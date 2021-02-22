Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777-й модели

Компания Boeing рекомендовала временно приостановить использование самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации 21 февраля.

«Рекомендуем приостановить использование самолетов <…> до тех пор, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации США — «Газета.Ru») не определит соответствующий протокол проверки», — отметили в Boeing.

Компания также поддержала решение Бюро гражданской авиации Японии приостановить эксплуатацию Boeing 777.

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Предшествовавший этому инцидент произошел 20 февраля с бортом авиакомпании United Airlines. Он выполнял рейс 328 из Денвера в Гонолулу, на борту находился 241 пассажир.

После взлета у лайнера возникла проблема с двигателем, в результате которой на улицы соседнего с Денвером городка Брумфилд рухнули металлические детали самолета. Экипаж смог вернуться в аэропорт вылета, пострадавших в результате инцидента не было.

Это уже не первый удар по Boeing за последнее время. 30 января стало известно, что компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года. Чистый убыток Boeing в 2019 году составил $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году.

Генеральный директор компании Дэвид Кэлхун признал, что впереди много работы. По его словам, в настоящее время компания сосредоточена на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в ряде стран после двух катастроф. Первая случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Вторая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек.

По данным следствия, в обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS.

После этого американские власти и регулятор начали внимательно следить за совершенствованием системы автоматического управления. Так, они анализировали все изменения, которые были внесены в программное обеспечение (ПО) для этой модели. Самолет 737 Max некогда был самым продаваемым у компании. Эта модель — главный пассажирский лайнер в узкофюзеляжной линейке Boeing.

Первый коммерческий рейс после запрета в США Boeing 737 совершил спустя 20 месяцев — в декабре 2020 года.

В марте 2019 года Boeing выступила с заявлением о модернизации программного обеспечения 737 MAX. В компании, в частности, заявили, что система MCAS «прошла сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета». В конце прошлого года должны были состояться первые полеты после аварий, однако Boeing выявила новые уязвимости в ПО и вылеты снова приостановили. Одна из новых неисправностей была связана с работой системных мониторов.

Эти катастрофы также привели к колоссальным репутационным и финансовым потерям Boeing. Сообщество пилотов сообщило, что к нормам безопасности Boeing доверие упало до «рекордно низкого уровня».