Легкие деньги: чем грозит приток частных инвесторов на Мосбиржу

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 10 млн, увеличившись с начала года на 1,2 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки.

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Половина всех существующих брокерских счетов была открыта только за прошлый год — более 5 млн, это больше, чем за все предыдущие годы. Отмечается, что за последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз.

«Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса», — заявил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. Он также добавил, что как регулятор, так и Московская биржа совместно с брокерами активно развивают образовательные проекты и способствуют формированию культуры инвестиций, чтобы повысить осведомленность о рисках инвестирования.

Хорошо это или плохо — сказать сложно. Но однозначно можно говорить о том, что на Московской бирже нужны глубокие знания и понимание торговых платформ, потому что отсутствие таковых в первую очередь приводит к потере капитала у неопытных инвесторов, считает квалифицированный инвестор и независимый трейдер Дмитрий Слепцов.

Процесс должен сопровождаться равноценным пониманием населением инвестиционных продуктов и рисков, ростом финансовой грамотности. Инвестирование всегда связано с рисками вне зависимости от актива, подчеркивает управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов.

«Приток новых инвесторов и появление сервисов, таких как Robinhood, где люди не платят комиссии, превращает торговлю в игру. При этом в погоне за легкими деньгами всегда возникают проблемы. Новые инвесторы не обращают внимание на фундаментальные показатели, не изучают рынок, а это грозит обнулением денежных средств»,

— предупреждает эксперт.

Однако рост числа частных инвесторов на Мосбирже связан прежде всего с тем, что население теряет интерес к самому массовому инструменту хранения денег – банковским депозитам, из-за снижения ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам, объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Он также уверен, что важную роль в этом сыграла и очередная девальвация рубля.

Инфраструктура биржи позволяет без существенных издержек наращивать число клиентов, поэтому места хватит всем, уверяет эксперт. По его словам, достаточно часто новые неквалифицированные инвесторы не столько активно спекулируют акциями, сколько используют стратегию «купил и держи», что при прочих равных условиях оказывает поддержку ценам на акции.

Алексей Соколов из Grid Capital при этом оценивает такой объем притока новых частных инвесторов как незначительный.

«Для страны с населением в 140 млн человек 10 млн брокерских счетов — это небольшое число. Да, приток частных инвесторов ускоряется из года в год, но это несущественный рост. Например, в США по итогам 2020 года число клиентов только одного сервиса Robinhood выросло примерно до 13 млн. Для сравнения, в США инвестированием занимается 55% населения страны»,

— сравнивает эксперт.

Об этом же говорит и управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Он добавляет, что активы физлиц в России составляют лишь 4% от ВВП страны против 20-40% для развитых стран и 70-80% - для Германии и США. «Нам предстоит еще долгий путь», — отмечает эксперт.

Приход такого количества частных инвесторов на Мосбиржу может вызвать переоценку акций популярных брендов, например, акций компаний Yаndex, Ozon и прочих, полагает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Он добавляет, что стоит учитывать и то, что многие из новоиспеченных инвесторов не видели существенных коррекций на рынке и тем более медвежьих трендов, поэтому у них может создаться ложное впечатление о том, что можно купить акцию любой компании, и она точно будет расти.

«Большинство частных инвесторов, пришедших на биржу в 2020 году и в начале этого года, — это не очень опытные и неподготовленные люди, поэтому любые просадки акций компаний будут ими восприниматься достаточно остро. Что в результате может придать большую волатильность всему рынку в целом или отдельным акциям», — предупреждает эксперт, объясняя такой вероятный эффект тем, что неквалифицированные инвесторы более подвержены панике и эйфории, чем опытные инвесторы и профессиональные управляющие.

Независимый трейдер Дмитрий Слепцов замечает, что большим спросом пользуются акции второго эшелона, так как при появлении какого-либо массового драйвера в виде новостей на этом малоликвидном рынке приводит к «сквизу» (быстрое повышение цены акции), который, в свою очередь, ведет к большой волатильности.

За любыми подъемами неминуемо идет корректировка рынка, напомнил Алексей Соколов из Grid Capital. Если развитие фондового рынка идет в ногу с развитием экономики, когда рост денежной массы увеличивается быстрее, чем сама экономика, то возникает пузырь, который рано или поздно сдувается, предупреждает эксперт.

«И тогда прежде всего население терпит убытки, потому что из-за низкой финансовой грамотности они приобретают активы уже как правило по самым высоким ценам, потом очень больно обжигаются на падении активов и их корректировке, не имея достаточного опыта и экспертизы, закрывают свои позиции и терпят убытки. Так возникает недоверие к финансовому рынку»,

— объясняет собеседник «Газеты.Ru».

При этом в декабре 2020 года ЦБ ввел ограничения на продажи неквалифицированным инвесторам сложных продуктов из-за того, что население имеет низкую финансовую грамотность. Частные инвесторы в погоне за прибылью начали покупать сложные продукты, не всегда понимая риски. По мнению Соколова, ЦБ вовремя отреагировал на рост числа сложных продуктов, купировал проблему и тем самым предвосхитил потенциальный кризис доверия населения к финансовому рынку в целом.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в разговоре с «Газетой.Ru» вспомнил известную фразу: «Когда на рынок приходят чистильщики обуви, профессионалам на нем больше делать нечего». Она принадлежит Джону Пирпонту Моргану, американскому финансисту и предпринимателю, который за несколько дней до биржевого краха в 1929 году распродал все свои акции. Это произошло после того, как чистильщик обуви спросил его о перспективах компании, которую тот купил в портфель на несколько долларов.

«Поэтому приход массового, пугливого и непрофессионального инвестора чаще всего случается в тот момент, когда делать это уже поздно и профессионалы выходят с рынка», — замечает эксперт.