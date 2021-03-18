В России предложили сделать выходными три праздника

В Госдуме признали возможным введение новых праздничных выходных дней. Как заявил агентству городских новостей «Москва» член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, это касается праздников флагманских отраслей.

Среди них депутат перечислил День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.

Для введения новых праздничных нерабочих дней необходимо реформировать формат рабочей недели, считает Вострецов — сократить ее до четырех дней.

«Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты», — пояснил парламентарий.

По его словам, переход на четырехдневку — только вопрос времени, этот процесс может завершиться уже к 2030-м годам.

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Напомним, экс-президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил 1 февраля, что пандемия коронавируса вернула актуальность идее четырехдневной рабочей недели. Многие компании перешли на дистанционный режим работы, и их сотрудники работают на один день меньше, чем раньше. «Я думаю, что мы к этой идее вернемся», — заявил политик. Он подчеркнул, что такие изменения не должны навредить экономике.

Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые они смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

По мнению социального психолога Александра Шахова, введение «четырехдневки» в России может стать проблемой из-за отношения жителей страны к работе и отдыху. Он заявил, что в «российском культурном коде» труд якобы воспринимается негативно, а отдых ассоциируется с пассивным времяпрепровождением. Без изменений в этом отношении переход на сокращенную рабочую неделю каких-либо результатов не принесет, заявил эксперт.

В минувшем октябре Минтруд подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней. «Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении ведомства. Отрицательным последствием такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Плюсы перехода на четырехдневку — это уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня зарплат, а также повышение эффективности труда. При этом у работника появляется больше времени, чтобы проводить его с семьей или заниматься своим хобби.

При этом 3 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение четырехдневной рабочей недели в современных реалиях больше не актуально. При этом спикер верхней палаты парламента не исключила, что со временем правительство может вернуться к обсуждению этой темы.

Между тем, в Испании впервые в Европе решили пойти на эксперимент и ввести четырехдневку. Инициатором стала левоцентристская партия Mas Pais, ее поддержали власти.

Поучаствовать в эксперименте смогут все желающие компании — они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. Работникам сохранят 100% заработной платы в первый год, далее ее будут постепенно сокращать.

Mas Pais предложила сократить рабочее время, потому что испанцы тратят на работу больше времени, чем в среднем в Европе, что сказывается на производительности труда.