В горло не лезет: эксклюзивный алкоголь теряет спрос

По итогам прошлого года продажи вин и крепкого алкоголя на аукционах Sotheby's сократились на 22% — до $92 млн против $118 млн годом ранее. Такие данные приводит финансовое издание MarketWatch.

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Количество торгов при этом осталось на прежнем уровне — 21, а число онлайн-аукционов в прошлом году даже увеличилось до 20 по сравнению с шестью в 2019 году.

Наиболее дорогими оказались лоты с японским виски Karuizawa 52-летней выдержки (итоговая цена $435 тыс.) и 62-летний виски Dalmore ($324,5 тыс.), а также один из старейших в мире французских коньяков Gautier 1762 года, проданный за $144,5 тыс.

На крепкий алкоголь в 2020 году пришлась почти пятая часть (19%) от всех продаж по сравнению с 13% в 2019 году.

На азиатские страны выпала наибольшая сумма сделок — 73%. Именно онлайн-аукционы поддержали продажи, уточнил глава отдела винных продаж Sotheby's Джеймс Ричи. Количество интернет-сделок на аукционе в этом году вырастет, их в календаре около 50 — почти каждую неделю.

Ричи напомнил, что рынок Sotheby's Burgundy Market стабильно опережает индекс широкого фондового рынка США с июля 2007 года. В феврале индекс Burgundy был на уровне 414,48 по сравнению с 320,64 для S&P 500.

Не наш метод

Продажи элитного алкоголя на Sotheby's упали не потому, что случилось что-то непредвиденное или произошло охлаждение интереса у коллекционеров, считает шеф-редактор Telegram-канала «Пьяный мастер» и автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денис Пузырев.

«Просто в 2019 году была продана «Красная коллекция» очень дорогого односолодового виски Маккаллана возрастом от 40 до 78 лет за на сумму $975 756. После такого рекорда продажи снизились, поскольку столь масштабного аукциона не случилось», — говорит Пызырев.

Такие продажи, как на Sotheby's, мало что показывают, никак не характеризуют рынок алкоголя, согласен руководитель исследовательского агентства «Цифра» Вадим Дробиз.

«Это лишь показатель того, что у некоторой части состоятельных людей немного испортилась жизнь, ухудшилось настроение из-за пандемии. Праздника в жизни стало меньше, гламура меньше, и продукцией элитной алкогольной стали меньше интересоваться», — рассуждает Дробиз.

В России не прижился формат вложений в вино, утверждает эксперт. «Инвестиции в вино — это фикция, мошенничество, на самом деле. Показатель обесценивания денег и только. В стране имеются коллекционеры вина, и кое-кто ездит на Sotheby's или участвует в аукционах удаленно, но осязаемого увлечения нет», — отмечает Дробиз, добавляя, что пить при этом элитный алкоголь меньше не стали ни в западных странах, ни в России.

По оценке Дробиза, прошлый год имел как минимум четыре особенности, существенно повлиявших на рынок алкоголя. Валютный кризис в начале года, при котором курс доллара вырос примерно на 20% к рублю. Второй фактор — пандемия, с середины марта объявленная официально, и третья особенность — работа на удаленке, изоляция. Карантин, запрет выезда за рубеж коснулись российского среднего класса, а это порядка 30 млн человек, и 20 млн из них — активные потребители алкоголя, обращает внимание Дробиз.

«До пандемии средний класс один-два раза выезжал за рубеж на неделю и больше и там потреблял алкоголь. Но в 2020 году и-за закрытых границ неизбежно произошел рост внутреннего потребления алкоголя», — говорит глава «Цифры».

Как раз за счет среднего класса и соответственно выросли продажи того вида алкоголя, который привык пить средний класс. Это прежде всего винодельческая продукция.

Продажи вина, в том числе игристого, выросли год к году на 4-5%, следует из статистики «Цифры». Еще на 15% выросло потребление премиального алкоголя (виски, ром, джин, текила и т.д.)

В сегменте народных напитков тоже рост. Карантин заливали пивом, его продажи увеличились на 5%.

^^Выпили меньше, чем могли^^^

В итоге произошел рост продаж практически всех видов алкоголя, кроме резко подорожавших винных напитков. «Но рост продаж оказался незначительным, ниже прогнозов, из-за экономического кризиса и снижения доходов россиян. Если оценить рынок алкоголя без пива, занимающего на нем 80%, то продажи упали на 0,5%. Винодельческая продукция упала в объеме на 3%, а крепкая выросла на 2,5%. Потребление водки при этом осталось стабильным, прирост всего на 0,4%», — указывает Дробиз.

Но все-таки прошлый год был немного странным, наблюдались разнонаправленные тренды, оговаривается Денис Пузырев. Сначала продажи алкоголя росли по мере того, как россияне закупались макаронами, гречкой и туалетной бумагой. Потом продажи алкоголя снизились.

«Если в США и ЕС более половины алкоголя потребляется через кафе и рестораны, то в РФ — не более 10%.

У нас привыкли преимущественно закупать алкоголь в магазине, а потом распивать его дома или, условно говоря, на лавочке. Так вот, когда в Европе общепит закрылся, то и продажи упали. А у нас локдаун и закрытие кафе-ресторанов не сильно подпортили ситуацию для производителей и продавцов алкоголя», — указывает Пузырев.

Он считает, что слабый рубль и снижение доходов нанесли удар по рынку спиртных напиктов, но отказаться от продукции с градусами российский человек не смог. «Продажи жевательной резинки снились на порядок, прямо драматически, этот продукт признали ненужным. Но не алкоголь. В упрощенном виде ситуация выглядит так: алкоголь, судя по статистике продаж, остался для россиян товаром первой необходимости наряду с гречкой и хлебом», — заключает эксперт.

Если границы, откроют потребление вина и крепкой премиальной продукции снова снизится, но пока рынок алкоголя стабилен, подытоживает Пузырев.

Коньяк против упаднических настроений

О стабильности и даже консерватизме в потреблении алкоголя говорит и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «На основе данных Росалкогольрегулярования и Аналитического центра при правительстве РФ мы видим, что самым консервативным оказался спрос на коньяк: и цены (1286,3 рублей за литр в 2020 году и 1278,8 руб/л в 2019 году), и объем розничных продаж благодаря стабильным ценам практически не изменились. Если даже брать импортные коньяки, то львиную долю этого сегмента обеспечивает Армения, на поставки которой курс доллара оказывает не сильное влияние», — говорит эксперт.

Среднедушевое потребление водки выросло на 2,2%. А объем розничных продаж столовых и игристых вин — на 6,4%. В большей степени такой рост цен связан с возросшим спросом, чем, например, с ростом стоимости этой продукции или с динамикой цен на сырье, так как в России действует запрет на использование импортных виноматериалов в производстве, уточняет Лебединская.

Зато объемы розничных продаж ликероводочных изделий «взлетели» сразу на 17,5%, что, скорее всего, отражает стремление россиян к экономии.

«Наибольшей стабильностью цен отличилось пиво, примечательно, что колебания курса национальной валюты практически не отразились на ценах (импортное подорожало лишь на 3 рубля и составило 208,5 руб./л, а отечественное и того меньше — на 1,8 руб. (+1,7%). И рынок очень благосклонно отреагировал на это, увеличив объем продаж на 7,5%», — заключает Лебединская.