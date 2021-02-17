Стратегия успеха: как зеленая экономика спасет мир

Зеленый тренд

Наряду с цифровизацией, одним из глобальных трендов является переход к зеленой экономике, основанной на принципах объединения интересов общества и сохранения природного капитала.

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«Наше исследование показало, что сочетание стабильного роста цен на углеводороды и «зеленой» инфраструктуры может укрепить мировой ВВП в ближайшие 15 лет на примерно 0,7% и создать миллионы рабочих мест», — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в конце января на саммите по адаптации к изменениям климата.

В программе развития ООН, опубликованной в декабре 2020 года, зеленой экономике отводится значимая роль в спасении мировой экономики от последствий пандемии COVID-19. Вместе с цифровизацией и инвестициями в социальные программы она поможет «вывести еще 146 миллионов человек из крайней нищеты».

Согласно выводам доклада WWF «Живая планета 2018», общая стоимость экосистемных услуг, потребляемых человеком ежегодно, эквивалентна примерно $125 трлн.

Разумеется, Россия как важная часть мирового сообщества также не обходит вниманием тему зеленой экономики: в январе 2019 года был утвержден национальный проект «Экология». За ним «зеленые» проекты как основу бережливого производства стали запускать у себя регионы. Так, например, в 2019 году в Администрации Липецкой области был подписан «Зеленый кодекс». Ведущие предприятия региона в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления и промышленных товаров «присягнули» выполнять обязательства по улучшению экологической безопасности.

«РФ находится сегодня в ситуации, когда зеленая экономика — это данность… Повестка устойчивого развития, включая вопросы зеленого финансирования, будет набирать обороты», — заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время выступления на последнем Гайдаровском форуме.

Аграрное богатство

Одной из значимых составляющих зеленой экономики является сельское хозяйство — однако, при условии, что аграрии не злоупотребляют пестицидами. В докладе WWF «10 признаков того, что зеленая экономика набирает ход», опубликованном в 2019 году, говорится, что органическое фермерство предоставляет больше рабочих мест на гектар, нежели традиционное, при тех же объемах производства, требует меньших вложений (использование пестицидов меньше в три раза) и при этом обеспечивает более высокую доходность (+24 %) для фермеров.

Исследование, проведенное Фондом ООН (UN Foundation), наглядно иллюстрирует, что новые продовольственные модели и способы использования землепользования могут к 2030 году создать доход в размере $1300–2300 млрд.

Фермерство и органическое сельское хозяйство становятся все популярнее и в России. Один из наиболее известных примеров — соучредитель первой в России товарной биржи «Алиса» Герман Стерлигов. В 2004 году миллионер оставил бизнес и вместе с семьей уехал из Москвы в Можайский район Подмосковья, где занялся сельским хозяйством на выделенных ему 37 гектарах земли. Сейчас его «Слобода» производит молочные продукты, печет свой хлеб, предлагает продукты пчеловодства, мясо, разнообразные напитки, а также косметику и одежду.

close Кирилл Брага/РИА «Новости»

Еще один бизнесмен, оставивший городскую жизнь ради фермерства, — экс-глава угольной компании Balli Trading London Джон Кописки, основавший во Владимирской области хозяйство «Богдарня».

Бизнес регионов

В России лидером среди аграриев является Краснодарский край, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ. Существенных успехов сельскохозяйственных успехов также добились Белгородская, Ростовская, Брянская и Волгоградская области, Ставропольский и Алтайский край, республика Татарстан.

Однако этими аграрными регионами потенциал России, разумеется, не ограничивается.

В частности, интерес для инвесторов и фермеров представляет все та же Липецкая область, расположенная менее чем в 400 км от Москвы. Регион входит в десятку лидеров среди субъектов России по объему производства сельхозпродукции на душу населения. Эти успехи довольно легко объяснить: 85% липецких земель — плодородный чернозем, в регионе постоянно запускают новые мощности по переработке сельхозсырья и выпуску готовой продукции. Сегмент МСП из сферы АПК имеет налоговые преференции (в том числе федеральной особой экономической зоной Липецк) и господдержку при выходе на экспортные рынки - здесь запущен первый в России экспортный акселератор, что уже позволило наладить поставки липецкой продукции в 120 стран мира и выйти региону на третье место в ЦФО (после Москвы и Подмосковья) по объему экспорта.

Больше всего успешных примеров в Липецкой области - из классического понимания «зеленой экономики»: ответственного производства и разумного использования природных ресурсов. По качеству оценки регулирующего воздействия Липецкая область вошла в число лучших российских регионов, согласно январскому Рейтингу Минэкономразвития РФ.

