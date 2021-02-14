Неизвестные яды: как на рынок России проникли поддельные пестициды

До 25 февраля профильный комитет по аграрным вопросам собирается представить на рассмотрение Госдумы поправки в два действующих закона — «Об экологической экспертизе» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

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Принятый еще в 1997 году закон об использовании защищающей растения от вредителей «химии» уже не отвечает требованиям времени, решили в правительстве. В январе этого года в Госдумы поступили поправки в действующее законодательство, они прошли процедуру первого чтения, то есть, получили принципиальное одобрение.

Цель изменений — поставить барьер обороту и применению на территории РФ контрафактных и фальсифицированных пестицидов. Детальная проработка поправок во втором чтении запланирована на весеннюю сессию.

В первую очередь, в поправках зафиксируют понятия пестициды и агрохимикаты. Это важно потому, что

терминологическая путаница давала возможность недобросовестному бизнесу производить в России или, например, импортировать из других государств поддельные удобрения и химические средства защиты растений. При этом считается, что даже небольшие отклонения в составе пестицидов могут серьезно увеличить токсичность препарата и нанести ущерб экологии.

Разница заключается в том, агрохимикаты — это удобрения, а пестициды — химия для защиты от вредителей и болезней. Ущерб от некачественных пестицидов не ограничивается одним сельскохозяйственным сезоном — последствия могут сказываться в течении нескольких лет. Страдает флора и фауна, а главное, что продукция, обработанная некачественными пестицидами несет угрозу здоровью людей.

Отдельное спасибо Индии и Китаю

Как пояснили «Газете.Ru» в специализирующейся на производстве и продаже химических средств защиты растений компании «Август», внимание к проблеме некачественных пестицидов привлекла массовая гибель пчел в ряде регионов России в 2019 году. Тогда аграрии наиболее активно и бесконтрольно использовали фальсифицированные и контрафактные пестициды, закупленные дешево в сопредельных странах. Ими обрабатывали медоносный рапс, чтобы защитить его от капустной моли.

Контрафакт пестицидов — большая проблема не только для России, отмечают участники сельхозрынка. «Оборот контрафактных пестицидов становится сегодня новой глобальной угрозой. Нелегальная продукция на рынке средств защиты растений (СЗР) в Европе, по разным оценкам, составляет от 5% до 15%. В отдельных странах процент нелегальных СЗР и семян оценивается до 25% от общего объема рынка. По препаратам малой расфасовки она достигает 70%», — пояснили «Газете.Ru» в компании Syngenta.

По оценкам российских экспертов, доля контрафактных препаратов в отдельных регионах России достигает 30%.

«Взяв за основу данные маркетинговой компании Kleffmann Group и оценки ОБСЕ по объему российского рынка СЗР, можно условно рассчитать экономический ущерб, наносимый государственному бюджету России от продаж контрафактных пестицидов. Он превышает $400 млн в год», — уточнил представитель российского офиса Syngenta.

По данным Российского союза производителей химических средств защиты растений, 85-90% всех подделок поступают в Россию и страны ЕАЭС из Индии и Китая.

В связи с этим вполне логичным выглядит поправка об ужесточении государственного контроля в области безопасного обращения с агрохимикатами в пунктах пропуска через границу, добавляют в Syngenta.

Государство самоустранилось

Кроме того, ко второму чтению будет уточнено понятие «регистрант», пояснял ранее председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин.

«Сегодня на российском рынке новый препарат для защиты растений может зарегистрировать абсолютно любое лицо», — рассказал заместитель гендиректора компании «Август» Владимир Алгинин. В 2011 году Россельхознадзор был лишен полномочий по надзору за изготовлением, обращением, хранением и применением пестицидов. Они не были переданы ни одному из надзорных органов и в итоге в течение почти десяти лет государство не проверяло ни соблюдение регламентов применения пестицидов, ни состав импортируемых препаратов.

Сейчас берется уже проверенный защитный химический продукт добросовестного изготовителя, который прошел все необходимые испытания и экспертизы. Тот, кто его предоставил, получает государственную регистрацию нового продукта, а затем по полученному свидетельству в страну ввозятся препараты неизвестного состава и сомнительного качества. На таможне проверяют только документацию, а анализы (даже выборочные) на соответствие заявленному составу не проводятся.

«Если судить по государственным каталогам пестицидов в разных государствах, ни в одной стране мира нет такого количества фирм и физических лиц, выступающих в качестве регистрантов, как в России», — говорит Алгинин из компании «Август».

Право регистрировать продукты с высокой биологической активностью, те же пестициды, могут иметь участники сельхозрынка, у которых имеются реальные возможности для их разработки и производства, считает представитель Российского союза производителей химических средств защиты растений Виктор Григорьев. У потенциальных регистрантов должен быть набор оборудования, квалифицированный персонал, заметил он.

Новые поправки предусматривают возвращение Россельхознадзору функций по проверке ввоза, реализации, применения и утилизации химических средств защиты растений.

Для эффективной борьбы с контрафактом в России потребуется ужесточение уголовного законодательства. «Хотя в УК РФ предусмотрен ряд статей, которыми можно наказывать производителей контрафакта, эти статьи не работают по ряду причин. Либо нет практики применения, как в случае со статьей «Защита патента», либо в силу того, что сами правоохранительные органы не имеют достаточных ресурсов», — пояснил представитель Syngenta.

Без упомянутых законодательных новаций невозможно создать в России рынок органической и «зеленой» продукции с улучшенными потребительскими свойствами — без применения стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, клонирования и методов генной инженерии, считают участники рынка. Некоторые из поправок вступят в силу через 180 дней с момента принятия, целиком они заработают с января 2022 года.