«Лучше многих»: МВФ спрогнозировал рост экономики России

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), российская экономика в 2021-2022 годах будет расти существенно более высокими темпами, чем до кризиса, заявил российский исполнительный директор в МВФ, дуайен (глава дипломатического корпуса) Совета директоров организации Алексей Можин, сославшись на аналитическую документацию фонда.

Реклама

«Это связано с тем, что в предкризисный период российская экономика росла медленно. Сейчас темпы роста ускорятся. В том числе в силу того, что будет отскок после произошедшего спада в российской экономике. Как это происходит в периоды экономического спада, оказались незадействованными значительные объемы производственных мощностей, образовался неиспользуемый потенциал роста», — сказал Можин ТАСС.

Согласно последнему прогнозу МВФ, рост составит 3,8% — как в 2021, так и 2022 году. Напомним, в 2020 году, по данным Росстата, ВВП упал на 3% (первая оценка – 3,1%).

В МВФ считают, что Россия «смогла пережить этот глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, лучше многих», заявил Алексей Можин. По его словам, более глубокий спад был у большинства других государств, в том числе и среди крупных европейских стран. Он пояснил, что на относительно успешное развитие событий в российской экономике, прежде всего, повлияла макроэкономическая ситуация.

«По этим показателям Россия просто гораздо лучше подавляющего большинства стран и уж во всяком случае всех стран «двадцатки», например. Речь идет о том, что у нас низкий долг, у нас был профицитный баланс бюджета до кризиса. У нас накоплены очень значительные валютные резервы ЦБ. У нас жесткое фискальное правило, гибкий валютный курс, применяется система инфляционного таргетирования», — сказал Можин.

Не все так однозначно

МВФ обычно завышает прогнозы по сравнению с другими международными организациями, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако темпы роста ВВП России в ближайший год действительно будут выше, чем до кризиса, сказал эксперт. По его мнению, в 2021 году рост может составить 3,2%-3,4%.

«Но надо учитывать, что темп роста будет выше по сравнению с низкой базой прошлого года», — подчеркнул Остапкович.

По его словам, давать прогнозы на 2022 год уже сложно. Здесь все будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, санкционной политики, цен на экспортные товары: нефть, газ, уголь, металлы, зерно и прочее.

В целом ситуация сейчас благоприятная, поскольку после каждого кризиса наступает подъем, сказал Остапкович.

Россия справились с кризисом объективно значительно лучше многих стран, кроме Китая и других «азиатских тигров», убежден собеседник. Потому что падение и в Америке, и в развитых странах Европы значительно больше, чем в России, страна из этого кризиса вышла с меньшими потерями, уверен он.

Остапкович пояснил, что важную роль здесь играет структура экономики. Самый большой удар на фоне пандемии получила сфера услуг, которая имеет достаточно большой вес в ВВП развитых стран. На поддержку этих предприятий были направлены значительные средства. В России же сфера услуг представлена не так широко. Кроме того, сильно пострадали малые предприятия и микробизнес. В России они составляют примерно 22% ВВП, а в экономически развитых странах – 50%, а то и 60%, отмечает экономист.

«А у нас в основном государственные предприятия. Они создают примерно 60%, а то и больше добавленной стоимости в структуре ВВП. А государство, как правило, своих не бросает», — сказал эксперт.

Важную роль в российской экономике играют системообразующие предприятия, а поддержка крупного бизнеса была значительной, за счет этого ему удалось выстоять, уверен он.

Различные бизнесы также предполагают разный уровень социального дистанцирования, отметил в беседе с «Газетой.Ru» экономист, основатель инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан. В России доля предприятий, для которых социальное дистанцирование естественно, значительно выше, чем в других странах. Например, переработка нефти на фоне пандемии не останавливалась. То же самое с добычей и обработкой металлов, транспортировкой товаров, производством товаров первой необходимости.

Темпы роста российской экономики при этом остаются ниже мировых, подчеркнул Остапкович из НИУ ВШЭ. Даже с достаточно высоким ростом доля России в структуре мирового ВВП пока будет снижаться.

Экономика выстояла, доходы упали

Чтобы сравнить, насколько хорошо Россия справилась с кризисом на фоне других стран, нужно определить критерии, отметил экономист Андрей Мовчан. Если речь идет о падении ВВП, то в России оно составило, по разным данным, до 4%, а, например, в Великобритании, — 10%. А вот если смотреть на доходы населения, то, по официальным данным, падение составило 3,5%.

«Эти данные, на мой взгляд, очень сильно отличаются от реальности. По уровню потребления, по структуре, скорее там речь идет о 8-9%. И это один из худших показателей в мире», — сказал Мовчан «Газете.Ru».

Многие развитые страны активно поддерживали население прямыми выплатами, напомнил Остапкович из НИУ ВШЭ. В России гражданам тоже оказывали поддержку, но адресную — например, были выплаты семьям с детьми. В итоге у западных стран спад экономики больше, но зато реальные располагаемые доходы населения не упали, а даже выросли.

«А у нас спад экономики меньше, но доходы реальные упали на 3,5%. Люди недополучили по сравнению с 2019 годом почти 2 трлн рублей», — подчеркнул эксперт.

Будет ли больше государства в экономике

Российский представитель в МВФ Алексей Можин считает, что кризис, вызванный пандемией, может привести к усилению роли государства в экономике.

«Прежде всего, ведутся разговоры о том, что будет происходить усиление роли государства в экономике. Пандемия показала слабость систем здравоохранения во многих странах. Некоторые системы здравоохранения в предшествовавшие пандемии годы на самом деле разрушались, в том числе за счет сокращения объемов вложений», — сказал он.

Тенденция к усилению госрегулирования действительно есть, причем во многих странах, отметил Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. По его мнению, она будет преобладать в ближайший год-два. В России участие государства увеличится «совершенно точно», полагает экономист. Например, цены могут начать регулировать не только на некоторые продукты питания (подсолнечное масло и сахар), но и на металл, бензин.

«Процесс усиления роли государства в экономике – это объективное следствие пандемии, характерное для почти всех стран. Безусловно, это ведет к снижению экономической эффективности, но до преодоления негативных последствий пандемии вопросы выживания предприятий и сохранения рабочих мест более приоритетны», — сказал «Газете.Ru» доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.