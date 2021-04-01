Богатые заплатят: как Эр-Рияд пытается слезть с нефтяной иглы

Саудовская Аравия официально запустила инвестпрограмму «Партнер» по привлечению внутренних инвестиций, сообщается на официальном сайте правительства королевства. Инициативу поддержали 24 компании, включая крупнейшего нефтедобытчика Saudi Aramco (на 98% принадлежит государству), а также компании из нефтехимической отрасли, телекоммуникаций и транспорта. В общей сложности вклад этих корпораций в экономику составит 5 трлн риялов ($1,33 трлн) в течение следующих 10 лет, что составляет около 20% ВВП. Участники инвестпрограммы в обмен на «добровольные» пожертвования могут рассчитывать на субсидии и ослабление госрегулирования.

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На что потратят нефтедоллары

Инвестиции направят в различные сектора экономики: на развитие технологий, зеленой промышленности, нефтепереработки и строительства. Принц Мохаммед бин Салман объявил о планах удвоить площадь столицы и превратить ее в глобальный коммерческий хаб — проект оценивается в $800 млрд. Также Эр-Рияд вкладывается в альтернативные источники энергии — к 2030 году планируется добывать половину электроэнергии из возобновляемых источников. И посадить в стране 10 млрд деревьев, правда, как сделать это в пустынном регионе с жесточайшим дефицитом воды, не уточняется.

По словам принца Мухаммеда бин Салмана, Saudi Aramco вместе с Saudi Basic Industries могут обеспечить до 60% из тех $1,3 трлн, которые частные компании вложат в экономику, согласно плану «Видение 2030». Миноритарные акционеры Saudi Aramco продолжат получать дивиденды. Акционеры других компаний, по словам принца, также выиграют, несмотря на сокращение дивидендов, потому что инвестиции в экономику поддержат ее.

«Чего мы пытаемся добиться, так это роста Саудовской Аравии: увеличения ВВП, числа рабочих мест, доходов государства и улучшения благосостояния жителей»,

— заявил принц Мухаммед бин Салман.

Аналитики приветствуют усилия одной из крупнейших нефтяных держав проложить дорогу в будущее, не зависящее от углеводородов.

«Инвестиционная политика саудовских властей разумна и направлена на то, чтобы королевство слезло с нефтяной иглы и занималось развитием других отраслей. У принца очень амбициозный план — «Видение 2030», и этому плану нужны деньги», — оценил инициативу королевства в беседе с «Газетой.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Политическая нестабильность и жесткие правила на территории королевства — одни из главных причин, почему в саудовскую экономику не спешат вкладываться иностранные инвесторы. Внутренние тоже не горят желанием расставаться с большими дивидендами, поэтому инициатива властей имеет добровольно-принудительный характер.

Дела в королевстве обстоят не так радужно, как раньше: еще до пандемии намечался дефицит, и свободных денег на разворот экономики нет,

рассказал «Газете.Ru» востоковед-арабист и старший преподаватель школы востоковедения НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Андрей Чупрыгин. Проект-лидер этой программы, высокотехнологичный город и инвест-площадка на северо-западе страны «Неом», должен был выступить локомотивом развития диверсифицированной экономики. Пока деньги ($500 млрд) вкладываются, а проект еще «не поднялся с земли», отметил эксперт.

«Насколько успешна будет программа «Партнер», говорить рано, и она вряд ли даст немедленный результат. Это определенно шаг вперед, если он будет дополняться экономическими и социальными переменами, которые будут поддерживать привлечение инвестиций, как внутренних, так и иностранных»,

— считает Андрей Чупрыгин.

Эр-Рияд заманивает иностранные компании кнутом и пряником

Саудовская Аравия вступила в жесткую конкуренцию с ОАЭ за иностранные компании и их инвестиции. Международный бизнес стимулируют переносить ближневосточные штаб-квартиры в Эр-Рияд, если они хотят после 2024-го года сотрудничать с госсектором, пишет Bloomberg. Эти меры направлены на снижения «экономических утечек» и создание новых рабочих мест.

«Это неестественно — отдавать компаниям, которые не перенесли руководящий аппарат в страну, лучшие контракты от правительства и госкомпаний. Они будут наградой тем, кто выбрал нас», — пояснил в интервью изданию министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

По информации Bloomberg, 24 международные компании, среди них Deloitte, Bechtel и PepsiCo, изъявили желание перенести региональные штаб-квартиры в королевство. Впрочем, у некоторых представительства в стране уже есть, и их могут просто переименовать в штаб-квартиру, сохраняя присутствие и в ОАЭ.

Программа не так успешна, как хотелось бы

Экономисты предупреждают, что проблему недостаточной производительности не нефтяных отраслей не решить одним накачиванием нефтедолларами. Саудовская Аравия уже много лет испытывает нехватку квалифицированных кадров, особенно в условиях, когда саудиты вынуждены замещать приезжую рабочую силу: подданные королевства не спешат оставлять хорошо оплачиваемые должности на госслужбе и идти на стройки. Кроме того, в стране высокие входные барьеры для бизнеса, и часть отраслей зависит от субсидий (например, химическая) или страдает от фиксированных государством цен.

«Если прибавить к этому возможную распродажу властями акций торгующихся на бирже компаний, о которой упомянул принц при запуске программы «Партнер», все может закончиться концентрацией капитала в духе административно-командной экономики. То есть это еще сильнее ослабит частный сектор и может привести к растрате богатства, накопленного за поколения, на внутренние проекты с сомнительной прибыльностью»,

— рассуждает глава направления стратегий и рыночного анализа аналитической фирмы Tellimer Хаснейн Малик.

Андрей Чупрыгин полагает, что амбициозная программа Эр-Рияда пока не так успешна, как этого бы хотелось королевской семье, но шанс «выстрелить» у нее есть. Саудовская Аравия, судя по всему, продолжит развивать нефтехимическую промышленность: организовывать глубокую переработку, создавать добавленную стоимость и торговать не сырьем, а дорогими нефтепродуктами. Также стране необходимо срочно решать вопрос с опреснением воды и развитием альтернативных источников энергии, в особенности солнечной.

«Зеленая экономика достаточно привлекательна для внешнего инвестора, это чистые технологии, в них выгодно вкладывать деньги, и перед глазами саудитов есть хороший пример ОАЭ. Возможно, именно зеленая энергетика и будет драйвером, который сможет вытащить экономику Саудовской Аравии на новый уровень», — считает эксперт ВШЭ.