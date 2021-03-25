Китайская угроза: какие приемы помогают компаниям из КНР захватывать мир

Россия должна продолжать развивать сотрудничество с Китаем, однако нужно учесть опыт, уже наработанный прежними партнерами Поднебесной, и не допускать удара по собственными интересам и не допускать развития негативных сценариев в ключевых отраслях. Важно помнить, что сиюминутная выгода не может перевесить риск потери внутреннего рынка и, тем более, рабочих мест в собственной стране.

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Производителям из КНР удалось добиться сопоставимого качества товаров и услуг в сравнении с традиционными лидерами, а главным инструментом победы на экспортных рынках становится классический демпинг, который зачастую становится возможным в том числе благодаря финансовой и политической поддержке Пекина. Как результат, между Китаем и многими странами и надгосударственными образованиями начинаются торговые войны, а местные производители теряют рынок, доходы и разоряются, оставляя бюджет без налогов, а граждан – без рабочих мест.

«Газета.Ru» подготовила разбор самых интересных и поучительных кейсов столкновения китайского демпинга с национальным регулированием.

Китай против Индии: предчувствие фармвойны

Самый свежий пример – противостояние индийской фармотрасли, во многом определяющей экономику страны со вторым населением мира, с китайскими поставщиками сырья. Индия – один из мировых лидеров в производстве практически всех наименований дженериков. Нолидерство в сегменте субстанций, необходимых для приготовления лекарств, Индия уступила Китаю и по многим производственным цепочкам оказалась в зависимости от него. А расчищали рынок соседа и конкурента производители из Поднебесной как раз с помощью демпинговых схем.

Так, по крайней мере, считают локальные производители. Чтобы доказать это, к национальному регулятору при Министерстве торговли в 2020 году обратились Nectar Lifesciences (NecLife) и Sterile India, обвинив конкурентов в занижении цен на цефтриаксон натрия (обладает мощным действием как антибиотик). Индийское правительство начало расследование, которое может завершиться введением антидемпинговых процедур. В противном случае национальные производители могут быть вытеснены с рынка, что обернется потерей тысяч рабочих мест. Очевидно, что этот спор – только первая ласточка в фармвойне между Индией и Китаем, учитывая глобальный интерес к отрасли на фоне пандемии.

Китай против ЕС: закат солнечных батарей

Сейчас в это сложно поверить, но Китай не всегда контролировал 80% глобального рынка солнечных батарей. Еще в начале 2010-х годов в отрасли доминировали компании из США и ЕС, в первую очередь, немецкие. Но в 2011-2012 годах китайское правительство выдало национальным производителям льготный займ в $42 млрд. Главной задачей было насыщение внутреннего рынка (и надо сказать, сейчас КНР лидирует по установленной мощности солнечных электростанций). Однако первым делом китайские производители принялись работать на экспорт и, добившись сопоставимого с европейским качеством, просто убили конкуренцию ценой. Как следствие, один за другим начали банкротиться недавно процветавшие немецкие компании: Solon, Q-Cells, Conergy и, наконец, Solarworld, генерального директора которой Франка Асбека пресса называла «королем-солнцем». Волна банкротств уничтожила несколько тысяч рабочих мест.

Европейская комиссия не могла пройти мимо этого кейса и заявила о намерении установить запретительные пошлины для китайских солнечных батарей в размере 47%, правда итоговым решением ЕК после переговоров с Пекином был установлен тариф вдвое ниже первоначальных обещаний. Китайскую сторону это устроило, а председатель отраслевой ассоциации ProSun Милан Ницшке назвал сделку «капитуляцией».

Кстати, в 2018 году европейцы и вовсе сняли ограничения, мотивировав это тем, что дешевые китайские батареи отвечают интересам потребителя и, в конечном итоге, помогают достижению климатических целей ЕС. Впрочем, восстановить из руин немецкий рынок уже вряд ли было возможно. А Китай к тому времени переключился на американский рынок, нарастив поставки солнечных батарей в пять раз за четыре года и обвалив цены на 60%. Как следствие, США тоже вынуждены были отгородится от экспансии Поднебесной 30%-ной пошлиной.

