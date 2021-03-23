На Украине ввели санкции против «Газеты.Ru»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ, в том числе и против «Газеты.Ru». Таким образом он активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении «экономических и других ограничительных мер».

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Среди тех, кто оказался в списке, значатся также издание Lenta.ru, агентства ТАСС и МИА «Россия Сегодня». Кроме того, туда вошла также компания «Росгосстрах».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала РИА «Новости» новость о продлении ограничений против агентства. «Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он же не лох какой-то», — сказала она.

Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, а также другие санкции, предусмотренные законодательством страны, передает РИА «Новости».

Зеленский ввел и персональные санкции. Под них попали более 20 человек. Среди них — первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова. По ограничения попали еще несколько сенаторов, чиновники российского МВД и других ведомств.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в тексте президентского указа.

В указах украинского президента есть не только россияне и российские компании, но и депутаты Европарламента, которые являются гражданами Франции, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапель и Оливье Филипп. Текст президентского указа о применении рестрикций такой же.

Отмечается, что все трое депутатов — это представители крайне правой политической группы «Идентичность и демократия». Санкции, как отмечает ТАСС, подразумевают блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмену виз, применение других запретов на въезд.

Помимо этого, санкции были введены против белорусских компаний «Лайф групп» и «Экми косметикс групп». Для них, помимо тех запретов, что были описаны выше, вводятся также приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, а также запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг.

В то же время Зеленский решил досрочно вывести из-под санкций некоторых российских юридических и физических лиц.

Так, ограничения больше не распространяются на экс-владельцев российского Промсвязьбанка братья Алексея и Дмитрий Ананьевы, хотя они попали в «черный список» всего два года назад — 19 марта 2019 года (сроком на три года).

Помимо них из санкционного списка вывели Башкирскую содовую компанию — крупнейшего производителя соды в России. Она попала под санкции весной 2020 года на такой же трехлетний срок. О причинах исключения ее из списка также не сообщается.

При этом Украина не только вводит свои санкции, но и просит ужесточать ограничения со стороны своих европейских партнеров. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы считаем, что санкции [против РФ] нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче», — сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.