Любимцы рынка: как производители вакцин выросли в пандемию

Приток инвестиций в биотехнологические компании и сектор медицинского оборудования усиливается, и это стабильный тренд на ближайшие годы, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Но пандемия не бесконечна, и тем компаниям, кто сделал себе на вакцинах от COVID-19 имя и миллиарды, пора искать новые точки роста.

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Любимцы биржи и баловни биотех-инвесторов

Любимицами фондового рынка в пандемийный год стали две растущие биотех-компании: Moderna (капитализация — около $58 млрд) и BioNTech (капитализация — около $26 млрд). В 2018 году Moderna вышла на IPO, где ее оценили в $7,5 млрд. BioNTech на IPO в 2019-м стоила $3,39 млрд.

«Выстрел» акций Moderna и BioNTech в 2020 году связан с тем, что выпускаемые в настоящий момент вакцины несравнимы с другими их продуктами ни по физическому спросу, ни по финансовому потенциалу»,

— объяснил «Газете.Ru» аналитик ГК «Финам» Александр Ковалев.

Эксперты считают, что вкладываться в эти компании сейчас довольно рискованно. Их акции сильно выросли за последние полгода, но оправдать текущую стоимость ($143-145 за акцию Moderna и $106-107 BioNTech сегодня на торгах) довольно сложно, считает аналитик БКС «Мир инвестиций» Денис Буйволов. То же касается и компании Novavax (капитализация $17,5 млрд ). Ее акции в марте 2020 года продавались за $10, а сегодня — выше $230.

Участие в вакцинации позволило компаниям получить финансирование и хорошо продвинуть свой бренд для продажи более доходных препаратов в будущем,

пояснил «Газете.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов: «Особенно хорошо это сыграло в отношении малых участников гонки (BioNTech, Moderna, Novavax), стоимость которых умножилась за прошлый год в несколько раз».

Однако в перспективе слишком многое будет зависеть от того, какие дополнительные разработки смогут предложить компании.

«Одной вакциной оправдать стоимость акций ни Moderna, ни BioNTech невозможно. Она не принесет им столько операционной прибыли, чтобы оправдать текущую стоимость. Инвесторы в данном случае верят в потенциал технологии мРНК, которая, по их мнению, позволит разработать вакцины с аналогичной высокой степенью эффективности, но уже от других заболеваний. Но пока это вопрос отдаленного будущего»,

— пояснил Денис Буйволов.

Как отмечают аналитики, позитив уже почти весь учтен в текущей цене акций этих компаний, а возможный негатив — любая приостановка или если препарат не будет эффективен против мутаций — может существенно сказаться на стоимости акций.

Самые надежные — и недооцененные

Более надежными вариантами для инвестиций в биотех аналитики считают Pfizer и AstraZeneca, несмотря на проблемы у последней на европейском рынке. Это связано с тем, что это крупные компании, а Pfizer — и вовсе ветеран фармацевтического рынка. Их бизнес достаточно диверсифицирован, и вакцины — лишь источник дополнительной выручки, а потому плохие новости о вакцинах не могли сильно поколебать курс их акций.

«Чем крупнее компания, тем меньше ее бизнес зависит от доходов с вакцин. Для Pfizer, AstraZeneca, J&J участие стало большим, но не судьбоносным проектом. Доля выручки, приходящей от вакцин от COVID-19, составит от 25% до 40% максимум, причем не более чем на год»,

— считают в «Фридом Финанс».

Динамику акций Pfizer определяет комплекс сложных факторов: продажи и одобрения прочих препаратов, M&A, результаты клинических исследований и т.д. Так, акции Pfizer были в последнее время сильно ограничены спин-оффом Viatris, консолидирующим производство препаратов, по которым Pfizer утратил эксклюзивные патенты, неудовлетворительными результатами клинических тестов препарата Xeljanz и рядом других факторов, подчеркивают в «Финаме».

«Я разочарован. Мы заслуживаем признания. Но текущая стоимость акций на бирже — огромное разочарование»,

— заявил на прошлой неделе генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

Аналитики дают позитивный прогноз по акциям Pfizer, отмечая, что диверсификация бизнеса поможет сгладить возможные риски, связанные с вакциной:

«Мы считаем, что акции Pfizer фундаментально недооценены ввиду перспектив хороших продаж в 2021 году и решения проблемы с истекшими сроками патентов. ГК «Финам» рекомендует покупать акции Pfizer с целевой ценой $42,22 на 30.11.2021 (апсайд 17%)».

И самая недооцененная компания сейчас — AstraZeneca, говорят эксперты. Ее акции торгуются ниже почти на четверть своего реального потенциала. Среди молодых биотехов дешево в данный момент торгуется Novavax, почти на 30%. У BioNtech и Moderna потенциал роста скромнее — на 11% и 20% соответственно, оценивают в «Фридом Финанс».