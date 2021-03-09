«Роснефть» уже стоит дороже $80 млрд

Рекордная капитализация

Во вторник, 9 марта, в ходе торгов на рынке стоимость акций «Роснефти» в очередной раз побила исторические максимумы.

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Так, на Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 трлн рублей при рекордной цене бумаг в размере 581,45 рублей за штуку. В свою очередь, на Лондонской фондовой бирже капитализация «Роснефти» впервые превысила 82 млрд долларов при стоимости GDR 7,78 доллара за штуку.

В конце февраля «Роснефть» провела презентацию для аналитиков и инвесторов, на котором представила свой План по углеродному менеджменту до 2035 года.

Презентация была позитивно встречена инвесторами и аналитиками.

Так, в UBS отметили, что публикация Плана по углеродному менеджменту «Роснефти» стала важным шагом, продемонстрировавшим, что компания активно сокращает выбросы CO2.

«Поскольку вопросы ESG быстро становятся обязательным предметом внимания международных инвестиционных менеджеров, мы считаем проведение подобной презентации положительным событием для акций компании», отметили в БКС.

Высокий потенциал роста

Также во вторник стало известно, что банк Morgan Stanley повысил целевую цену по «Роснефти» до $9,2/ГДР. Это самое сильное повышение среди конкурентов — на 31%. Банк также выставил рекомендацию «покупать».

Аналитики отметили, что подобная оценка подразумевает, что у акций «Роснефти» еще имеется высокий потенциал роста, а целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время.

Одной из ключевых составляющих повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с $47,5 до $50 за баррель).

Другим фактором стал пересмотр среднесрочных прогнозов финансовых показателей Компании (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды). Сыграло свою роль и включение «Восток Ойл» в оценку «Роснефти» (+$1/ГДР).

Выше, чем ожидания по отрасли

Банк повысил свои прогнозы по финансовым показателям «Роснефти» в 2021-2023 годах: а именно EBITDA — пересмотрена в сторону увеличения на 9-14%. В свою очередь, ожидается, что чистая прибыль будет выше на 19-25%. Эти показатели оптимистичные, чем средние ожидания по отрасли (EBITDA +5–9%, чистая прибыль +11–17%).

«Роснефть» уже превзошла по динамике котировок всех своих конкурентов.

Вместе с тем, банк полагает, что в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней НК может показать опережающую динамику роста по сравнению с «Газпромом» и «Лукойлом».

Так, на данный момент при прогнозе цены Brent в $58 за баррель, «Роснефть» предлагает дивидендную доходность в размере примерно 11%. Эти ожидания намного выше ее среднего исторического показателя в 7%, констатируют аналитики банка.

Учтена лишь часть стоимости «Восток Ойл»

На текущий момент Morgan Stanley включил в целевую цену лишь часть стоимости «Восток Ойл».

Одно это уже привело к росту целевой цены на 1 долл./ГДР.

При полном включении NPV (чистая приведенная стоимость) проекта «Восток Ойл» в оценку «Роснефти» стоимость акций компании может повыситься на 3,1 долл./ГДР, что составляет 70% капитализации «Роснефти» по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно маркетироваться.

При этом оценка сделана на относительно консервативных допущениях, в том числе основывается на прогнозе цен на нефть 50 долл./барр.