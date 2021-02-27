За программы и солдат: США готовят новые санкции против России

В ближайшее время американские власти введут новые санкции против России. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что Вашингтон проведет анализ действий России «в течение недель, не месяцев».

Псаки подчеркнула, что анализ «включает несколько компонентов».

Например, США вменяют России «вмешательство» в выборы и хакерскую атаку на программное обеспечение SolarWinds. Также речь идет о наградах, которые Москва якобы предлагала за головы американских солдат в Афганистане. По словам представителя администрации нового президента Джо Байдена, в настоящее время проводится проверка всех этих обвинений. Российские власти ранее неоднократно отвергали обвинения по всем этим пунктам.

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Годом ранее газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американской разведке, заявила, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение боевикам, связанным с Талибаном (организация запрещена в России), за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Какие-либо доказательства в материале представлены не были.

Российское посольство потребовало от Вашингтона адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов после опубликования статьи. МИД РФ назвал сообщение СМИ фейком.

Данные, представленные газетой, опровергло и радикальное движение «Талибан». Его представители заявили, что не получали средства от России на совершение нападений в Афганистане. В Белом доме, главой которого в то время был Дональд Трамп, заявили, что информация в статье неточная, а президенту ни о чем подобном не докладывали.

Что касается хакерской атаки, американские власти предупреждали ранее, что в течение нескольких недель Вашингтон представит санкции. О том, что новые ограничительные меры станут ответом на это киберпреступление, говорил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Атака была произведена в декабре прошлого года. Нападению подверглись в том числе электронные системы госучреждений США. В частности, хакеры получили доступ к сетям Госдепа, Минфина, Минэнерго и других учреждений. Американские власти связали атаку с деятельностью группы АРТ29, или Cozy Bear. Она, как считают в Белом доме, связана с российской разведкой. Салливан предупредил, что ответом будут «не просто санкции», так как «реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов».

О том, что американская администрация готовит против России что-то большее, чем экономические ограничительные меры, сообщала несколькими днями ранее газета The Washington Post. Причем

эти меры, по данным издания, могут стать ответом не только на киберпреступление, но и на приписываемое России вмешательство в выборы, а также на взлом данных о разработке вакцины от коронавируса.

США накладывают ограничительные меры на Россию по нескольким направлениям. Так, 23 февраля были введены санкции на российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое работает над завершением проекта газопровода «Северный поток --2». В Госдепе объяснили такие действия обеспокоенностью растущим влиянием России.

Впрочем, в Вашингтоне готовы дополнить эти санкции.

«Если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их»,— заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс журналистам.

Решение о введении новых санкций будет приниматься по мере завершения строительства или сертификации СП-2.

Еще одно направление — санкции за присоединение Россией Крыма. И новая администрация США намерена их ужесточать. Как заявлял американский президент Джо Байден, американская сторона никогда не признает Крым российским регионом. Вашингтон, по его словам, продолжит работать над привлечением России к ответственности за «агрессию» на Украине.

«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», — пообещал глава Белого дома.

В России неоднократно отмечали, что переход полуострова происходил демократическим путем, а вопрос его принадлежности не подлежит обсуждению.