После завершения СП-2: нужен ли России транзит через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2020 году, сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

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«Конечно, в этом году он будет однозначно закончен»,— сказал он в пятницу, 26 марта, в Берлине, добавив, что достроить «осталось совсем немного».

СП-2 должен был вступить в строй еще в начале 2020 года. Но строительство газопровода несколько раз прекращалось по политическим и экологическим причинам. Работы возобновились в начале февраля.

Зубков, уточняя сроки завершения строительства газопровода, сообщил важную новость. Пересмотра контракта на транзит российского газа через территорию Украины не будет. «Конечно, я думаю, что нет», — процитировали его РИА «Новости».

Ранее украинский экономист Олег Пендзин в интервью порталу GolosUA сделал заявление о том, ввод в эксплуатацию мощного «Северного потока — 2», проложенного в обход Украины, сделает нерентабельным транзит газа по действующему трубопроводу.

Эксперт пояснил, что в этом случае прокачка через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократится с 120 млрд кубометров в год до 35 млрд кубов.

По словам Пендзина, такой объем прокачки газа для украинской ГТС является убыточным. России он тоже будут не интересен, поскольку свои обязательства перед европейскими потребителями «Газпром» сможет выполнять по двум «Северным потокам».

Цена вопроса — $7 млрд

Ранее эта тема неоднократно обсуждалась европейскими политиками. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что предпримет все усилия, чтобы Россия, построив газопровод «Северный поток — 2» сохранила украинский транзит в Европу. Так страна сможет и дальше зарабатывать на транзите, а также снабжать российским газом собственных потребителей.

По подсчетам, которые признавал украинский «Нафтогаз», Украина за пять лет действия нового газового контракта сможет заработать более $7 млрд.

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие десятилетнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить за пять лет 225 млрд кубометров газа. При этом 65 млрд куб. м – это план 2020 года, по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Полный текст газового контракта между Украиной и Россией неизвестен, но, по всей видимости, документом предусматриваются компенсации в случае досрочного расторжения, отмечает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Уже по одной этой причине – компенсации или штрафы — разрывать контракт до срока истечения не имеет смысла», — говорит он.

Более того, ввод СП-2 не означает автоматически, что украинский транзит в Европу становится ненужным. «СП-2 ориентирован на поставки для покупателей в Северо-Западной Европе, украинский транзит — на покупателей в Центральной и Восточной Европе», — отмечает Салихов из НИУ ВШЭ.

«Наконец, есть еще один аргумент в пользу сохранения контракта. Без транзитных платежей тарифы для внутренних потребителей на Украине придется увеличивать», — заключает Салихов из НИУ ВШЭ.

Для России не очень выгодно

«Для России сохранение контрактов на транзит через Украину тоже необходимо, так как со временем может появиться риск, что Германия может начать диктовать России свои условия», — говорит доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он также считает, что на самом деле, «Северный поток — 2» нужен и Украине, если учитывать американский фактор. «Цель американцев, как известно, — начать продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ). Для этого необходим дефицит поставок природного газа в Европу. И если бы американцам удалось закрыть «Северный поток — 2», то следующим их шагом будет закрытие поставок российского газа через Украину», — говорит Тимофеев из РЭУ имени Плеханова.

Аналитик финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что опасения по поводу рентабельности для «Газпрома» обеспечивающей транзит российского газа в Европу действующей газовой трубы пока что беспочвенны. Но только до тех пор, пока не достроен и не запущен в эксплуатацию «Северный поток — 2». Россия выполняет сейчас поставки газа в ЕС и по первому «Северному потоку».

Есть еще газопровод Ямал-Европа, который идет через Белоруссию в Польшу и заканчивается тоже в Германии. Но он не сможет удовлетворить поставки газа в ЕС в необходимом объеме, уточняет Юшков.

«Получается, что сейчас, до ввода «Северного потока — 2» Россия не может разорвать контракт на транзит газа с Украиной – пострадают европейские потребители и сама Украина», — говорит Юшков.

Тем не менее аналитик считает, что опасения украинских экспертов по поводу возможного сворачивания действующего контракта с «Газпромом» небеспочвенны. «Тут, к сожалению, имеются политические мотивы. Взаимоотношения России и Украины беспрецедентно враждебные и, как часто бывает в таких случаях, финансовая составляющая газового контракта может отойти на второй план», — говорит Юшков.

По политическим мотивам

Эксперт считает, что украинский «Нафтогаз» опасается худшего.

Хуже всего для Украины будет, если «Газпром» не будет разрывать контракт с украинским «Нафтогазом» даже после ввода в строй «Северного потока — 2». Но при этом снизит объем поставок по украинской трубе ниже 40 млрд кубов и сделает поставки газа технически невозможными.

«То есть, при загрузке в газотранспортную систему Украины менее 40 млрд кубов давление в трубе упадет и европейские потребители будут получать его с перебоями. Или даже вообще не смогут получать. Выплата неустоек ляжет на украинского транзитера», — говорит Юшков.

«Газпром» же при этом формально не будет считаться виноватым, поскольку в контракте прописана схема, допускающая снижение объема поставок российского газа.

Не стоит забывать, считает Юшков, что изначально Россия так и планировала — ввести в строй «Северный поток — 2» ко времени окончания действия 10-летнего газового контракта с Украиной. Дедлайн был в декабре 2019 года, но пришлось заключать с Украиной новый контракт — из-за срыва сроков постройки нового трубопровода. Фактически Россия и Украина заключили контракт на условиях менее привлекательных для России, со всевозможными штрафами и превышениями тарифа за транзит, даже если они обусловлены форс-мажорными колебаниями температуры и, соответственно, не зависят от поставщика газа.

«Контракт так составлен, что при уменьшении поставок газа в ЕС в случае теплой зимы, Россия все равно платит так, как если бы прокачала весь положенный объем. А если зима холодная и европейским потребителям потребовалось больше газа, чем они заказывали, то тариф для России увеличивается», — поясняет Юшков.

Конечно, Украина может решить техническую проблему — модернизировать старую изношенную трубу, оснастить ее дополнительными компрессорными станциями, поднять давление. Но на это нужны миллионы долларов, которых у Киева нет.

Понятно, что на этой почве и возникают разговоры о возможном досрочном сворачивании Россией газового контракта. «На самом деле, если бы были нормальные отношения между странами, не было бы никакой проблемы сесть за стол переговоров и уменьшить прокачку. Но сейчас это невозможно по политическим причинам, единодушны эксперты.

«К тому же менеджмент «Нафтогаза» пытается доказать действующей власти свою исключительность и компетентность, незаменимость, поэтому «успешные менеджеры» в Украине постоянно нагнетают обстановку», — заключает Юшков.