Китай против Европы: как раскалялась сталь

История с солнечными батареями во многом повторилась на более крупном и значимом для Европы рынке. Китай, бешеными темпами развивающий инфраструктуру, обеспечивал льготные условия для производителей стали. В итоге они развернули мощности, намного превышающие внутренний спрос. Избыток металла, пошел на экспорт. Как следствие, с 2012 по 2016 годы доля китайских компаний на европейском рынке практически утроилась и составила 14,4%, а цены рухнули на 30%. Европейская металлургия к тому моменту уже находилась в глубоком кризисе, симптомами которого стали закрытие предприятий и увольнение сотрудников: своего места с 2008 года лишился каждый пятый.

В итоге в феврале 2016 года под окнами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе можно было наблюдать беспрецедентную картину единения в борьбе пролетариата и капитала. На акцию протеста вышли около 5 тысяч человек из 15 стран, и среди простых работяг были замечены не просто белые воротнички, а настоящие топ-менеджеры: глава европейского подразделения Tata Steel Europe доктор Карл Ульрих Кёлер, глава испанской CELSA Group Франсиско Рубиральто, директор британской ассоциации сталелитейной промышленности UK Steel Гарет Стейс.

Ассоциация Eurofer, организовавшая уникальный перфоманс, добивалась от ЕС проведения антидемпингового расследования. В итоге пошлины на продукцию китайских сталеваров все же были введены и составили от 17,2% до 28,5%, в зависимости от компании-экспортера.

Китай против ЕАЭС: переобуть шины

Не только ЕС, но и Евразийский экономический союз столкнулся с китайским демпингом на чувствительном для себя рынке. В 2014 году шесть производителей грузовых шин: «Омскшина», Ярославский шинный завод, «Нижнекамскшина», Нижнекамский завод грузовых шин, Нижнекамский завод шин ЦМК и белорусская «Белшина» - подали жалобу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), утверждая, что из-за агрессивной политики конкурентов из КНР они были вынуждены снизить цены на 4% при росте себестоимости на 4,8%. Как следствие, прибыль упала в 10 раз. Возникли реальные риски массовых сокращений производства и персонала.

Однако ЕЭК проявила расторопность и в 2015 году ввела ввозные пошлины на китайские грузовые шины в диапазоне от 14,8 до 35,4%. Кстати, срок действия антидемпинговой пошлины истекал в декабре 2020 года, однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования и действие этой защитной меры было продлено еще на год, до окончания нового антидемпингового расследования.

Китай наводит мосты

Китайские компании демпингуют и на государственных тендерах. У Хорватии со времен трагического распада Югославии остались неурегулированные территориальные разногласия с соседями. В частности, в районе полуострова Пелешац Босния как бы разрезает хорватскую территорию восьмикилометровым анклавом. И, естественно, зарабатывает на транзите между двумя неравными частями соседнего государства.

Чтобы исправить эту ситуацию, Хорватия давно планировала построить мост через Адриатическое море и соединить страну. Несмотря на претензии Боснии и Герцеговины, проект был одобрен ЕС. Европа даже выделила на его реализацию 350 миллионов евро, видимо, рассчитывая, что они достанутся европейским же подрядчикам.

Однако хорваты отдали проект, сравнимый по важности с Крымским мостом или даже с «Северным потоком-2», китайской China Road and Bridge Corporation. Ни австрийская Strabag, ни другие участники конкурса не смогли предложить лучшие финансовые условия.

Возможно, дело в том, что на общую цену значительно влияет стоимость отдельных компонентов, в том числе выполненных из стали, а она в Китае, как мы уже знаем, очень дешевая благодаря государственной поддержке производителей стали.

Несмотря на скандал, хорватское правительство и не думало пересматривать итоги конкурса. Стройка продолжалась даже в период пандемии, и, вероятно, первые машины пройдут по мосту уже в следующем году.

Как отметила главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона французского банка Natixis Алисия Гарсия-Эрреро, «по сути, европейские налогоплательщики платят китайскому правительству за создание своей инфраструктуры, что ослабляет налогооблагаемые европейские компании». А Китай, тем временем, снова остался в выигрыше.