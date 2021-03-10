«Фискалы упускают миллиарды»: блогерскую деятельность обложат налогом

Доходы от рекламы того или иного товара в блогах или в постах соцсетей могут быть обложены налогом. Причем налог будут уплачивать за физических лиц сами интернет-площадки, это, прежде всего касается, таких сайтов, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, сообщают «Ведомости» со ссылкой на план Минцифры по развитию отрасли информационных технологий в России.

В документе отмечается, что такая инициатива приведет повышению налоговых отчислений от деятельности российских блогеров в российскую казну.

В роли исполнителей проекта должны выступить непосредственно само Минцифры, а также Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

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По оценкам компании BloggerBase, за 2020 год только те блогеры, которые работают с производством видеоконтента, заработали в России около 18 млрд руб. Коронавирусные ограничения прошлого года вызвали повышенный интерес у россиян к просмотру различного контента в интернете. В результате, количество рекламы в интернете, в том числе через социальные сети, резко выросло.

«Интеграции рекламных сообщений в блогерский контент – это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют, но маркетинг в соцсетях сегодня выглядит как фрагментированный «дикий Запад» – этот рынок пока еще формируется, — цитирует газета президента ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Бориса Омельницкого.

— Блогерские платформы и продюсерские центры публикуют цифры, которые отличаются в разы: диапазон от 2,4 млрд до 18 млрд руб. в 2020 г. Все подходы и оценки вызывают интерес, но требуют верификации и согласованной методики оценки рынка».

Как правило, блогеры, которые рекламируют тот или иной товар, получают деньги за свои услуги на личный счет. Это может быть карточка привязанная к иностранной валюте либо рублевый счет в банке, отмечает директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.

«Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т.е. она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», — объясняет он.

В тоже время, по мнению юриста, сложно установить, какой объем средств таким образом прошел мимо фискальной системы государства, но предположительно фискалы упускают миллиарды необлагаемых налогом рублей ежегодно, поскольку больше половины рекламы переместилось в интернет. А на этой площадке блогеры — это основные игроки рынка рекламы, отмечает Петропольский.

В то же время идею Минцифры сложно реализовать на практике, поскольку в YouTube, Twitter, Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассниках» очень много анонимных аккаунтов,

объясняет глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования», — посоветовал Зыков.

С проблемой налогообложения блогосферы столкнулась не только Россия, аналогичные вопросы возникают и у западных коллег российских налоговиков, отмечает руководитель практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. По ее мнению, необходимо обязать иностранные компании в автоматическом режиме подавать информацию в ФНС о резидентности налогоплательщиков.

Для этого, по словам Семеняки, нужно распространить банковскую практику на социальные сети и прочие платформы, где блогеры получают доходы.

Инициативы министерства цифрового развития направлены на изыскание дополнительных денег от IT-индустрии, которые помогут компенсировать выпадающие в результате налогового маневра доходы бюджета в объеме более 40 млрд рублей в год, сообщают «Ведомости».

Благодаря маневру достигается снижение социальных взносов в IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%, отмечает издание. Среди других вариантов по возмещению выпадающих доходов — введение налога для иностранных IT-фирм на данные россиян, которые используются для адресной рекламы, и для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленку.