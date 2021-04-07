Пенсионные накопления поддержат льготами

Банк России готов поддержать увеличение налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят на пенсию, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в адрес профильных организаций.

Реклама

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) неоднократно просили ввести отдельный пенсионный налоговый вычет по аналогии с тем, который могут получить граждане, вкладывающие средства в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По их мнению, это будет стимулировать пенсионные накопления.

Зампред ЦБ в письме заявил, что «предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО (негосударственного пенсионного обеспечения. – «Газета.Ru») дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений».

«В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана», — написал Владимир Чистюхин.

В пресс-службе Банка России подтвердили, что ЦБ считает важным создание равных налоговых условий для схожих финансовых продуктов, предназначенных для долгосрочных инвестиций и сбережений.

В том числе это касается и пенсионных накоплений. Сейчас вопрос обсуждается с участниками рынка и госорганами. После этого будут объявлены конкретные предложения.

Какие налоговые вычеты можно получить сейчас

Россияне имеют право на социальный налоговый вычет. Его можно получить за расходы на лечение, образование, благотворительность, пенсионное обеспечение и страхование жизни. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. руб. в год, размер самого вычета может составить до 15,6 тыс. руб.

Размер этого вычета не индексировался более 10 лет, указывали организации, обратившиеся в ЦБ. На медицину и образование, как правило, уходит основная доля вычета. Ставка НДФЛ при этом не такая высокая, что делает налоговый вычет менее привлекательным.

Организации, выступающие за расширение льгот для пенсионных накоплений, предлагают поднять лимит до 400 тыс. руб. (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить отдельный налоговый вычет. Такая сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. руб. – максимальная планка для начисления льгот при вложениях в ИИС-1 (налоговый вычет — до 52 тыс. руб.). ИИС-1 позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от суммы на счете, при этом направлять на счет можно не более 1 млн руб. в год.

Что говорят участники рынка

Важен уже сам факт, что ЦБ поддержал налоговое стимулирование для граждан, которые сами копят на пенсию, сказал президент НАПФ Константин Угрюмов. При этом он обратил внимание, что мотивация для россиян должна быть очень серьезная.

«В силу того, что задача повышения пенсий гораздо больше социальная, чем инвестиционная, считаем, что для привлечения граждан в систему НПО мотивы должны быть более серьезными, чем для ИИС», — отметил глава ассоциации.

По его мнению, нужно стимулировать граждан не только с помощью налоговых льгот, но и за счет государственного софинансирования и государственных гарантий для взносов. Минфин же планирует начать разработку проект по страхованию взносов только в 2022 году.

Директор методологического департамента Национального рейтингового агентства Юрий Ногин также считает необходимым уравнять налоговые преференции для инвестиционных счетов и пенсионных накоплений, однако нужно больше механизмов для стимулирования. По его мнению, нужно повышать финансовую грамотность населения и повышать доверие к институту негосударственного пенсионного страхования.