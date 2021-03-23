Компанию Порошенко в России могут ликвидировать летом

Инспекция ФНС Самарской области внесла компанию «СВ Моторинвест» в негативный реестр из-за «отсутствия нахождения по юридическому адресу по данным ФНС». Соответствующая запись сделана в выписке компании в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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По российскому законодательству налоговая инспекция может самостоятельно вносить записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице без заявления с его стороны и вынесения судебных актов, рассказала «Газете.Ru» адвокат по гражданско-правовым спорам Татьяна Алексеева. По ее словам, такая отметка влечет определенные последствия,

а именно через шесть месяцев с момента внесения такой записи (то есть, уже 20 июля 2021 года) ФНС может исключить юрлицо из ЕГРЮЛ.

«При этом собственники компании в срок не позднее, чем через три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении, могут оспорить это решение, направив мотивированное письмо в налоговый орган. Правда, потребуется предоставить уточненные данные», — заметила юрист.

Проанализировав карточку «СВ Моторинвест» в российских базах юрлиц, собеседница «Газеты.Ru» пришла к выводу, что компания заброшена — она не подает бухгалтерскую отчетность с 2016 года, банковские счета фирмы заблокированы ФНС, а генеральный директор компании, занимает аналогичную должность в ряде других фирм, многие из которых уже ликвидированы.

«Похоже, можно говорить о номинальной должности руководителя компании, к таким услугам иногда прибегают недобросовестные собственники, когда хотят уйти от потенциальных судебных претензий», — сказал Алексеева.

Согласно базе «СПАРК Интерфакс», «СВ Моторинвест» — это 100-процентная дочка кипрского офшора Vehicles Distribution Holding LTD. В 2015 году газета «Известия» проводила собственное расследование, в ходе которого удалось установить связь Vehicles Distribution Holding через ряд «компаний-прокладок» с украинским автомобильным холдингом «Богдан».

«СВ Моторинвест» практически до конца 2014 года наименовался ООО «Богдан инвестиции». У последнего была российская «дочка» ООО «Авто Реал» (ранее «Богдан-Авто Рус», ликвидирована в 2016 году), которая занималась поставками в Россию китайских автомобилей марки JAC (сейчас китайцы самостоятельно экспортируют свои машины), контрактная сборка кроссовера JAC S5 была налажена на черкесском заводе Derways (ныне банкрот).

Автомобильный холдинг «Богдан», связанный с Vehicles Distribution Holding, на Украине занимает лидирующее положение в дилерском бизнесе, является официальным дистрибьютором марки Hyundai и входил в группу «Укрпроминвест» Петра Порошенко. Кроме того, «Богдан» производит легковые автомобили, грузовики, автобусы, а также военную технику для армии Украины.

В 2013 году владельцем «Богдана» стал бывший подчиненный и близкий деловой партнер экс-президента Украины Олег Свинарчук. В 2014 году Свинарчук взял материнскую фамилию Гладковский. Примечательно, что

на тот момент «Авто Реал» и «СВ Моторинвест» продолжали активную действительность в России по продаже автомобилей, в то время как на территории Донбасса уже шли активные боевые действия.

Украинские СМИ называют Гладковского (Свинарчука) номинальным держателем активов Петра Порошенко, во время президентства Порошенко он получил должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По данным издания Ukrainian Papers, Гладковский, курировал выведение в офшоры бизнеса Порошенко, который тот пообещал продать, став президентом.

При этом издание указывает, что кипрская Vehicles Distribution Holding (связанная с российской «СВ Моторинвест») является главной компанией, которая управляет всей автогруппой «Богдан».

«Газета.Ru» обратилась за разъяснениями относительно дальнейших действий Vehicles Distribution Holding в отношение российского заброшенного подразделения «СВ Моторинвест» к юристу представляющему интересы Гладковского в судах Руслану Волинцу. Последний оставил вопросы без ответа. ФНС России также не смогла оперативно прокомментировать порядок дальнейших действий в отношении вышеобозначенной компании.

Последние упоминая о российских активах Петра Порошенко в России относятся к 2017 году, когда прекратила работу липецкая фабрика кондитерских изделий Roshen. Значительная часть персонала сокращена, а завод находится на консервации в ожидании покупки новыми собственниками.