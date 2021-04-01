Глобальное восстановление: ОПЕК+ увеличит добычу нефти

Увеличение объемов добычи нефти странами, входящими в ОПЕК+, начнется в мае нынешнего года, соответствующее решение — сделать ставку на возобновление спроса — приняли в четверг, 1 апреля, министры стран картеля.

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Как передает ТАСС со ссылкой на источники, наращивание будет постепенным – с мая по июль. За этот период добыча вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки: мае и июне рост составит 350 тыс. баррелей в сутки, в июле — 450 тыс.

Решение ОПЕК+ привело к скачку стоимости фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года на 3,6% на лондонской бирже ICE. В настоящий момент цена за баррель достигает $64,98.

Что касается России, то она повысит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий энергетическую политику.

По его словам, представители ОПЕК+ условились проводить заседания каждый месяц, поэтому озвученное решение может бить скорректировано исходя из актуальной ситуации. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 28 апреля, передает «Коммерсант».

«Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тыс. баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев», — указал вице-премьер.

Он также констатировал сокращение мировых коммерческих запасов углеводородов.

«Мы видим: снижаются запасы относительно пиковых значений, которые были и в июле 2020 года — 207 млн баррелей относительно среднего пятилетнего значения. Сегодня эти излишки снизились уже до 50 млн баррелей. Такими темпами, мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнему среднему значению», — уточнила замглавы кабмина.

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман на пресс-конференции после 15-го заседания ОПЕК+ сообщил, что Россия сочла приемлемым не увеличивать добычу энергоносителя пропорционально, а распределить объем, оставшийся в рамках ее обязательств по сделке, в течение трех следующих месяцев и увеличить добычу в мае и июне на 39 тысяч баррелей в сутки, а в июле — на 38 тысяч.

По словам саудовского принца, Казахстан будет также наращивать добычу — на 6 тысяч баррелей в сутки три следующих месяца, сообщает «Прайм».

Дженнифер Гранхольм, министр энергетики США, сказала, что у нее был «положительный» разговор с Салманом перед заседанием ОПЕК+.

«Мы подтвердили важность международного сотрудничества для обеспечения потребителей доступными и надежными источниками энергии», — написала Гранхольм в Twitter.

Решение о наращивании добычи нефти — еще один резкий поворот в зигзагообразной нефтяной стратегии ОПЕК за последний год, подчеркивающий сложность прогнозов в этой группе. Это можно назвать началом устойчивого глобального восстановления после пандемии, пишет The Wall Street Journal.

Вектор на увеличение производства углеводородов — это ставка на то, что будущим летом распространение вакцины против COVID-19 ускорится в крупных странах, и все больше людей начнут путешествовать, увеличивая спрос на энергоноситель.

«Бюджеты многих стран ОПЕК зависят от доходов, которые приносит нефтяной рынок. Снижение цен помогло, но многие производители пострадали от сокращения добычи и жаждут в ближайшее время увеличить свою добычу», — объяснил CNN аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.