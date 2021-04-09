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Все дешево: богатым стало выгодно жить в Москве

Москва заняла 18 место по стоимости жизни для состоятельных людей

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Москва стала доступнее для проживания миллионеров, подсчитала швейцарская инвесткомпания Julius Baer. Из 25 городов мира, включенных в рейтинг, столица России теперь занимает 18 место. В исследовании подмечено, что богатые начали ограничивать потребление: услуги персональных тренеров, расходы на ботокс и свадебные банкеты пришлось исключить из индекса стиля жизни. Теперь в тренде расходы на покупку велосипеда и беговой дорожки.
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Всего в минимальной потребительской корзине индекса стиля жизни состоятельного человека 12 товаров и шесть услуг, без которых такие граждане не представляют своего быта, следует из посвященного этой теме исследования швейцарской инвестиционной компании Julius Baer, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Индекс от Julius Baer (управляет активами на сумму 450 млрд франков) — это тот случай, когда интерес представляет не столько сама стоимость товаров и услуг в разных городах мира, сколько то, какие именно позиции были выбраны для рейтинга в качестве эталонных.

Гонконг, Шанхай и Токио

То, где выгоднее всего жить состоятельным людям, эксперты определили путем опроса представителей брендовых бутиков в 25 городах мира. Самый дорогой город мира в рейтинге Julius Baer — это Гонконг, на втором месте — Шанхай. Замыкает тройку лидеров Токио. В топ-10 – Монако, Тайбэй, Цюрих, Париж, Лондон, Сингапур и Нью-Йорк.

Дороже, чем в Москве, жизнь в Дубае, Милане, Барселоне. А само 18-е место Москвы – между немецким Франкфуртом и американским Майами.

Формально, Москва поднялась в рейтинге, но на самом деле стоимость жизни относительно других городов в столице России снизилась, говорится в исследовании. Несмотря на рост цен во многих сферах жизни, некоторые позиции в Москве доступнее, чем в других городах мира, подсчитали эксперты Julius Baer. Покупка элитного автомобиля, например, обойдется дешевле, чем в большинстве городов, представленных в рейтинге. Для иностранных туристов, международных инвесторов и тех, кто хранит деньги в долларах, рост цен в Москве оказался не столь значительным, всего 2% в год. Хотя рубль обвалился к доллару в прошлом году на 17%.

«В бывших имперских и советских зданиях и вокруг них появляются новые магазины и закусочные, поскольку город реагирует на растущее богатство своих жителей», — упоминается столица России в швейцарском исследовании.

Про «Метрополь» с видом на Кремль говорится, что «в нем, вероятно, находится один из самых грандиозных обеденных залов в мире, а интерьеры отеля «Савой Москва» в стиле ар-нуво украшены люстрами, картинами маслом и херувимами». «Рублевка» называется «шикарным пригородом».

Наконец, Москва называется очень модным городом. Здесь не обязательно быть богатым, «чтобы хорошо одеваться». Прорывные технологии движут финансовым рынком Москвы, процветает онлайн-банкинг.

Дешевле же всего миллионерам и миллиардерам жизнь обойдется в Мехико, Ванкувере и Йоханнесбурге.

Азия утопает в роскоши

«Азия остается самым дорогостоящим регионом для людей с высоким и сверхвысоким уровнем дохода, что свидетельствует о продолжающемся подъеме этого континента», — отмечает руководитель отдела решений для управления рынками и активами Julius Baer Раджеш Манвани. Отчасти из-за быстрого восстановления этого региона после глобального кризиса, благодаря стабильности местной валюты и устойчивости цен.

«Америка — остается доступным регионом для роскошного образа жизни в этом году. В основном это связано с падением курса доллара США и Канады по отношению к другим основным мировым валютам и резкой девальвацией валют в странах Латинской Америки», — говорит Раджеш Манвани.

Сильно повлиял на рейтинг коллапс мирового туризма. На фоне снижения турпотока пошатнулись традиционно высокие позиции в рейтинге таких городов, как Бангкок и Сингапур, а также многих европейских городов, экономика которых сильно зависит от туризма. Индекс показывает, что стоимость потребительской корзины для богатых растет из-за инфляции, колебаний валютных курсов, а также ужесточения местного законодательства и роста налогов, уточняет Раджеш Манвани.

Наконец, в исследовании Julius Baer указывается на еще один тренд, характеризующий изменения в системе потребительских предпочтений состоятельных людей.

Эксперты компании утверждают, что богатые стали потреблять более осознанно, меньше тратить на себя. Утверждается, что общественное движение «за осознанное потребление набирает обороты».

В исследовании говорится, что голливудские звезды всегда будут заботиться о том, что они едят (при этом оставаясь нечувствительными к ценам), но желание быть сознательными потребителями, не пускать пыль в глаза, распространилось далеко за пределы узкого круга. Более того, состоятельным людям теперь важно, чтобы, например, мясо или овощи, которые они потребляют, были выращены, как органические продукты, с наименьшим вредом для экологии.

Кроме заботы о низком «углеродном следе» присутствуют и этические ограничения на животную пищу. «Западному потребителю важно знать, молоко получено от коровы, которая паслась свободно на лугу или всю жизнь провела в коровнике. Если продукция чистая, западный потребитель даже не самый состоятельный готов платить больше», — говорит директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Методика подсчета

В потребительскую корзину миллиардеров вошли автомобили и велосипеды, ювелирные украшения, женские сумки и обувь, мужской костюм, а также недвижимость, беговые дорожки, виски и вино.

Среди обязательного пакета услуг, необходимых богатым, — авиаперелет бизнес-классом, дегустационный ужин, медстраховка, номер в пятизвездочном отеле, лазерная коррекция зрения и адвокатские услуги.

Данные по автомобилям основывались на цене электрического или гибридного BMW в максимальном оснащении, в зависимости от наличия конкретной модели в том или ином городе. Отель — из группы Marriott (стоимость номера на неделю на двоих).

Данные для дегустационного ужина были основаны на стоимости еды, напитков и услуг в ресторанах отмеченных двумя звездами рейтинга Мишлен.

Если мишленовских ресторанов в городе не обнаруживали, то ценник изучали в ресторанах из топ-50 лучших ресторанов города.

Относительно вина рейтинг ориентируется на стоимость 750 мл бутылки Château Lafite Rothschild 2009 года.

Как пояснили «Газете.Ru» в лондонском офисе компании, в этом году в индекс стиля жизни Julius Baer были внесены изменения. Например, вместо услуг персональных тренеров, свадебных банкетов, ботокса и покупки пианино, фигурировавших в предыдущем рейтинге, теперь в потребительской корзине миллиардера значатся велосипед, беговая дорожка, медицинское страхование.

«Эти изменения отражают меняющиеся тенденции в образе жизни привилегированного класса и реальную ситуацию в розничной торговле во время пандемии», — пояснили в компании.

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