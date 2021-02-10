Диалог с Москвой: глава МИД ФРГ выступил против «сжигания мостов»

Дальнейшие санкции против России должны быть нацелены на отдельных людей, но речи об отмене достройки газопровода «Северный поток — 2» идти не должно, заявил в среду, 10 февраля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в бундестаге.

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«Те, кто сомневается в [необходимости] «Северного потока — 2», также должны учитывать, по крайней мере, с геостратегической точки зрения, какие последствия это (остановка проекта – «Газета.Ru») будет иметь и что это означает для влияния Европы на Россию», — сказал дипломат.

По его словам, отказ Европы от СП-2 сблизит Москву и Пекин, сообщает Finanzen.

Министры иностранных дел ЕС обсудят возможные санкции в свою следующую встречу, но ограничительные меры не должны даже косвенно навредить немецким компаниям, приводит Reuters слова главы немецкого внешнеполитического ведомства.

Маас также обвинил сторонников санкций против трубопровода в том, что они сами закупают сырую нефть в России.

В целом, он выступил против «разрушения всех мостов» между Европой и Россией.

«Это будет не только неправильно, но и опасно. Поэтому федеральное правительство готово к диалогу с Москвой. Но ключ к нему сейчас находится не в Берлине или Брюсселе, а в Москве», — пояснил глава МИД ФРГ.

Член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подтвердил правоту заявлений Мааса, передает RT.

«Нужно согласиться с ним, что данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят», — сказал депутат.

По его словам, введение в строй СП-2 улучшит положение немецкого бизнеса.

«Министр иностранных дел Германии думает о своем народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств», — подчеркнул парламентарий.

На это же заседание был экстренно вызван вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц. На вызове министра настояли представители фракции «Зеленые/Союз 90», которые были инициаторами проведения самого заседания, передает РИА «Новости». Они объяснили необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в ситуацию вокруг СП-2.

Берлин не собирается отказываться от СП-2, заверил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Правительство ФРГ пока твердо придерживается прежних принципов и выступает за строительство «Северного потока — 2», который отвечает интересам и Германии, да и всей Европы в плане обеспечения энергобезопасности и энергоэффективности.

Что касается санкций, которые наши заокеанские коллеги используют в качестве шантажа и угроз, давления, то они противоправны и встречают в Германии самую негативную реакцию», — указал дипломат.

Тремя днями ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Rheinische Post заявил, что энергетика одним из немногих мостов, связывающих Россию и Европу, потому проект СП-2 нужно сохранить.

«После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост», – отметил политик.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. В настоящее время он завершен на 94%. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность газопровода для российского участка составляет 118 км, для финского — 374 км, для шведского — 510 км, для датского — 147 км, а для немецкого участка — 85 км.