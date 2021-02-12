Отдых в спа-отеле: куда летят отмечать День всех влюбленных

В этом году День святого Валентина выпадает на воскресенье, поэтому многие россияне решили устроить полноценные романтические выходные и отправиться в путешествие.

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Более 90% бронирований авиабилетов и туров пришлось на российские направления. Больше всего билетов на предстоящий уикенд куплено в Москву, рассказали «Газете.Ru» в OneTwoTrip. На втором месте Сочи, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. По сравнению с прошлым годом тройка самых популярных направлений не изменилась, однако доля бронирований в Сочи и Петербург увеличилась в два раза.

Довольно много авиабилетов приобретено в Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новокузнецк, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова.

Она также отметила, что одним из трендов последнего года также стало снижение стоимости авиабилетов — в условиях ограниченного международного авиасообщения перевозчики стараются продолжать стимулировать спрос. По подсчетам аналитиков OneTwoTrip, средняя цена билета на самолет туда-обратно на романтические выходные по стране снизилась на 15% в сравнении с прошлым годом и составила 8 400 рублей. При этом в Aviasales отмечают, что в отдельные города авиабилеты подорожали. Например, в Минводы средний чек вырос на 15%, до 6 297 рублей, а в Сочи — на 11%, до 8 345 рублей.

Что касается жилья, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, на даты с 12 по 15 февраля 2021 года в среднем туристы бронировали отели на внутренних направлениях стоимостью 4 200 рублей за сутки на двоих, что на 15% выше, чем в аналогичный период годом ранее.

При этом, выбирая категории размещения, туристы чаще всего отдают предпочтение трехзвездочным (25%) и четырехзвездочным (21%) отелям, а также небольшим гостиницам без звезд (18%). На долю пятизвездочных отелей приходится лишь 7% бронирований, подсчитали аналитики сервиса. Также примечательно то, что четверть российских туристов забронировали номера в отелях с собственными спа-комплексами.

По данным OneTwoTrip, в этом году доля бронирований авиабилетов по России составила 93%. В прошлом году этот показатель был равен 77%. Российские пары чаще всего выбирали для путешествия Ереван, Прагу и Стамбул.

В этом году из международных направлений у пользователей Aviasales особенно популярны Турция (на нее приходится доля в 3% бронирований), Египет (доля в 1,5%) и ОАЭ (0,8%). Динамика цен здесь так же зависит от направления: средняя цена на авиабилет в Турцию снизилась на 8%, в Египет — выросла на 6%, а в ОАЭ — более чем в полтора раза, на целых 60%.

Пользователи Ostrovok.ru на даты с 12-15 февраля 2021 года чаще всего бронировали жилье в Стамбуле, Дубае, на Мальдивах, в Шарм-эш-Шейхе и Анталье.

«Учитывая сохраняющиеся ограничения на международные полеты, при выборе отдыха за рубежом туристы отдают предпочтение доступным направлениям, открытым для туристов и возобновившим полетную программу. В результате в некоторых городах рост числа бронирований оказался особенно заметен – так, количество количество желающих провести романтичный уикенд в отелях Стамбула и Дубая оказалось вдвое больше, чем в аналогичный период 2020 года, в Шарм-эш-Шейхе – на 30%»,

— рассказали в Ostrovok.ru.

При выборе зарубежных направлений путешественники в среднем бронировали отели стоимостью 10 тыс. рублей за ночь, что на 30% выше показателей прошлого года. В этом случае туристы также делают выбор в пользу номеров категорией повыше: 41% пользователей забронировали гостиницы категории четыре звезды, 25% — три звезды, и 19% — пять звезд.

Самые дорогие отели за рубежом пользователи сервиса резервировали на Мальдивах (в среднем 17 тыс. рублей за сутки), в Дубае (12 тыс. рублей) и Анталье (10 тыс. рублей). Отдых в гостиницах Стамбула в среднем обошелся туристам в 8 тыс. рублей за ночь, а бюджетнее всего можно было разместиться на курортах Египта – в среднем за 4 500 рублей за ночь в отелях Шарм-эш-Шейха.