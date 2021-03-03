Новый максимум: акции «Роснефти» выросли на Московской бирже до 536,45 руб.

Акции растут на фоне позитивных отчетов банков.

Так, Газпромбанк опубликовал свой ежемесячный отчет по рынку ценных бумаг, в котором провел ребалансировку своих корзин с наиболее привлекательными акциями – то есть обеспечивающими наибольший потенциал общей доходности в долгосрочной перспективе, по итогам чего итогам в список наиболее привлекательных акций были включены бумаги НК «Роснефть».

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Основными факторами для включения нефтяной компании в этот список стали объявление о начале реализации амбициозного проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края, историческая доходность «Роснефти», а также детальное раскрытие ESG-повестки.

В своем февральском отчете Газпромбанк повысил целевую цену по бумагам «Роснефти» на 18% - до 7,8 доллара за ГДР, подтвердив рекомендацию «покупать».

«Наша новая целевая цена Роснефти в $7,8/ГДР предполагает потенциал роста котировок примерно на 26%. Мы присваиваем бумагам компании рейтинг «лучше рынка», - подчеркнули аналитики банка.

Одним из важных факторов роста капитализации «Роснефти» инвестбанкиры назвали проект «Восток Ойл», который может быть оценен в 86 млрд долларов. Это предполагает, что рыночная капитализация «Роснефти» может более чем удвоиться по сравнению с текущим уровнем.

По состоянию на 3 марта GDR «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже стоили 7,2 доллара за бумагу, а капитализация составляла 76,2 млрд долларов.

Презентация Плана по углеродному менеджменту

«Роснефть» провела презентацию для аналитиков и инвесторов, на котором презентовала свой План по углеродному менеджменту до 2035 года, определяющий долгосрочные климатические цели компании.

В их числе: сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30% к 2035 году и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента. «Роснефть» также продолжит реализацию программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа. При этом НК планирует увеличить долю газа в общем портфеле компании до более чем 25%.

В числе важных направлений, о которым было рассказано аналитикам и инвесторам – раскрытие потенциала поглощающей способности лесов и реализация программ по компенсации выбросов парниковых газов. В 2020 году Компания и ее дочерние компании посадили более 1,5 миллионов деревьев, а за последние три года свыше 3,5 миллионов саженцев.

Представители «Роснефти» также напомнили о программе энергосбережения НК, соглашении с британской ВР, проектах в области возобновляемых источников энергии, более экологичных видах топлива, а также планах по реализации проектов по улавливанию, хранению и утилизации (CCUS) углерода.

Оценки аналитиков

Презентация была позитивно встречена инвесторами и аналитиками.

В UBS отметили, что публикация Плана по углеродному менеджменту «Роснефти» стала важным шагом, продемонстрировавшим, что компания активно сокращает выбросы CO2.

«Мы прогнозируем, что повышение прозрачности климатической повестки, а также усилия руководства компании должны поддержать оптимизм в отношении перспектив компании», — заявили в свою очередь в Morgan Stanley.

Лесовосстановление потенциально может стать уникальной возможностью для России, учитывая размер ее территории и малонаселенную природу большей части суши, — подчеркнули аналитики JP Morgan. — А «Роснефть» как раз ведет переговоры с правительством о разработке программы лесовосстановления в России».

«Поскольку вопросы ESG быстро становятся обязательным предметом внимания международных инвестиционных менеджеров, мы считаем проведение подобной презентации положительным событием для акций компании», отметили в БКС