Квазиправовые приемы: Лавров осудил отношение ЕС к России

Попытка со стороны руководства Евросоюза противодействия достройке экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» противоречит ранее принятым нормативным решениям Еврокомиссии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

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По его словам, ранее юристы ЕК выдали официальное заключение о том, что трубопровод не подпадает под действие третьего энергопакета.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток — 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет.

Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — подчеркнул дипломат.

Однако через некоторое время руководство ЕС стало корректировать данное решение, придавая обратное действие своим же предписаниям.

«Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано: «Нет, знаете, он действительно был начат задолго до того, но он подпадает под третий энергопакет и под газовую директиву». Вот какого качества у нас партнер по этим якобы отношениям», — посетовал Лавров.

Он уточнил, что Москва на 100% выполняет все свои обязанности по контракту на реализацию проекта.

«Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Тем не менее у проекта «Северный поток — 2» есть и союзники внутри ЕС. Так, в пятницу, 19 февраля, глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что немецкие власти намерены способствовать завершению строительства газопровода.

«Главный приоритет — создать условия для этого трубопровода», — подчеркнул дипломат.

К настоящему времени хранилища природного газа в Германии заметно опустели: сейчас они заполнены только на 31%. В прошлом году показатель достигал 80%. Данные предоставляются операторами европейских хранилищ на платформе Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI +).

Глава энергетической политики парламентской группы Социал-демократической партии в Бундестаге, координатор по сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф призвал пополнить хранилища, чтобы сделать Германию «более независимой в целом».

«Кроме того, национальные запасы газа помогут развеять опасения США по поводу предполагаемой зависимости от российского природного газа», — приводит Handelsblatt слова политика.

В этот же день американские сенаторы Джинн Шахин и Джим Риш написали письмо главе Белого дома Джо Байдену, в котором призвали «продолжить выполнение» санкционных законов в отношении газопровода.

Демократ и республиканец просят новую администрацию США представить в Конгресс отчет, «в котором указаны юридические лица, участвующие в строительстве «Северного потока — 2».

«Мы надеемся на сотрудничество с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту», — обратились они в письме к президенту США.

Впрочем, как пишут немецкие СМИ, санкции, скорее всего, не оправдают надежд противников СП-2 в Сенате.

Днем ранее Bloomberg писал со ссылкой на источники, что США, скорее всего, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний, участвующих в строительстве или помощи в прокладке газопровод.

Администрация Байдена стремится остановить проект, не вступая в антагонизм с близким европейским союзником.

Люди, знакомые с ситуацией вокруг диалога по СП-2 между Вашингтоном и Берлином, также указывают, что руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен категоричный противник ведения политики против компаний или отдельных лиц из таких стран, как Германия.

Как утверждает госсекретарь США, гораздо важнее найти дипломатическое решение и «заделать трещины», созданные подходом предыдущего американского президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» к внешней политике.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд тянется от побережья России до Германии через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность российского участка газопровода составляет 118 км, финского — 374 км, шведского — 510 км, датского — 147 км, немецкого участка — 85 км.