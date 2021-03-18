Выгоднее, чем Saudi Aramco

Аналитики JP Morgan повысили целевую цену по акциям «Роснефти» на 17% до 8,8 долл./ГДР. Главным фактором здесь стал, как и в оценках других инвестиционных компаний и банков — пересмотр NPV (чистой приведенной стоимости) проекта «Восток Ойл».

Основной тезис отчёта состоит в том, что в 2021 году соотношение потенциала роста котировок акций и рисков лучше именно у «Роснефти».

Почему так? Причин приводится несколько.

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Во-первых, из-за выгодной оценки для российской компани стоимости ее акций. Ведь «Роснефть» сейчас торгуется на уровне оценки по дивидендной доходности в 2021-2022 годах 7,8 - 9,0% при среднем уровне в 5,7% в 2017-2019 годах в сравнении с 4% у Saudi Aramco.

Во-вторых, аналитики банка не исключают продажу доли в проекте «Восток Ойл» иностранным партнёрам.

В-третьих, у «Роснефти» при $60/барр. показатель суммарного дохода акционеров выше, чем у Saudi Aramco. Соответственно при росте цены нефти до $80 долл./барр. «Роснефть» сможет сгенерировать на 55% больше свободного денежного потока, в Saudi Aramco- лишь на 32%.

Оценка Sova Capital

Также в четверг инвестиционная компания Sova Capital также повысила рекомендацию и целевые цены по всему нефтегазовому сектору РФ до «покупать».

Что же касается «Роснефти», то тут целевую цену аналитики Sova увеличили на 22% до 9,6 долл./ГДР.

Причины опять-таки очевидны: повышение прогноза цены на нефть и включение части «Восток Ойл» в финансово-экономическую модель.

Кроме того, Sova Capital отдельно выделяет «Роснефть» с точки зрения потенциала роста акций, который вместе с ростом дивидендов, будет способствовать увеличению общей доходности для акционеров (TSR).

Рекорд в начале недели

В начале недели стало известно, что Goldman Sachs поднял целевую цену ГДР Роснефти на 41%, а именно до $10.

Этот показатель — самая высокая целевая цена на текущий момент.

Аналитики банка объяснили свой оптимизм в отношении «Роснефти» ожиданием — на фоне улучшения макроэкономических показателей — роста прибыли и дивидендов компании. В отчете было подчеркнуто, что именно «Роснефти» в 2021 году предсказывают самый высокий темп роста дивидендной доходности — примерно в 8 раз до порядка 10%.

Упомянут был и тот факт, что «Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП. Традиционно в заслугу «Роснефти» западные аналитики ставят и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ).

Также в понедельник Bank of America Merrill Lynch повысил целевую цену ГДР Роснефти на 17% (с $7,7 до $9), сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Аналитки BofA также отметили, что восстановление потребления нефти и даже рост спроса на нее ожидается самым сильным с 1970-ых годов.

Привлекательность «Восток Ойл»

Западные аналитики могут различаться в мелочах, но едины в оптимизме по отношению к «Восток Ойл». Далеко не в последнюю очередь, потому что углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень.

Ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, подчеркивал в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.