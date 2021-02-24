Треть сверхбогатых россиян планирует уехать из страны

К 2025 году количество ультрахайнетов (мультимиллионеров с состоянием от $30 млн) в России вырастет на 29%, следует из The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank. Несмотря на то, что по итогам 2020 года в стране их стало на 11,1% меньше, в компании прогнозируют рост сверхбогатых граждан.

Реклама

Объем личных финансовых состояний в России за последние 20 лет увеличился в 16 раз, с $0,1 до $1,6 трлн, по данным BCG. По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999-2019 годах Россия опережала и мир, и Восточную Европу: 13,5% против 5% и 10% соответственно. Однако после 2014 года темпы роста в России приблизились к среднемировым: в 2018-2019 годах они опустились до 10,4%, среднемировые — выросли до 9,6%. Однако если в BCG считают, что темпы роста личных финансовых состояний россиян в ближайшие годы будут замедляться, в Knight Frank уверены, что в ближайшие 4 года количество сверхсостоятельных россиян увеличится более чем на четверть.

Конечно, сложно представить столь стремительный рост количества ультрахайнетов в России к 2025 году, но это вполне возможно — по крайне мере, если исходить из прогнозов российских властей,

говорит эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Он отмечает, что динамика количества сверхбогатых россиян очень тесно коррелирует со скоростью роста реальных доходов граждан. Так, в период 2014-2019 годах количество ультрахайнетов в России сократилось на 15% при том, что реальные доходы россиян за это период сократились на 7%. В 2020 году количество сверхбогатых россиян сократилось еще на 11%, а реальные доходы в стране упали на 3,5%. Нетрудно увидеть примерное соотношение и коэффициент зависимости динамики роста ультрахайнетов и реальных доходов — он равен примерно 2,5, объясняет Гринштейн.

«Если взять прогнозы Министерства экономического развития России, то до 2025 года ожидается средний рост реальных доходов россиян на 2,5% в год. Включительно с 2025 годом получается 5 лет роста по 2,5%, умножаем на 2,5 коэффициент зависимости роста количества ультрахайнетов к росту реальных доходов граждан и получается 31%», — делится подсчетами эксперт.

Другое дело — насколько точны прогнозы самого министерства, заметил собеседник «Газеты.Ru». Тут, как показывает практика, счет пока не в пользу роста реальных доходов россиян, говорит он. Поэтому полученный результат Гринштейн считает оправданным разделить еще на 2, чтобы учесть погрешность прогнозов МЭР России — итог в 15,5% в таком случае выглядит более реалистичным, отмечает эксперт.

С прогнозом, что богатых людей в России будет становиться больше, соглашается руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. И на это у него есть свои объяснения:

«Основа любого состояния — это активы, стоимость долей на фондовом рынке. При этом российский рынок акций из-за санкций остается сильно недооцененным. По отношению рыночной капитализации к ВВП он выглядит недооцененным на 50-100%. Ну и, конечно, не стоит забывать, что Россия — это сырьевая страна, где добывается нефть, газ, золото, металлы»,

— отмечает Разуваев.

Он обращает внимание на тот факт, что в России основные компании торгуются на фондовом рынке, а стоимость при сделках купли/продажи даже неторгуемых компаний зависит от оценки аналогов на Мосбирже. То есть рост рынка акций сделает богаче собственников как торгуемых, так и неторгуемых на Мосбирже компаний, объясняет эксперт. При этом, согласно его наблюдениям, лучше всего будет «сырьевикам» — владельцам крупных пакетов акций и топ-менеджерам сырьевых компаний.

«Они зарабатывают в валюте, а в России политика слабого рубля, плюс ко всему, цены на их продукцию в долларах и евро будут расти. Они встроены в глобальную экономику, они — основные бенефициары конца железного занавеса и интеграции России в глобальный мир», — подчеркивает Разуваев.

Сверхбогатым — элитное жилье

20% россиян и жителей стран СНГ со сверхвысоким уровнем дохода планируют приобрести в 2021 году новое жилье. По итогам прошедшего года Москва вошла в топ-5 мирового рейтинга изменения цен на элитное жилье с показателем роста цен почти на 10%. Столица поднялась с 16-й строчки прошлогоднего рейтинга. Более динамичный взлет по строчкам топа продемонстрировал Санкт-Петербург: с 61 места (рост цен на 1,0%) по итогам 2019 года он поднялся на 8-е (+8,7%).

«Покупатели инвестировали накопленные средства в наиболее стабильную «валюту» – недвижимость. Снижение процентных ставок по ипотеке также способствовало повышению спроса на жилье, что и стало причиной существенного увеличения среднего уровня цен на элитную недвижимость (+8,7%)», отметил генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

При этом 32% из них в качестве основной причины приобретения нового жилья указывают переезд на постоянное место жительства в другую страну.

Впрочем, по мнению управляющего партнера Savills в России Дмитрия Халина, сверхсостоятельные россияне всегда будут приобретать жилье в России, и спрос на него будет расти. Он считает, что пандемия и последующие экономические потрясения как раз наоборот показали, что недвижимость по-прежнему является одним из немногих активов, который позволяет сохранять инвестиции, поэтому в конце 2020-начале 2021 года в Savills отмечают очень высокую активность покупателей.

Так, по данным компании, по итогам 2020 года предложение в центре города сократилось на 16%, что связано с динамичными сделками второго полугодия, а спрос в январе 2021-го превысил показатели доковидного периода на 8%. Средний бюджет сделки с премиальными квартирами повысился по сравнению с прошлым годом на 22% и составил 110 млн рублей.

«Стоит также отметить, что по сравнению с прошлым годом в январе 2021 значительно выросла доля сделок с квартирами и апартаментами, по цене от 700 тыс. до 1 млн рублей за квадратный метр — с 25% до 45%. Напротив, доля сделок с наиболее доступными вариантами по ценам от 400 до 500 тыс. рублей за квадрат — снизилась с 14% до 5%», — добавляет эксперт.

По мнению Халина, ультрахайнеты стали более внимательно смотреть на российский рынок. Если раньше распространенной идеей было все продать и уехать, то сегодня покупатели хотят иметь запасной аэродром в России. И так как это та прослойка покупателей, которая не привыкла себе в чем-либо отказывать, то очень высок интерес в том числе к очень дорогим проектам в самых премиальных локациях, резюмирует эксперт.