Рекорд побит: россияне скупают туры в Сочи

В TUI отмечают трехкратный рост спроса на поездки в Сочи в майский праздничный период. Как пояснили «Газете.Ru» в туркомпании, интерес наблюдается и к летним турам, причем по всем топовым направлениям отечественного туризма.

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Не только Сочи, но и Анапа, Кавминводы, Алтай, Иркутск, Карелия, Казань, Калининград — все пользуется повышенным спросом. Глубина продаж — до сентября», — пояснили в компании.

Такой же вывод делает Ассоциация туроператоров России (АТОР) по итогам опроса.

«Бронирования туров на май в сравнении с допандемийным 2019 годом выросли в разы», — отмечают в АТОР.

О росте интереса россиян к Сочи говорят и представители туроператора АЛЕАН. У этой компании спрос на это направление на майские праздники в сравнении с допандемийным 2019 годом вырос в 3,5 раза. Запуск кешбэка значительно стимулировал путешественников. С момента старта акции количество бронирований в Сочи увеличилось в три раза, уточняют в компании.

У «Интуриста» количество броней на туры с захватом 1-го мая в три раза больше, чем на 9 мая. Это объясняется тем, что туры с захватом 9 мая традиционно бронируют немного позднее.

Туроператор Coral Travel также отрапортовал в отраслевую ассоциацию о росте бронирований на майские праздники. Но всплеск бронирований по Сочи ожидает в середине апреля. По прогнозу компании «Дельфин», к этому сроку популярные отели Сочи остановят продажи на майские даты и туристам придется выбирать из того, что останется.

В ANEX Tour ожидают, что спрос на «жемчужину» Краснодарского края на период майских праздников будет сохраняться вплоть до конца апреля. Многие потенциальные покупатели будут определяться в «последнюю минуту».

Комфортные отели уже «на стопе»

В первую очередь востребованы отели категории 4-5*, больше всего клиентов интересуют гостиницы с подогреваемыми бассейнами, говорят операторы. В горном кластере Роза Хутор уже сейчас почти все сетевые отели объявили о приостановке продаж, но в категории 3 и 4* еще остались свободные места.

В среднем цены на проживание в период майских праздников выше на 5-10% по сравнению с заездами после праздников.

Тур на неделю на троих с перелетом из Москвы с проживанием, например, в трехзвездочном прибрежном отеле стартует от 48,8 тысячи рублей. В гостинице международного уровня за неделю семья из трех человек заплатит свыше 300 тысяч рублей.

Сдерживает отечественный турпоток недостаточное количество сертифицированных отелей в регионах, которые не могут предоставить качественные услуги, говорят в АТОР. В Сочи, например, в 2020 году после снятия ограничений на въезд большинство качественных объектов размещения было «в стопе».

Механизм правительственного кэшбэка, не полностью востребованный в прошлом году, теперь оказывает заметное влияние на выбор туристов. Путешественникам, которые забронировали тур по РФ, могут вернуть 20% от его стоимости. Для этого отдыхать придется не менее двух суток с 18 марта до 30 июня. По данным Ростуризма, за 30 марта россияне приобрели туров по программе кешбэка на 4 млрд рублей.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе пояснила, что в прошлом году программа стимулирования была введена поздно — в августе и при этом действовала выборочно. К тому же ситуация с пандемией была сложнее.

«Сейчас кэшбэк стартовал своевременно, захватывает майские праздники и будет действовать до 30 июня включительно. Думаю, все деньги в этом сезоне выберут. Хватило бы!», — сказала Ломидзе «Газете.Ru».

А в высокий сезон туристы, изголодавшиеся по отдыху, массово поедут на отечественные курорты и без обещания возврата части средств, добавила глава АТОР.

Без субсидий загар не прилипнет

Турпоток по России может увеличиться, если правительство определится с механизмом субсидирования перелетов внутри страны. Ранее власти не исключали, что планируют в этом сезоне оплачивать из госбюджета до половины стоимости чартерного авиабилета.

Благодаря субсидиям туроператоры смогут сформировать еще более конкурентный и привлекательный по цене турпродукт, отмечают представители отрасли. В этой связи крупные туроператоры заранее организовали собственные рейсы на популярные курорты в дополнение к регулярным полетам.

По оценкам Ломидзе, если власти введут субсидирование внутренних перелетов до половины их стоимости, то и сам турпродукт может подешеветь (при чартерных перевозках) примерно на треть.

«Но субсидировать надо не топовые направления, куда и без того большой поток туристов, а, наоборот, не самые популярные. Но при этом имеющие потенциал для роста, там, где предлагаются интересные экскурсии, где есть что посмотреть», — уточнила Ломидзе из АТОР.

По ее прогнозу, стоимость организованных туров на лето может вырасти в среднем на 10-15% относительно лета 2019 года.

Турция против Сочи

Заграничные туры тоже привлекательны для россиян. С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Открыта и Турция. Но до сих пор официально не открыты египетские курорты. Хотя туристы из России добираются до туристических городов Красного моря окольными путями: через Турцию, Белоруссию, а также через Каир (и далее по пустыне до Шарм-эль-Шейха или Хургады).

Среди зарубежных пляжных туров Турция — это сейчас направление номер один, но стоимость поездки в республику примерно сопоставима с Сочи.

«Бронирование в Турцию в этом сезоне значительно выше. У TUI по акции раннего бронирования туров заказы на летние месяцы выросли уже на треть», — отметили в пресс-службе туроператора.

Отдых на троих на неделю в отеле 4 и 5 звезд обойдется на турецком Средиземноморье в среднем в 48-68 тысяч рублей. При этом Росавиация не разрешила выполнять рейсы в Турцию из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.