Особая черта региона - «лицо» пищевой промышленности молодеет и становится высокотехнологичным за счет строительства заводов с современным оснащением и привлечением компаний сегмента АПК для работы в ОЭЗ. Льготы и преференции позволяют резидентам вкладывать сэкономленные средства в системы бережливого производства и ISO-сертификацию.

Требованиям «зеленой экономики» будет отвечать, например, новый завод по производству замороженных полуфабрикатов из овощей с проектной мощностью 100 тысяч тонн в год, строящийся завод по комплексной переработке топинамбура и производству фруктанов для пищепрома.

Формирование многофункциональных кластеров по глубокой переработке зерна здесь считают наиболее перспективным направлением развития зернового хозяйства области. Среди резидентов ОЭЗ ППТ Липецк уже есть такие уникальные проекты, как ООО «Анева» с глубокой переработкой гороха, ООО «Сойпром» – глубокой переработкой сои, ООО «Рустарк» представляет уникальный проект по переработке зерновых культур и производству биополимеров.

Зеленая экономика стала темой-хедлайнером для обсуждения в рамках ключевых деловых мероприятий государственного уровня.

В 2020 году из-за антиковидных ограничений состоялся только один общероссийский форум, где обсуждали перспективы развития страны на десятилетия вперед. «Зеленые» проекты стали одним из центров дискуссий. В качестве ресурса для роста экономики эксперты предложили рассматривать даже отходы: внедряя «зеленые» технологии переработки, бизнес не только может в перспективе заработать в этой новой для России нише, но и заставить нас забыть понятие «углеродного следа».

В ряде российских городов - Казани, Волгограде, Таганроге, Троицке, Санкт-Петербурге и др., а также в Крыму - в рамках «мусорной» реформы, помимо нововведений в обращении ТКО, перешли еще и на инновационную «зеленую» технологию переработки осадков от хозяйственно-бытовых, городских, производственных сточных вод. Ситуация на деле является настоящей «экологической» бомбой замедленного действия: осадок сточных вод относится к отходам 4 класса опасности (из 5 возможных). Даже небольшая техногенная авария или сработавший человеческий фактор сработают, как красная кнопка, потому что большинство очистных сооружений находятся вблизи крупнейших рек. В Казани, например, накопители объемом более 3,7 млн тонн расположены в черте города на правом берегу Волги в 50 м от уреза воды, в Волгограде - рядом с заповедником Ахтубинская пойма, в Таганроге - на берегу Азовского моря.

close Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Технология обеспечивает безотходную переработку осадков в продукцию - добавку для повышения плодородности почв и приживаемости культур в лесничествах. Срок полного обезвреживания отходов при этом сокращается с 4 лет до 3-6 месяцев. В Ростове-на-Дону, например, технологию экстренно применили на накопительном полигоне площадью 75 га, расположенном на берегу Дона и всего в 3 км от стадиона, который был выбран для проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

Другой сценарий «зеленый» бизнес может развивать в нише «зеленой» энергетики.

Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, выступая на форуме, отметил, что стоимость электроэнергии от объектов традиционной генерации уже сейчас может быть выше, чем от альтернативных источников энергии: «Предстоит большая работа по возобновляемым источникам — по ветру и солнцу, но технологически это становится все дешевле».

В России также существует программа развития зеленой энергетики - в Минэнерго, по ней в крупных городах закупается экологичный транспорт, например, электробусы. Как рассказал заместитель председателя, член правления «ВЭБ.РФ» Алексей Мирошниченко, госкорпорация обсуждает с московской компанией каршеринга расширение ее парка электромобилями.

«То же самое, если мы говорим про зеленые здания. Зеленые здания — это не только солнечные батареи на крыше, это еще и энергоэффективность. Это хорошо замкнутый тепловой контур, это меньшее использование ресурсов для обогрева. Такое здание меньше расходует денег на этапе эксплуатации», - считает Алексей Мирошниченко.

Руководители самого высокого уровня заявляют о готовности финансировать «зеленую» инфраструктуру. Например, результаты регулярного аудита рынка биотехнологий в России и мире, очевидно, что в России у отрасли есть шансы стать лидирующей по вкладу в экономическую безопасность страны, способной выступить в статусе ведущей эко-державы. Если бизнес поддержит эти проекты, у государства появится шанс уйти от зависимости от углеводородов к многообразию экономических возможностей.