Voltswagen и духи от Сбера: как бизнес шутил 1 апреля

Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о переименовании американского подразделения в Voltswagen (Volt, или Вольт — единица измерения электрического напряжения). Пресс-релиз о смене названия появился на сайте Voltswagen America, об этом сообщил телеканал CNBC, затем новость была быстро удалена. В пресс-релизе отмечалось, что заморская «дочка» теперь будет фокусироваться на электромобилях.

«Мы знаем, что 66 лет — это необычный возраст для смены имени, однако мы всегда были молоды душой. Представляем Voltswagen. Он похож на Volkswagen, но с акцентом на электромобилях»,

— говорилось в официальном аккаунте компании в Instagram.

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Позднее представитель Volkswagen сообщил газете The Wall Street Journal, что это была шутка, с помощью которой компания хотела привлечь внимание к своим планам. Впрочем, новость вызвала негативную реакцию в том числе в американских СМИ, немцев обвинили в создании фейков.

«Мы никогда не могли себе представить, что нашу шутку кто-то воспримет на полном серьезе. Если у меня есть малейшая возможность оправдать себя, компанию, восстановить доверие к нам, то я непременно ею воспользуюсь», — сказал исполнительный директор североамериканского офиса концерна Скотт Кеог.

На официальной странице британского мультсериала «Телепузики» в Twitter появилось сообщение о появлении криптовалюты биткоинопузики (The TubbyCoin). Авторы розыгрыша отмечали, что с каждым лайком или комментарием криптовалюта растет в цене.

Производитель игрового оборудования Razer объявил о создании краски для волос Razer Rapunzel с использованием нанотехнологий.

Она якобы позволяет выбирать любые цвета и их комбинации с использованием мобильного приложения.

Сервис по изучению иностранных языков Duolingo представил туалетную бумагу, с помощью которой можно изучать новые фразы. На выбор предлагалось несколько товаров: испанский для англоговорящих людей, английский для носителей японского, испанского, португальского и китайского языков.

Компания Xiaomi анонсировала «умную подушку», которая поможет решить проблемы со сном. Она якобы способна проанализировать мозговые волны и настроить их на нужную частоту.

Утверждалось, что технология была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще 12 лет назад.

В России шутки выше пояса

Российский офис Mitsubishi не отличился радикальностью юмора, в отличие от коллег из VW, но все же смутил поклонников марки, представив прицеп под названием Pricep. На изображении он выглядел абсурдно и напоминал просто отпиленную заднюю часть внедорожника Pajero Sport. Пользователи соцсетей быстро уличили автопроизводителя в шутке.

Сбер выбрал для розыгрыша новость о создании парфюма «СберПрайм+», который «объединяет ароматы ключевых сервисов экосистемы». Чтобы усилить эффект, компания объявила о вакансии парфюмера, который продолжит разрабатывать запахи. Она даже была опубликована на сайте объявлений «Работа.ру».

«Уникальную формулу парфюмеры Сбера создают вместе с нейросетью. Это поможет аромату «СберПрайм+» мгновенно подстроиться под настроение и окружение пользователей.

Поэтому аромат идеально подойдет в любой ситуации, будь то работа в офисе или вечеринка, семейный отдых или романтическое свидание, дальнее путешествие или тихая медитация», — говорилось в пресс-релизе компании.

Сбер также создал отдельную страницу парфюма и опубликовал рекламный ролик духов. О том, что это первоапрельская шутка, можно было узнать только после перехода перехода по ссылке.

Разработчики «ВКонтакте» попытались убедить публику в том, что клипы теперь будут отображаться только в горизонтальном виде, ссылаясь на изменение потребления контента.

А в российском офисе AliExpress не поскупились на более изощренный формат шутки, запустив горячую линию, с помощью которой можно было послушать описания миллиона товаров и выбрать понравившийся.

Напугали

Украинский Monobank разослал клиентам предложения о внедрении чипирования клиентов. Изображение должно было проецироваться на сетчатку глаза или экран смартфона. Разработчики пообещали, что с помощью чипирования может будет делать переводы через рукопожатие, производить бесконтактную оплату даже при отсутствии терминала.

Белорусский IT-разработчик приложения и онлайн-платформы для точного земледелия OneSoil оповестил о выпуске семян. Основатель компании Вячеслав Мазай опубликовал у себя в Twitter видео с обычными упаковками семян, которые сопровождались подписями и фотографиями сотрудников.

Как это сработает

В принципе клиенты готовы к шуткам со стороны компаний 1-го апреля, отметил в беседе с «Газетой.Ru» создатель креативного агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Главное, чтобы розыгрыши были корректными и положительными, в противном случае бизнес может столкнуться с негативной реакцией, подчеркнул он.

«Этот год особенный, как и 2020-й. Но если в прошлом году был страх, потому что мы не понимали, что надвигается, то в этом люди более-менее свыклись. Поэтому от компаний ждут хорошего настроения и шуток, которые понятны и которые помогают видеть хорошее будущее. Шутки «на грани» будут работать против компаний», — сказал Кауфман.

Неудачные шутки бывают даже у известных компаний и бизнесменов. Например, в 2018 году из-за неудачного первоапрельского твита Илона Маска, который заявил о банкротстве Tesla, акции компании упали примерно на 5%, напомнил региональный PR-директор Colliers Марат Мурадян. Розыгрыш при этом совпал с ДТП с беспилотным автомобилем компании.

Придумать что-то действительно креативное, смешное и эффективное, чтобы привлечь внимание к своему бренду, сегодня достаточно сложно, считает Мурадян. По его мнению, в индустрии сейчас наблюдается дефицит идей.

Даже в Голливуде в последнее время снимают сиквелы и нового появляется мало.

И дело даже не в том, что авторы не могут придумать ничего нового, а в том, что они боятся не попасть в актуальную повестку, которую педалируют борцы за социальную справедливость. Бренды из-за этой повестки сегодня стали очень уязвимыми, считает он.

«Что касается темы розыгрышей, то именно сегодня они не то чтобы неактуальны, но даже смотрятся крайне нелепо, особенно с учетом локдаунов в различных европейских странах, — сказал Мурадян «Газете.Ru».

По его мнению, такой подход стали разделять и другие крупные бренды. Так, компания Microsoft еще в 2019 году отказалась от первоапрельских розыгрышей, Google второй год подряд из-за серьезных проблем, с которыми сталкивается большая часть мира, не шутит 1 апреля.

По мнению собеседника, брендам лучше сосредоточиться на своей ежедневной работе, а «хорошая шутка и смешной креатив будут актуальны всегда, а не только 1 апреля».