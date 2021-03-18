США требуют остановить работу над «Северным потоком --2»

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает введение дополнительных санкций, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

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Планы потенциально включают рестрикции против управляющей компании проекта — Nord Stream 2 AG, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

Санкции могут быть представлены в форме промежуточного отчета, в котором также может быть выделена страховая компания, которая работала с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.

Ограничительные меры могут затронуть также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта.

На фоне появление такой информации, Белый дом указал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором говорилось, что администрация Байдена внимательно следит за усилиями по завершению строительства трубопровода, а также за компаниями, участвующими в проекте.

«Как сказал президент, «Северный поток - 2» — это плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы.

Как ясно дали понять несколько администраций США, этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности», — заверил дипломат.

Он напомнил о том, что закон о санкциях, принятый Конгрессом в 2019 году расширенный в 2020 году, получил значительную поддержку большинства в Конгрессе.

«Администрация Байдена привержена соблюдению этого законодательства. Госдепартамент повторяет свое предупреждение о том, что любое предприятие, участвующее в строительстве трубопровода «Северный поток - 2», рискует подпасть под санкции США и должно немедленно прекратить участие в проекте», — говорится в заявлении Блинкена от 18 марта.

Американские законодатели настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки проекта «Газпрома» после того, как в отчете Конгресса, опубликованном в прошлом месяце, указывалось, что только одно судно — «Фортуна», ходящее под российским флагом — подлежит санкциям.

В США и некоторых европейских странах есть опасения, что трубопровод, который почти завершен, может усилить влияние Кремля на Германию и других союзников по НАТО.

Москва неоднократно указывала, что СП-2 является исключительно коммерческим проектом, направленным, в частности, на энергетическую безопасность Европы.

«Северный поток — 2» не является «рычагом политического влияния» Москвы на Европу, пояснил ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с координатором фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам энергетической политики Йоханном Заатхоффом.

Российский парламентарий напомнил, что проект СП-2 был инициирован европейскими компаниями для бесперебойных, надежных и экономических выгодных поставок российского энергоносителя.

Федеральное правительство ФРГ также является сторонником проекта СП-2 и защищает его от США и внутренних противников. Ранее статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на ежегодной энергетической конференции CERAWeek выразил надежду, что политика Байдена может облегчить достройку СП-2.

Первые санкции США против «Северного потока — 2» были введены в конце 2019 года. Затем они неоднократно продлевались и дополнялись. В основном, рестрикции касаются иностранных партнеров проекта.

В феврале 2021 года были введены санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус». Баржа и ее владелец попали под ограничения в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%.