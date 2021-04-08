Дороже $10: «Газпромбанк» рекордно оценил «Роснефть»

Потенциал роста — самый высокий среди конкурентов в РФ

Аналитики банка объяснили свой прогноз восстановлением цены на нефть выше ожиданий рынка и ожиданием средней цены на нефть в 2021 году в 68 долл./барр.

В целом же «Роснефть» с начала года прибавила 30% капитализации.

По мнению экспертов банка эта российская нефтяная компания обладает существенным потенциалом дальнейшего роста котировок, который поддерживается новым проектом «Восток Ойл».

Потенциал роста составляет еще 38% с текущих уровней.

Прогнозы потенциала роста «Роснефти» самые высокие среди нефтяных компаний РФ.

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Оценка ИК «Велес»

Инвестиционная компания «Велес» в свою очередь также повысила целевую цену по акциям «Роснефти» — на 25% до 745 руб./акция.

При этом потенциал роста от текущих котировок оценивается в 35%

По мнению аналитиков рост котировок компании в предыдущие месяцы был связан как с ростом цен на нефть, так и с осознанием рынком масштаба проекта «Восток Ойл».

В результате включения новых данных в модель была повышена целевая цена и подтверждена рекомендация «покупать».

Более того, «Роснефть» является фаворитом ИК «Велес» в нефтегазовом секторе РФ.

«Велес Капитал», как известно, входит в топ-10 компаний по совокупному объему клиентских операций с оборотом в 6,7 трлн руб.

Америка тоже даёт $10

Так или почти так высоко, а именно — в $10 цену по акциям «Роснефти» выставлял только Goldman Sachs, когда этот американский банк поднял ее на 41%, а именно до $10. «Газета.Ru» писала об этом в середине марта.

Goldman Sachs не только подтвердил рекомендацию «покупать», но и включил «Роснефть» в перечень наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Разумеется, важным катализатором является прогресс в реализации проекта «Восток Ойл».

При этом целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, у «Роснефти» в 2021 году ожидается самый высокий темп роста дивидендной доходности примерно в 8 раз до порядка 10%.

Кроме того, банк констатировал, что «Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП.

«Восток Ойл» и роль ESG

Именно в контексте ESG инвесторов привлекает и «Восток Ойл», ведь углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень.

В то время как данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент НК по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, подчеркивал в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.