Споры о ценах: почему колбаса и сосиски могут подорожать

С просьбой к торговым сетям повысить закупочные цены на готовую мясную продукцию обратились переработчики мяса. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

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Например, закупочные цены на колбасы и сосиски должны стоить на 10-15% больше действующих цен, считают переработчики. Они уверены, что повысить цены необходимо из-за подорожания исходного сырья — свинины и мяса курицы.

По словам одного из переработчиков мяса, тушка цыпленка первой категории стоит 134-138 руб. за килограмм. При этом в прошлом году килограмм такого бройлера стоил 87-92 руб.

Заметно подросли и цены на свинину. Килограмм этого мяса на кости теперь стоит почти 140 рублей. А в начале 2020 года цена не превышала 120 руб.

У Министерства сельского хозяйства диаметрально противоположная позиция. Там отмечают, что в начале года цены на свинину и мясо птицы снизились, поскольку рынок был перенасыщен. То есть, поводов повышать закупочные цены у мясопереработчиков сейчас нет. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад. Обращение по поводу цен министерство пока не получило, добавляет издание.

Переработчики продержатся два-три месяца

Но в торговые сети запросы мясопереработчиков о повышении оптовых цен на продукцию уже поступили. В частности, такое обращение имеется в «Ленте». Там пояснили, что поставщики действительно ссылаются на рост стоимости мясного сырья и просят повысить цены примерно на 10%.

В X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток») заявили «Коммерсанту», что рассматривают все обращения поставщиков. В Metro, Auchan, «Магните», «Дикси» и «Вкусвилле» не предоставили комментарии.

Сами производители обещают пролонгировать процесс повышения цен на несколько месяцев. Обычно согласование с ритейлерами новых цен занимает два-три месяца. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает рост цен на мясо цыпленка-бройлера — из-за фиксации высокой стоимости комбикормов на отметке в среднем 18 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, по странам Евразии распространяется птичий грипп, в результате чего сокращается поголовье.

Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (производитель стейков) Артем Кудимов поясняет, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину. Примерно на 15% год к году. Из-за роста себестоимости сырья.

«Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы»,— убежден переработчик мяса.

«Поднять стоимость на прилавках сейчас проблематично», — возражает замгендиректора группы «Продо» Генрих Арутюнов. Он ссылается при этом на социальные факторы и усиленный контроль властей за ценообразованием. Группа «Продо» пока не намерена увеличивать стоимость готовой продукции в магазинах.

Уничтожение свиней

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не уверен, что рост цены на свинину — это основная причина, из-за которой переработчики хотели бы повысить цены на колбасную продукцию. По словам Юшина, несмотря на повышение цен на 10% в феврале, туша свинины в настоящее время стоит дешевле, чем в 2019-2020 годах.

Но при этом в структуре расходов переработчиков сырья повышаются цены на импортную продукцию. Это специи, оболочка и упаковка. Также растут услуги транспорта и электроэнергия.

Кроме того, многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств из-за падения продаж.

В банке непрофильных активов «Траст» (управляет ГК «Здоровая ферма») объяснили рост цен на тушку нестабильной эпидемиологической ситуацией и снижением объема предложения.

В Национальном союзе свиноводов уточнили, что в декабре прошлого года из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тысяч свиней.

В России насчитывается более тысячи мясопереработчиков. В условиях высокой конкуренции торговые сети, скорее всего, не согласятся на повышение цен на колбасу и сосиски.

Ранее в январе СМИ сообщали, что Минсельхоз вступил в переговоры с поставщиками мясной продукции, убеждая их не повышать цены. Как сообщил источник «Коммерсанта» в крупном поставщике, обсуждение ценовой политики носит неформальный характер. Чиновники интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен. Другой источник издания пояснил, что вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга. Торговые сети указали во время совещания, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы.