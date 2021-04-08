Поток санкций: США ударят по оператору российского газопровода

Министерство юстиции США одобрило «черные списки» компаний, которые в той или иной мере участвуют в строительстве «Северного потока — 2», пишет американская газета Politico, ссылаясь на осведомителей в администрации президента Байдена. Издание уточняет, что в перечень подпавших под санкции вошел оператор трубопровода — швейцарская компания Nord Stream 2 AG, а также ее глава Матиас Варниг.

Оба пакета санкционных нормативных документов по российскому газопроводу будут направлены в Конгресс в мае. Финальное решение о придании документам юридической силы будет принимать президент Джо Байден.

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Ранее Politico сообщило, что Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника по переговорам с ЕС о прекращении строительства газопровода. По данным издания, этим посланником должен стать Амос Хохштейн, который служил координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена.

Хохштейн был неофициально предложен советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в конце прошлого месяца и проходит проверку, сообщает газета, ссылаясь на комментарий официальных лиц. Еще в 2020 году Хохштейн состоял в наблюдательном совете украинской компании «Нафтогаз», но в конце прошлого года покинул её.

Вероятное назначение посланника говорит о новой стратегии администрации Байдена. Ранее Белый дом поручил экспертам по европейским делам в Совете национальной безопасности и Госдепартаменте заняться трубопроводной дипломатией. Источники Politico отмечали, что существует консенсус в отношении того, что тернистая геополитика вокруг «Северного потока — 2» теперь требует более пристального внимания.

Особенно в связи с тем, что выполненное на 96% строительство трубопровода стремительно приближается к завершению.

Вместе с тем администрация Байдена испытывает давление Сената, где демократы и республиканцы ожидают от нового президента скорейшего и окончательного решения проблемы трубопровода. Именно по этой причине сенатор от Техаса Тед Круз задержал подтверждение кандидатур Байдена в Госдепартамент, а другие парламентарии призвали Белый дом ускорить введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

Издание утверждает, что на недавней закрытой встрече Тед Круз активно лоббировал нынешнего главу управления по политическим вопросам Госдепартамента Викторию Нуланд на пост спецпосланника для решения вопроса «Северного потока — 2». Усилия сенатора от нефтеносного штата дают результат: в прошлом месяце республиканец «дал добро» на назначение директором ЦРУ Уильяма Бернса, но случилось это только после того, как госсекретарь Энтони Блинкен публично пообещал закрыть трубопровод.

«Госдепартамент вновь предупреждает, что любая организация, участвующая в строительстве газопровода «Северный поток — 2», рискует попасть под санкции США и должна немедленно отказаться от работ по этому газопроводу»,

— говорил Блинкен.

В то же время некоторые американские официальные лица полагают, что назначение спецпосланника на самом деле может быть попыткой отсрочить санкции против «Северного потока --2». Таким образом Байден сможет использовать этот козырь для компромисса по неким более важным вопросам.

«Дипломатическая ситуация крайне деликатная. Администрация хочет помешать энергетическим рычагам Москвы — Байден назвал это «плохой сделкой для Европы».

Но администрация также хочет укрепить отношения США с Германией, которая лоббирует в Вашингтоне продолжение строительства газопровода. Мы находимся между молотом и наковальней»,

— сказал Politico высокопоставленный чиновник в администрации Байдена.

Демократы и республиканцы сходятся во мнении, что независимо от любых попыток Германии «подсластить сделку для Вашингтона», вместе с трубопроводом на территории НАТО появится российская инфраструктура, а это поставит под угрозу государства-члены союза. Некоторые европейские страны станут более зависимыми от российской энергетики, а Украина лишится многомиллиардных доходов, утверждают сенаторы.

«Противодействие российской злобной агрессии отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Восточной Европе», — написали в конце прошлого месяца председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес и сенатор Жанна Шахин в письме Блинкену.