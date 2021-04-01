«Производители не реагируют на заявки»: будут ли перебои в поставках сахара

Уже несколько дней крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники на рынке продовольствия.

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Сейчас заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм произведенного сахара. Сахар продается торговым сетям по фиксированной цене — по 36 рублей за 1 кг.

Ранее в марте власти заявили о готовности выделять субсидии изготовителям сахара, начиная с 1 апреля. Но пока субсидии никому не выделены.

На фоне этих обещаний сахарные заводы свернули производственную активность, сообщили «Известиям» источники в отрасли.

Нет компенсаций — нет поставок

По словам одного из собеседников издания, такая ситуация неудивительна: если заводы не могут пока что получать компенсацию от правительства, сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию.

Еще один источник уточнил, что крупные производители отказываются подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок. Запасы сахара на распределительных центрах торговых компаний сокращаются, отметил источник.

Сложилась ситуация, при которой заводы не принимают участия в электронных торгах, на которых ритейлеры совершают закупки сахара. Например, сеть объявляет торги на покупку партии сахара в 10 тонн, но изготовители не реагируют на эту заявку. Тогда торговые компании самостоятельно обзванивают заводы, но купить сахар не всегда удается.

С подобными проблемами сталкиваются компании в центральной части России, где расположены все крупные заводы по производству сахара. Запасов продукции на хватит ориентировочно на две недели, только после этого ситуация может стать критичной.

Торговые сети предупреждали о возникновении такого положения Минпромторг и Минсельхоз. На совещаниях в этих ведомствах присутствовали и производители, которые подтверждали, что они воздерживаются пока отгружать сахар партнерам, отмечал источник издания.

Регулируют цены, как при плановой экономике

Ситуация накаляется из-за того, что пока правительство не объяснило, по какой схеме производители смогут получать субсидии и компенсировать свои затраты.

Профильные ведомства советуют бизнесу договариваться и решать проблемы в рабочем порядке. В итоге получается, что цены регулируют как при плановой экономике, а проблемы решают как при рыночной, жалуются источники издания.

Впрочем, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не подтвердили, но и не опровергли существование проблем с закупками.

Маловероятно, что покупатели столкнутся с дефицитом сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В противном случае производители рискуют столкнуться с существенными трудностями, отметил эксперт.

Напомним, соглашение о стабилизации цен было подписано в декабре прошлого года между Минпромторгом, Минсельхозом, торговыми сетями, а также производителями сахара и подсолнечного масла. Тогда договорились зафиксировать отпускную и розничную стоимость этой продукции до 1 апреля. При этом 22 марта правительство пообещало продлить эту договоренность до 1 июня и до 1 октября соответственно.

В Минсельхозе заявили, что ситуация на рынке сахара стабильна, дефицита этой продукции не возникнет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, которые занимают 100% отечественного рынка, отгружают свою продукцию в необходимом объеме, добавили в ведомстве.

По данным министерства, все сахарные заводы, участвовавшие в соглашении, планируют заключить контракты для прямых поставок в торговые сети. Обещанную им субсидию заводы получат и смогут сократить свои издержки.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба сообщила в четверг утром, что внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, - отмечается в пресс-релизе ФАС. — Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются, а риски дефицита сахара отсутствуют».