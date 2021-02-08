Корректировка демпфера: механизм регулирования топливных цен могут изменить

Минэнерго проработает вопрос изменений демпфирующего механизма обратного акциза на нефть, сообщил «Газете.Ru» собеседник в правительстве. Он уточнил, что соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак «на совещании по топливу на прошлой неделе». Информацию о корректировке демпфирующего механизма, призванного сдержать рост оптовых цен на топливо, также подтвердил один из участников этого совещания.

«Было поручение на совещании у вице-премьера Александра Новака о том, чтобы проработать вопрос корректировки демпфирующего механизма, но так чтобы при этом не страдали поступления в бюджет»,

— рассказал собеседник «Газеты.Ru».

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В Минэнерго информацию о возможном изменении топливного демпфера комментировать отказались. Не ответили на вопросы «Газеты.Ru» по этой теме и в аппарате правительства. О том, что крупные игроки нефтяного бизнеса попросили властей увеличить им компенсации из бюджета в рамках демпфирующего механизма, в конце января писал «Коммерсант».

Издание в частности отмечало, что нефтяные компании предложили снизить индексацию индикативной цены в формуле демпфера, именно она напрямую влияет на размер субсидии для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В результате заводы смогут уменьшить потери и нарастят производство топлива.

В то же время еще 28 января на совещании по поводу стабилизации цен на бензин у Александра Новака, где присутствовали представители нефтяных компаний, ФАС, Минфина и Минэнерго,

вице-премьер не исключал, что правительство сможет обсудить изменение параметров механизма только через год,

сообщали «Известия», со ссылкой на одного их участников заседания.

Обратный акциз на нефть, иначе называемый демпферным механизмом, был введен правительством Дмитрия Медведева еще в 2018 году в ответ на острый дефицит и скачок топливных цен в момент пика сельхозуборочных работ. Механизм учитывает разницу между экспортной и индикативной внутренней ценой топлива, размер последней закреплен законодательно и ежегодно индексируется на 5%.

При положительной разнице, когда экспортные поставки выгоднее продаж на российский рынок, государство выплачивает нефтяникам компенсацию равную приблизительно половине разницы, таким образом последние могут сдерживать оптовые цены внутри РФ. Если же, ситуация противоположная и разница становится отрицательной, то уже владельцы НПЗ платят деньги в бюджет.

Ранее Александр Новак говорил, что «нулевой» баланс (никто никому не платит и цены на бензин и дизель в России не повышаются) достигается при цене нефти на уровне $50–55 за баррель.

По ситуации на 8 февраля, согласно данным торгов, впервые с начала прошлого года цена нефти марки Brent выросла выше $60 за баррель. Представители бизнеса полагают, что, если корректировка демпфера будет поверхностной и несущественной, то сдержать рост топливных цен не получится.

«В общем виде все понимают, что сегодняшняя ситуация она тяжелая для (нефтеперерабатывающей — «Газета.Ru») отрасли. Поэтому надо решить вопрос — либо мы развиваем отрасль в дальнейшем, либо наполняем бюджет. Сию минуту мы, конечно, решаем вопрос пополнения бюджета, но «в длинную» мы можем получить очень много проблем, когда уже невозможно будет пополнять бюджет из отрасли», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Цены на топливо в большей степени зависят от динамики внешнего рынка и от курса российского рубля, нежели от государственных сдерживающих противовесов в виде обратного акциза,

полагает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

Как бы внутренние правила игры не менялись, именно эти два фактора играют наибольшую роль. Цены на нефть с коридора $42-46 за баррель с начала года выросли, грубо говоря, уже на 30%. Соответственно, если мы берем пару доллар/рубль, то последний упал уже на 2% с декабря», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Олег Богданов.

Возможно, маневры правительства и дадут небольшой краткосрочный эффект, полагает эксперт. Проблема в том, что внешний рынок невозможно контролировать, как и внутренний курс рубля, который зависит не только от монетарных действий властей, но и от динамики доллара на мировом рынке. А американская валюта укрепляется с начала года, отметил ведущий аналитик QBF.

В начале февраля в Хабаровском крае и Приморье возник острый дефицит высокооктанового бензина из-за того, что Хабаровский НПЗ ушел на ремонт. На АЗС дальневосточного региона образовались очереди, а спекулянты реализовывали топливо по 100 рублей за литр. В ситуацию вынуждены были вмешаться федеральные власти. Ряд экспертов считает, что дефицит топлива в Приморье мог повлиять на планы правительства по корректировке механизма регулирования топливных цен.