Интим предлагать: Adult-стримерши освоили «Авито»

В объявлении на «Авито» девушка под ником «Зайка» предлагает приобрести у нее «комплект нижнего белья». В разделе с пояснением о товаре Зайка сообщает о неких дополнительных услугах.

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«Продам новое женское белье, но есть еще одно заманчивое предложение, в лс (личные сообщения — «Газета.Ru»), — написала пользовательница.

На вопрос корреспондента, о каком именно предложении идет речь, собеседница прислала прайс-лист на услуги. Так, за 10 фотографий и две минуты видео интимного характера предлагается заплатить 400 рублей, все фотографии и видео обойдутся на 300 рублей дороже.

«Вирт по видеозвонку — 1000 рублей (500 до, 500 после), Без встреч! — подвела итог автор объявления. — Пишите мне в Telegram или WhatsApp. Все пробные фотки и доказательства скину там, здесь не отвечаю».

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Аналогичные предложения последовали также от пользовательниц с никами «Солнышко» и «Кс», которые предлагают на «Авито» женские купальники и комплекты нижнего белья. Кроме того, анкеты Adult-стримерш встречаются в объявлениях о работе фотомоделями и студентов без опыта. Так, фотомодель Полина предпочитает общаться через Telegram, где в личной беседе предлагает вирт.

В компании «Авито» не отрицают, что такие объявления встречаются, но подчеркивают, что в соответствии с условиями площадки пользователи обязуются действовать в соответствии с законодательством РФ и правилами платформы. Публикуя информацию о товаре или услуге, ее продавец тем самым берет на себя ответственность за достоверность этой информации и несет ответственность перед законом за неверно предоставленную информацию и обман потребителя, объяснили юридический аспект законности таких объявлений в сервисе.

«При этом мы как площадка заинтересованы в том, чтобы наши пользователи получали только достоверную информацию о товарах, представленных на «Авито».

Все объявления на «Авито» проходят автоматическую модерацию, причем для некоторых разделов, например, резюме и услуг, правила проверки могут отличаться, так как подобные предложения могут размещаться именно там.

В том числе мы проверяем фотографии, которые публикуют пользователи, не допуская публикации изображений порнографического характера», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе классифайда.

В то же время в компании подчеркнули, что именно строгие правила модерации «Авито» заставляют мошенников идти на хитрости.

Так, при публикации объявлений о продаже купальников или товаров для пляжного отдыха, чтобы показать товар, пользователи часто публикуют фото девушек или молодых людей

— само по себе это не является нарушением правил сервиса, но если выясняется, что автор предлагает не то, что было заявлено в объявлении, оно оперативно блокируется, заявили в «Авито».

Работницам секс-индустрии стало сложнее найти площадку для размещение своих услуг, пропали из обращения журналы в Москве и Санкт-Петербурге, интернет-сайты, власти удаляют объявления на улицах, констатирует директор Ассоциации секс-работников России «Серебряная роза», выступающей за декриминализацию статьи 6.11 КоАП (Занятие проституцией) Ирина Маслова.

«Ну, значит все совсем грустно стало.

Но эти объявления из того разряда, что вода дырочку всегда найдет. Цены рекламные достаточно высоки, и если выходят на «Авито», значит совсем все плохо (с доходами — «Газета.Ru»). Вирт — это не что-то новое, просто это принимает новые формы, все меняется в этом мире», — говорит «Газете.Ru» Ирина Маслова.

Собеседница издания отмечает, что в секс-индустрии сейчас сошли практически на нет страхи клиентов перед возможностью заразиться коронавирусом во время полового акта, но в то же время спрос так и не восстановился до конца. В апреле 2020 года «Газета.Ru» опрашивала работниц секс-индустрии, и они говорили о падении заработков на 70-80%. Женщины вынуждены были идти на риск, чтобы прокормить себя — денег не хватало на еду и аренду жилья, сообщали в «Серебряной розе».