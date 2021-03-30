«Новостная диета»: рекомендательные сервисы соцсетей возьмут под контроль

В комитете Госдумы по информационной политике поддержали предложение московского отделения Ассоциации юристов России отрегулировать работу рекомендательных сервисов. В нижней палате парламента считают, что у пользователей должно быть право выбора, смотреть «очищенный» алгоритмом контент или нет, и приводят в пример Telegram, где таких алгоритмов нет, и «ВКонтакте», который сделал кнопку отключения рекомендаций и создания ленты в хронологическом порядке.

«Рекомендательный алгоритм пользователя закутывает в кокон. Мы видели, что во время выборов в США фактически рекомендательные сервисы американского биг теха помогли гражданам сделать «правильный» выбор. В любом алгоритме есть бэкдор, что бы там ни говорили владельцы и разработчики. Главным образом мы хотим исключить вмешательство в нашу политическую ситуацию»,

— заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы и член Комитета по информационной политике Антон Горелкин.

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По его словам, возможно, контролем за соблюдением правил займется Роскомнадзор. В первую очередь необходимо разобраться с комплексом дополнительного регулирования иностранных платформ в России. Как писала «Газета.Ru», сейчас в Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет иностранные компании открывать цифровое резидентство в России, а также создавать дочерние компании или открывать представительства, чтобы получить возможность влиять на их политику — под угрозой замедления их работы или блокировки в стране.

Ранее ассоциация юристов России направила предложения по регулированию рекомендательных сервисов в Госдуму и Совет Федерации, пишет «Ъ». Алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам и услугам и влиять на общественное мнение, уверены в московском отделении организации. Там считают необходимым ввести в закон «Об информации» понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Регулирование предлагается распространить на площадки, у которых более 100 тысяч пользователей в сутки и обрабатываются данные более полумиллиона россиян.

Пользователи должны получить возможность отключать рекомендательные алгоритмы, не теряя доступ к сервису, а также получать от владельцев платформ пояснения о принципах их работы. При этом алгоритмы необходимо проверять «на предмет выявления аномалий или противоречия законодательству», полагают в Ассоциации.

Угроза цифровой экономике

«Выглядит как очередная инициатива по борьбе с химерическими угрозами, которая предполагает необоснованное вмешательство в работу онлайн-сервисов», — комментирует «Газете.Ru» инициативу Ассоциации юристов адвокат, юрист РосКомСвободы и Digital Rights Center Екатерина Абашина.

По ее словам, в законе «Об информации» уже достаточно легальных определений об одном и том же.

Социальная сеть — это и сайт в сети «Интернет», и организатор распространения информации, и поисковая система — в зависимости от функционала. Совсем недавно закон дополнили специальной статьей об особенностях распространения информации в соцсетях (ст.10.6). «В чем смысл и необходимость введения еще одного понятия для одного и того же явления, пока неясно», — считает адвокат Екатерина Абашина.

Соцсети уже обязали маркировать продукцию по возрасту, мониторить противоправный контент и т.д. Кроме того, за добросовестностью алгоритмов, предлагающих пользователям товары и услуги, следит ФАС — совсем недавно регулятор обязал «Яндекс» предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.

На запрос издания о том, какие конкретно обязанности в части раскрытия алгоритмов хотят наложить на объекты регулирования и какая ответственность за их неисполнение предлагается, в московском отделении Ассоциации юристов России не ответили.

Иностранные платформы могут уйти из России

Как объясняют эксперты, для некоторых платформ рекомендательный алгоритм — неотъемлемая часть бизнес-модели. Выдача формируется таким образом, чтобы увеличивать просмотры и продолжительность посещения страниц. Как говорят в индустрии, если ты не платишь за что-то деньгами, то ты платишь своим временем.

«Рекламодатели — самые большие спонсоры для цифровых платформ, и именно они формируют всю цифровую экономику. Поэтому, конечно, тут опасны радикальные меры, опасно ограничивать и раскрывать рекомендательные механизмы, потому что это некая коммерческая ценность этих компаний», —

говорит «Газете.Ru» старший преподаватель департамента медиа НИУ ВШЭ, практикующий юрист в сфере медиаправа и права в развлекательных индустриях Алена Денисова.

Россия подхватила мировой тренд к цифровой прозрачности, отмечает Алена Денисова, но подчеркивает, что нигде в мире такого регулирования пока нет, не считая точечной судебной практики, причем в ЕС и США она в основном антимонопольной направленности. По ее мнению, в России слишком стремительно взялись регулировать этот сегмент, особенно с учетом того, что крупным платформам уже тяжело из-за «пакета Яровой» и других ограничений.

«Я опасаюсь, что у нас начнут это регулировать по-русски стремительно и все это будет вредить цифровой экономике. Чрезмерная ответственность может убить цифровой бизнес вообще. Не факт, что на фоне других ограничений иностранные площадки захотят оставаться в России. Они могут уйти, хотя РФ для них достаточно выгодный рынок, но работать в условиях, когда тебя заставляют раскрыть все твои коммерческие механизмы и инструменты под предлогом ответственности, — это чересчур», — рассуждает медиаюрист.

Что говорит наука о влиянии алгоритмов на пользователей

Алгоритмы помогают сформировать наиболее завлекательную выдачу благодаря персонализации. Популярно мнение о том, что таким образом создается пузырь фильтров — это механизм, создающий определенную интеллектуальную или идеологическую изоляцию. То есть, алгоритмы показывают пользователям информацию, с которой они согласны, основываясь на данных о прошлых запросах и «лайках».

Есть опасения, что это приведет к искажению картины мира у потребителей контента, но большинство независимых эмпирических данных опровергают этот тезис.

Поисковые системы и социальные сети делают «новостную диету» пользователей более разнообразной, считает Ричард Флетчер, старший научный сотрудник Института Reuters. Хотя и есть вероятность, что она будет состоять из более ангажированных или поляризованных источников новостей, в том числе потому, что сетевые СМИ публикуют более скандальные материалы, чем пресса.

На данный момент нет исследований, которые бы предоставили убедительные доказательства того, что пузырь фильтров действительно оказывает какое-то серьезное воздействие на людей, считают в Институте Reuters.