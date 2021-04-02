Парадоксы страхования: ОСАГО дорожает, а КАСКО дешевеет

В 2020 году средняя стоимость полиса КАСКО в России снизилась до 33,5 тыс. рублей, что на 4,7% ниже, чем годом ранее, говорится в аналитическом отчете Центробанка по страховому рынку России за прошлый год. В документе подчеркивается, что

в период наиболее острой фазы карантина (в апреле-июне) наблюдалось самое сильное снижение страховщиками средней цены автостраховки — на четверть (до 26,5 тыс. рублей) в сравнении с 2019 годом.

«Кроме того, в условиях снизившихся доходов населения, а также в связи с сокращением числа страховых случаев (в том числе из-за временного уменьшения частоты пользования автотранспортом в период действия ограничительных мер) страховщики предлагали низкоубыточным клиентам воспользоваться гибкими системами скидок», — отмечает ЦБ.

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Сами страховщики снижение цены КАСКО объясняют по-разному. Уменьшить стоимость полиса можно за счет франшизы или покупки усеченного КАСКО — когда страхуется только катастрофический убыток, то есть тотальный урон или угон плюс покрытие в размере одного среднего убытка (иногда с какими-то дополнительными условиями). Эти продукты стоят в два или в три раза дешевле полного КАСКО, говорит директор розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Также скидку можно получить за безаварийную езду в течение предыдущего года. Кроме того, снижает стоимость полиса КАСКО по риску угон (до 40%) спутниковая сигнализация.

В страховом доме ВСК средняя премия (стоимость полиса) КАСКО, но именно по классическому, а не урезанному продукту, в 2020 году выросла на 6%, а средний тариф при этом снизился примерно на 4%, отмечает руководитель центра управления страховым портфелем по моторным видам ВСК Спикер Татьяна Кудрявцева.

В первую очередь это говорит о том, что основной эффект на классических страховых продуктах, таких как КАСКО, оказало изменение стоимости самих транспортных средств, считает собеседница издания. Именно урезанные форматы КАСКО с сокращенным покрытием повлияли на общую картину рынка, уверена Кудрявцева

«Эти страховые продукты были особенно востребованы в 2020 году в связи с действовавшими ограничениями из-за коронавируса», — говорит «Газете.Ru» представитель ВСК.

В «РЕСО-Гарантии» в прошлом году стоимость КАСКО снизилась в среднем на 3-4% относительно допандемийного 2019 года, рассказывает заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. КАСКО дешевеет за счет высокой конкуренции и борьбы страховщиков за безубыточных клиентов. Кроме того, играет роль и повышение доли пролонгаций договоров, поскольку часть клиентов отказалась от замены имеющихся подержанных автомобилей на новые и продолжает их страховать.

«А при безубыточной пролонгации премия зачастую бывает ниже прошлогодней. Плюс по рынку наблюдалось более серьезное увеличение количества договоров, чем рост премии.

Вероятно, многие страховщики продавали урезанные продукты (программы с ограниченным страховым покрытием) и за счет этого снизилась средняя премия по рынку», — поясняет в беседе с «Газетой.Ru» Иванов.

В «РЕСО-Гарантии» доля таких неполноценных полисов КАСКО растет несильно и не влияет на весь портфель, поскольку компания мотивирует агентов на работу с классическими продуктами автострахования.

В «АльфаСтраховании» зафиксировали более значительное снижение цены автостраховки — на 10-15%, сообщает директор департамента андеррайтинга автострахования Илья Григорьев. Он также отмечает увеличение спроса на усеченные варианты КАСКО и допстраховки к полису ОСАГО. В прошлом году компания расширила продуктовую линейку в этом сегменте в сторону еще более доступных программ.

«Также роль в снижении премии играет улучшающаяся экспертиза страховщиков в селекции клиентов, когда безубыточные водители получают адекватный тариф, а аварийные водители получают более высокую цену», — добавляет с разговоре с «Газетой.Ru» Григорьев.

ОСАГО вышло на встречную полосу

На фоне дешевеющего КАСКО происходит парадоксальный тренд с ОСАГО — оно дорожает с каждым годом. Так, у 40% российских водителей, купивших полис «автогражданки» после реформы, стоимость полиса выросла вместо обещанного снижения. Такие данные опубликовал один из крупнейших классифайдов рунета «Дром.ру», который провел опрос среди своих пользователей.

Сейчас цена полиса в зависимости от примененных страховщиками повышающих коэффициентов может доходить до 15-20 тыс. рублей. Столько же или немногим больше просят страховщики за КАСКО усеченное или с франшизой, которое в отличие от «автогражданки» имеет защиту от двух рисков («угон» и «ущерб»), а не от одного, как в случае с ОСАГО (действия третьих лиц).

Вдобавок КАСКО защищает машину на ее полную стоимость, а ОСАГО только на 400 тыс. рублей, оно компенсирует ремонт с учетом износа деталей (по КАСКО закупают новые детали).

Эта ситуация неестественная и объясняется искусственным регулированием рынка ОСАГО, уверен автоэксперт Сергей Ифанов.

«Стоимость ОСАГО не подчиняется никаким логическим объяснениям. Нормальная цена для этого полиса — 10% от цены полноценного КАСКО на автомобиль. То есть в среднем где-то 3-5 тыс. рублей, но таких расценок вы нигде не найдете, потому что государство и страховщики сделали все, чтобы калькуляция стоимости принудительной страховки была в пользу капиталистов от страхования, а не простых россиян», — сетует Ифанов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уверяют, что роста цен на ОСАГО нет, а стоимость полисов напротив снижается. Приводится даже статистика: средняя цена полисов ОСАГО в прошлом году осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей, отметили в РСА.

«А за январь-февраль 2021 года средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 25 регионах РФ, в которых проживает 45,2% всех автовладельцев России», — сказали «Газете.Ru» в РСА.

Впрочем, такие данные независимыми андеррайтерами и аудиторами не проверяются, поэтому от заинтересованной стороны может последовать любая цифра, обращает внимание Ифанов.