Прививка в помощь: куда россияне летят отдыхать

Сразу после объявления Хорватией о приеме туристов с начала апреля количество поисковых запросов этой страны на сайте билетов «Туту.ру» увеличилось более чем в три раза относительно марта, сообщает пресс-служба агрегатора. Туристические визы хорваты тоже начали выдавать (страна не входит в зону Шенген), хотя можно въехать и по любой другой открытой визе Евросоюза.

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Кипр также открылся с апреля, по данным опроса Туту.ру, островное государство входит в топ-15 стран, куда отечественные путешественники купили билеты на апрель. Правда, забронировать тур пока не получится: официально на Кипр летают пока только грузопассажирские рейсы, и Ростуризм запретил продавать на них турпакеты, говорит основатель тур-агрегатора «Самокатус» Данис Сахабутдинов.

«С визой на Кипр дела обстоят еще проще — ее можно получить онлайн. Но ради поездки на остров придется сделать аж три ПЦР-теста: до вылета, сразу по прилете на Кипре (за 30-32 евро), по прилете в Россию, чтобы загрузить на Госуслуги. Наверное, это будет особенно неприятно тем, кто уже вакцинировался»,

— отмечает Сахабутдинов.

Греция недавно продлила лимит на въезд до четырех тысяч россиян в неделю. Но пока что ни одно из этих направлений не станет массовым для туризма — во всех странах введены антикоронавирусные ограничения, и приятного отдыха там не получится, поясняет основатель «Самокатуса», и предлагает рассматривать эти варианты на лето.

По данным агрегатора «Авиасейлс», в топе туристических направлений по бронированиям на май и летние месяцы лидируют Турция, Египет, Грузия, Черногория, ОАЭ и Греция.

У сервиса «Купибилет» картина несколько отличается: в топ-5 помимо Турции, Египта и Черногории входят также Македония и Мальдивы.

В этом году, как ни странно, билеты на некоторые зарубежные направления дешевле. В Египет в один конец, а в Армению туда и обратно средний чек за билет ниже почти вполовину, отмечают в «Купибилет». Средний чек на самые популярные направления у россиян — Турцию и Египет — остался на том же уровне либо незначительно снизился.

В марте россияне летали в основном в страны ближнего зарубежья, в Турцию и ОАЭ. При этом средняя стоимость перелета в страны СНГ выросла за год на 77% до 17,8 тыс. рублей, а в Дубай — на 95% до 42 тыс. рублей, говорят в «Туту.ру».

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Турция остается самым доступным направлением для россиян. В Стамбул и Анталью из Москвы летает почти столько же рейсов, сколько было в марте прошлого года до начала пандемии, говорят аналитики «Туту.ру». Кроме того, стоимость перелета подорожала незначительно по сравнению с инфляцией по другим направлениям. Так, купить билет в Турцию все еще можно примерно за 10 тыс. рублей в одну сторону, несмотря на сезонное подорожание.

Эксперты предупреждают, что в Турции вслед за усилием антикоронавирусных мер в странах ЕС также введут ограничения.

«С 13 апреля по 12 мая весь общепит будет работать только навынос и на доставку, а комендантский час будет введен снова во всех провинциях.

Ограничения похожи на те, что были зимой, и по личному опыту могу сказать, что сильного дискомфорта они не принесли, так как комендантский час не распространяется на туристов», — говорит Данис Сахабутдинов.

Есть хорошие новости для любителей белоснежных пляжей дальнего зарубежья: 2 апреля был совершен первый прямой рейс на Сейшелы, который станет еженедельным. В ближайшее время на островах начинается туристический сезон, и цены пока доступные для таких расстояний: по данным «Самокатуса» —

от 51 тыс. рублей в обе стороны, причем самостоятельное бронирование билетов и отелей уменьшит стоимость вдвое.

Объем продаж авиабилетов в России марте в годовом выражении подскочил более чем вдвое, сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Сравнивались агрегированные продажи за март 2021 и 2020 года. Средний чек оплаты за одну покупку билета вырос на 83%. Эксперты объясняют это резким снижением продаж в прошлом марте и возросшем спросе на путешествия в этом году и отмечают, что восходящий тренд продолжается.

Спутник для заграницы

Желание россиян выехать на отдых за рубеж может стать дополнительным стимулом привиться от коронавируса, полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Поскольку многие страны объявили о намерении принимать привитых туристов, это может сыграть на руку российской кампании по вакцинации, отметила она.

«Страны постепенно открывают границы для привитых туристов, хотя почти везде все равно требуют ПЦР-тест. Я считаю, что для россиян желание выехать за границу будет стимулом прививаться. Некоторые мои друзья прямо говорили, что сделали прививки только ради выезда за рубеж»,

— сообщила «Газете.Ru» Майя Ломидзе.

Аналогичного мнения придерживается член сборной Москвы, участница Первенства мира по парусному спорту в олимпийских классах яхт, победитель и призер Первенств и Чемпионатов России Ольга Шойхет.

«Я считаю, что огромным стимулом для прививочной кампании в России может стать не только открытие границ, но и возобновление международных соревнований. И соответственно, возможность для россиян поехать поболеть за своих спортсменов. Посмотрите, сколько людей встречало наших фигуристов в аэропорту — люди хотят ездить за российскими командами. Начинаются Олимпийские игры в Японии — без иностранных болельщиков. Я как спортсменка знаю, как тяжело выступать перед чужой аудиторией, где ни одного родного флага, и очень жду, когда вакцинация позволит снова путешествовать, соревноваться, болеть», — сказала «Газете.Ru» спортсменка.