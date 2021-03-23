Пандемия ударила по бюджету: как выросли расходы в 2020 году

Сколько потратили из бюджета

Расходы консолидированного бюджета России (федеральный бюджет, бюджеты регионов и муниципалитетов), включая внебюджетные социальные фонды, в 2020 «ковидном» году стали рекордными за все время существования Российской Федерации, следует из оценки ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского, которую приводит РБК.

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Госрасходы достигли 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на федеральный бюджет (для сравнения, в 2019 году — 49%). В процентном отношении к ВВП они составили 39,5%. Это почти на 5 п.п. выше, чем в среднем за 2011-2019 годы. В постсоветской истории расходы всей бюджетной системы были выше только в кризисном 2009 году — 41,4% ВВП. Однако тогда ВВП упал на 7,8%. В 2020 году, по данным Росстата, ВВП снизился на 3,1%.

Как выглядят расходы России на фоне других стран

Уровень госрасходов по отношению к ВВП в России в 2017-2019 годах был ниже чем в европейских странах. Для сравнения, в 2019 году Россия потратила 34,2% ВВП, Франция — 55,6% ВВП, Финляндия — 53,2%, Бельгия — 52,3%, Норвегия — 50,8%, Италия — 48,7%, следует из данных Федерального казначейства.

Андрей Чернявский, однако, обратил внимание, что в странах Западной Европы мощная система социальной защиты и пенсионная система, а также более жесткое налогообложение. По его словам, Россию как развивающуюся страну логичнее сравнивать с такими государствами, как Польша, Турция, Мексика. Среди развивающихся стран Россию по расходам (в процентном соотношении к ВВП) обходят Украина, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Турция. Ниже такие расходы, в частности, у Китая, Катара, Египта, Индии и Мексики.

«Если смотреть на то, что происходило в России с отношением расходов бюджетной системы и доли ВВП, то это соотношение было где-то на уровне 34-35%. Но в 2020 году оно поднялось до 40%. Произошел достаточно резкий скачок. Я думаю, что нечто подобное происходило и в других странах», — сказал Чернявский «Газете.Ru».

«Если брать соотношение бюджетных доходов к ВВП, то Россия отставала от стран Западной Европы с очень высоким уровнем налогового обложения, (была — прим. «Газеты.Ru») ближе к странам Восточной Европы, но если сравнивать с рядом развивающихся стран, то российская налоговая нагрузка и российские налоговые расходы не такие маленькие», — добавил он.

Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова в беседе с «Газетой.Ru» также отметила, что сравнивать Россию с развитыми странами трудно из-за разных систем налогообложения: у нас подходный налог составляет 13%, а в некоторых развитых странах он может составлять 30%, а то и 40%. В таких государствах бюджетные системы переопределяют больше финансовых ресурсов, сказала эксперт. Орлова добавила, что выборка стран может зависеть от задач. Например, Россию часто сравнивают с «сырьевыми» странами, например, Норвегией, Мексикой, Саудовской Аравией.

Достаточны ли траты на поддержку граждан и бизнеса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал в колонке для РБК, что во время пандемии «можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса», например, расширить поддержку бедного населения.

По его словам, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «тратятся очень консервативно» (по данным Минфина на 15 марта 2021 года, объем ФНБ составлял $182,06 млрд, или 13,552 трлн руб., 11,7% ВВП). «При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — отмечал Кудрин. В Счетной палате не ответили «Газете.Ru» по этой теме на дополнительные вопросы.

Наталья Орлова из Альфа-банка считает, что бюджетная политика России «выглядит совершенно рациональной» из-за высокой зависимости от цен на энергоносители. Какова будет ситуация на рынке через 5-10 лет, точно сказать нельзя. Например, во многих странах-потребителях активно ведутся разговоры о переходе на зеленую энергетику.

«Россия совершенно разумно в таких условиях формирует ФНБ, сберегая доходы от продажи энергоносителей», — сказала эксперт «Газете.Ru». По ее мнению, можно обсуждать саму структуру бюджета: например, выделять больше средств на здравоохранение или образование.

«Когда говорят о жесткой фискальной политике, имеют в виду, что Россия не отошла от бюджетного правила в части пользования средствами ФНБ. Россия старается экономить эти средства, потому что они потребуются в ситуации, если цена нефти будет ниже базовой. Тем не менее этот вопрос дискутируется, и не исключено, что Министерство финансов будет вынуждено бюджетное правило ослабить»,

— считает Андрей Чернявский.

По его словам, если сравнивать объем кризисной поддержки в России с другими западными странами, то «она выглядит не такой большой, но тем не менее она была существенной». В 2020 году страна отошла от бюджетного правила, чтобы выделить на это средства. «Россия осуществила огромные заимствования на внутреннем рынке в размере 4,6 трлн руб.», — отметил Чернявский.

Наталья Орлова и Андрей Чернявский сходятся во мнении, что в 2021 году расходы как федерального, так и региональных бюджетов будут ниже, чем в 2020 году. Это связано с тем, что российская экономика сейчас находится на этапе восстановления, а прошлый год был кризисным.

Можно ли ожидать выплат населению перед выборами

По мнению экспертов, так называемых вертолетных денег, то есть прямой раздачи денег населению, в преддверии Единого дня голосования не будет, однако возможны какие-то адресные социальные выплаты. Это будет зависеть от экономической ситуации, например, от ситуации с безработицей, пояснила Орлова.

По мнению Чернявского, Минфин может решить направить дополнительные средства регионам — например, увеличить трансферты по сравнению с уже запланированным объемом. «Это не «вертолетные деньги» в прямом смысле слова», — уточнил эксперт.

«С одной стороны, эти возможности есть, а с другой стороны, деньги получат регионы. И как они ими распорядятся, сложно сказать: будут ли увеличены социальные выплаты или какие-то иные расходы. Но я думаю, что можно ожидать роста трансфертов, связанных именно с Единым днем голосования», — сказал Андрей Чернявский.