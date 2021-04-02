Как заработать на мемах про котиков

Бородулина подала в Роспатентзаявку на регистрацию мема по 7 классу Международной классификации товаров и услуг. Это означает, что получив товарный знак, она сможет тиражировать изображение мема на одежде, канцелярии, спортивных товарах, а также использовать его в рекламе, образовании и на упаковках зоотоваров. Кроме того, теперь она будет вправе подать иск в суд на тех, кто сейчас использует Наташу и котов в коммерческих целях без ее разрешения и выплат гонораров.

По словам владелицы паблика «Котизм», ее мем используют для рекламы такие крупные компании, как Альфа-банк, «Эксмо», Whiskas, причем только производители кошачьего корма обратились за официальным согласием на использование, без роялти.

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«Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок, и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко», — цитируют Бородулину TJournal.

Мем появился в 2019 году в соцсети «Вконтакте», в собственном паблике Бородулиной — «Котизм». Однако популярным он стал прошлой весной, когда его использовали для шуток про обвал рубля и фондовых рынков, пандемию коронавируса и поправки к Конституции. Он все еще широко используется, например, недавно его обыграли в российский МИДе, поздравляя подписчиков своего Telegramm-канала с 1 апреля.

Как заработать миллионы на мемах

Мемы отлично продаются как примеры цифрового искусства. Так, создатель интернет-шутки «Deal with it» («Смирись с этим») недавно продал его NFT-токен (криптографический токен, каждый экземпляр которых уникален) и права за $23 тыс. (более 1,5 млн рублей), следует из данных криптографической платформы Foundation. Там же ранее был продан мем «Нян-кэт» — котенок с радугой, за $581,6 тыс. (примерно 42,5 млн руб.).

Создатели этого произведения ранее судились со студией Warner Brosers за незаконное использование и добились компенсации, сумма которой не разглашается. Однако не факт, что купив токен, вы получите вместе с ним и весь объем прав на произведение (то есть возможность извлекать выгоду) — эту немаловажную деталь юристы советуют уточнять до участия в аукционах.

Самой дорогой кошкой-персонажем мемов можно считать Тарду, более известную как Grumpy cat (угрюмая кошка). Образы с участием Тарды широко разошлись по интернету, и кошка стала даже специальным гостем вручения премии «Оскар» и церемонии MTV Movie Awards. Товарный знак Grumpy cat принес ее владелице Табате Бандесен и ее брату Брайану около $500 млн на лицензиях и исках. Самую крупную компенсацию заплатила Grenade Beverage, выпускающая кофейные напитки Grumppuccino, — за то что без разрешения начала продавать еще и футболки с этой символикой. Угрюмая кошка Тарда умерла весной 2019 года, но бренд жив и будет еще многие годы приносить деньги хозяевам.

В России не менее известны два других персонажа мемов — «Упоротый лис» авторства британки Адель Морзе и «Ждун» — произведение голландки Маргрит ван Бреворт.

Для Адель Морзе известность упоротого лиса в Рунете в свое время стала большим сюрпризом. Регистрировать свое неудачное (или, наоборот, очень удачное) творение как товарный знак она не стала, что по сей день позволяет предприимчивым россиянам зарабатывать сотни тысяч рублей на одежде, канцелярии, сувенирах и многом другом.

По иному пути пошла Маргрит ван Бреворт: узнав о крайней популярности «Ждуна» на постсоветском пространстве, она передала исключительные права на использование образа в России, Белоруссии и на Украине продюсерскому центру CD Land, который сразу взялся расчищать рынок. Только за первый год новый владелец «Ждуна» собрал в судах с ответчиков более 11 млн рублей. В числе тех, кто дорого заплатил за рекламу с персонажем были телеком компании, «Озон», «Почта России», «Первый канал» и многие другие. Всего в картотеке судебной базы данных kad.arbirt сейчас насчитывается 584 дела по искам о защите исключительных прав на «Ждуна». Часть исков ответчики выиграли — например, «ВКонтакте» доказал, что стикеры со «Ждуном» — это пародийные произведения, и иск на 5 миллионов был отклонен.

Как защитить права

Мем по своей природе является объектом авторского права и охраняется с момента создания, соответственно, к нему будут применяться общие правила защиты: человек может наказывать нарушителей его исключительного права на произведение, если докажет авторство, поясняет партнёр Digital Right Center Михаил Третьяк. Сделать это можно, например, «зашив» в произведение цифровую метку с датой и временем создания, либо осуществляя видео- или фотосъемку процесса создания.

Можно также задепонировать (гарантированное хранение) его с помощью онлайн-сервиса Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности WIPO PROOF, хотя последнее будет не доказательством авторства, а первенства.

Если планируется коммерциализировать мем, например, продавать футболки, канцелярские товары, кофе и прочее с его изображением, то имеет смысл зарегистрировать товарный знак, говорят эксперты. Так, лягушонка Пепе или Яо Минг как оригинальные самодостаточные изобразительные образы целесообразно было бы зарегистрировать в качестве товарных знаков, так же как и короткие словесные мемы, пояснила «Газете.Ru» руководитель практики интеллектуальной собственности и персональных данных юридической фирмы Клифф Ирина Ахмедова. Но она предупреждает, что Роспатент откажет в регистрации товарных знаков, если заявителю не удастся доказать, что он их придумал.

Стоимость услуг по регистрации товарного знака через в юридических посредников обойдется примерно в 15-30 тысяч рублей, пошлина за регистрацию составляет 23-192 тыс. рублей по 45 различным классам. Обычно регистрация товарного знака занимает от 6 месяцев до 1,5 лет, а срок его охраны не превышает десяти лет, если автор не продлевает регистрацию права. Также для того, чтобы получить знак необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя или юридического лица, говорят эксперты по авторскому праву.