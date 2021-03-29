Рябь на воде: как перекрытие Суэцкого канала нарушило цепочки поставок

Движение по Суэцкому каналу возобновится в течение трех дней после буксировки Ever Given на техосмотр в Большое горькое озеро в Суэцком канале, сообщил в понедельник глава управления канала Suez Canal Authority Усама Рабиа.

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«Мы продолжим работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору», —

сказал он телеканалу Sada El balad (цитата по ТАСС).

В очередях по обе стороны канала стоит уже несколько сотен судов. По информации агентства Refinitiv, на ликвидацию самой большой пробки в истории мореходства уйдет минимум 10 дней.

Некоторые перевозчики решили не ждать и отправили суда в обход Африки. Тур в традициях XVIII века займет 7-10 дней и будет стоить $26 тыс. в день — и это только затраты на топливо. По данным издания Loadstar, ряд операторов собираются взимать дополнительную плату с клиентов, чтобы покрыть издержки. Как сообщает S&P Global Platts, стоимость перевозки одного контейнера из Азии в Европу уже выросла в 3,5 раза по сравнению с летними ценами 2020 года.

Аналитики считают, что высокая стоимость фрахта будет сохраняться до конца года из-за ряда факторов помимо перекрытия Суэца.

Китай наращивает экспорт (а простимулированная главой Белого дома Джо Байденом экономика США — импорт), что уже спровоцировало кризис; из-за нехватки пустых контейнеров в портах отгрузки товаров растет время доставки; заторы в цепочках поставок и все еще не восстановившиеся мощности пассажирских авиаперевозок толкают цены на фрахт вверх, пишет аналитическое агентство Tellimer.

Для стабилизации перевозок потребуется несколько месяцев, считают эксперты. Производственные и торговые компании будут увеличивать запасы, а также в большей степени полагаться на поставщиков, которые находится географически ближе. То есть продолжится тенденция к «регионализации» международной торговли, которая началась в прошлом году, поясняет директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Текущие проблемы в грузоперевозках после аварии в Суэцком канале усугубляются тем, что за последние годы цепочки поставок стали все более «тонкими», то есть все более зависимыми от того, как происходит обеспечение сырьем/товарами и собственной продукцией.

Для снижения себестоимости многие компании сокращали объемы складских запасов в рамках подхода «бережливое производство» (lean production). Обратной стороной стало то, что цепочки поставок стали очень зависимыми от любых сбоев»,

— рассказал «Газете.Ru» Марсель Салихов.

Рост цен на морские перевозки особенно сильно затрагивает биржевые товары, а также крупный опт и b2b (бизнес бизнесу) сектор, говорят аналитики. Это заставляет поставщиков искать альтернативные маршруты или даже переключаться на иные виды доставки там, где это возможно.

Китай идет по «Новому шелковому пути»

Китай после начавшегося подъема экономики во второй половине 2020 года нарастил объемы транспортировки в Европу по железным дорогам России и Казахстана на 50% по сравнению с годом ранее, пишет FT. За январь-февраль 2021 из Китая в Европу транзитом через Россию и страны Средней Азии отправилось более двух тысяч товарных поездов, т.е. вдвое больше, чем в прошлом году. В марте тренд продолжился: по данным ОАО РЖД, транзит по маршруту Китай—Европа—Китай по сети РЖД с начала марта вырос в 1,7 раза по сравнению с мартом 2020 года.

Как рассказал «Газете.Ru» директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнер» Никита Пушкарев, компания в последние несколько дней фиксирует рост заказов на перевозки через сухопутные пограничные переходы:

«С учетом того, что для нормализации движения по Суэцкому каналу потребуется время, мы рассчитываем, что клиенты, ранее использовавшие перевозку только по морю, смогут оценить преимущество нашего маршрута по Транссибу, который значительно выигрывает в скорости доставки. Для нас важно подтвердить готовность российской инфраструктуры к растущему объему грузопотока и продемонстрировать качественный и надежный сервис».

В «ТрансКонтейнере» выражают некоторое беспокойство в связи с «наличием узких мест на ж/д подходах к портам и сухопутным погранпереходам», но рассчитывают оперативно решить с РЖД все возникающие вопросы. По словам Никиты Пушкарева, контейнеры из года в год остаются самым быстрорастущим и перспективным сегментом доставки грузов по железной дороге (+16,3% в 2020 году).

Товары уходят в небо

Что касается мелкого опта и доставки заказов из крупных онлайн-площадок, то они крайне редко доставляются морем, исключая, пожалуй, только маршрут Гонконг — Дальний Восток. В IT, логистическом и инфраструктурном операторе «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group, входит в топ-3 по объемам грузовых перевозок в мире) пояснили «Газете.Ru», что при доставках в Россию и Европу главным образом полагаются на авиаперевозки, а потому российских и европейских покупателей платформ Alibaba никакие морские кризисы не затрагивают.

«Сейчас у нас порядка 20 авиарейсов в Россию и европейские хабы, и недавно мы запустили еще пять рейсов в неделю в Европу через Саудовскую Аравию – они обслуживают основной объем заказов», — сообщил «Газете.Ru» PR-директор «Цайняо» в России Антон Пантелеев.

По данным оператора, доля авиаперевозок активно росла весь прошлый год, причем компания расширяет авиапарк дальнемагистральными самолетами, чтобы покрыть возрастающие объемы заказов из России и стран Восточной Европы, которые входят в топ-10 наиболее быстрорастущих рынков для «Цайняо».

Самые востребованные и некрупногабаритные товары, в частности, смартфоны и планшеты, перестают возить по земле и отправляются небом. Это позволило снизить средние сроки доставок за год более чем вдвое для России и ключевых рынков «Цайняо».

Как рассказали в компании,

текущая «форс-мажорная ситуация» несравнима с гораздо большим потрясением для логистического рынка — локдауном в феврале-марте прошлого года, который резко перерубил привычные маршруты доставок.

«Например, в начале 2020 года на долю перевозок пассажирскими рейсами у нас приходилось более половины всех объемов, но уже в течение месяца мы полностью перешли на использование грузовых бортов. И это помогло нам и сократить затраты, и нарастить объемы, а также внедрить новые маршруты доставок», — сообщил Антон Пантелеев.