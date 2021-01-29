Разорение Уолл-стрит: Reddit переписал правила фондового рынка

Трейдеры из стран Юго-Восточной Азии начали «разгонять» в цене акции местных производителей, чей бизнес стал менее прибыльным по мере роста уровня вакцинации населения, сообщило в пятницу 29 января издание Bloomberg.

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Малайзийские розничные игроки, как правило, неквалифицированные инвесторы, создали в интернете сообщество Bursabets и теперь скупают недооцененные, по их мнению, акции компаний. Это сообщество трейдеров насчитывает уже 4800 человек.

Они согласовывают между собой покупки и продажи акций компаний, играя против так называемых шортселлеров (те, кто делает ставку на шорты — короткие позиции). Иными словами, Bursabets играют в длинную против тех, кто играет на искусственное понижение стоимости акций.

На этом можно заработать. Но кроме того, члены сообщества говорят о моральной поддержке компаний, которые испытывают трудности в условиях пандемии и акции которых на этом фоне дешевеют.

«Рынок должен осознать, что текущие оценки этих компаний слишком занижены и наши производители перчаток заслуживают большего», — цитирует Bloomberg позицию одного из представителей движения.

Для массированной скупки акций были выбраны три компании, производящие защитные перчатки, которые предписано носить во время пандемии. Это Hartalega Holdings, Supermax и Top Glove. Их акции выросли сразу на 5,4%, 3,7% и 15% соответственно в ходе торгов 29 января на фондовой бирже Малайзии.

При этом индекс биржи FTSE Bursa Malaysia KLCI по итогам продаж остальных бумаг упал в этот день на 0,9%. Причем снижение индекса продолжается уже третью неделю подряд.

Скопировали с Reddit

Как отмечают аналитики Bloomberg, эта схема торгов является «малайзийской версией WallStreetBets — сообщества частных инвесторов США на портале Reddit». Сообщество на этой неделе оказалось в центре внимания всего фондового рынка и даже властей США. Bloomberg посвятил Reddit аналитическую статью под характерным заголовком: «Reddit отдубасил Melvin Capital в назидание индустрии».

В статье речь идет о том, как в последние несколько дней на фондовом рынке случился беспрецедентный взлет акций компании GameStop (сети магазинов видеоигр).

Ее бумаги выросли на сотни процентов в результате их скупки сообществом розничных инвесторов Reddit, из-за чего миллиардные убытки понесли институциональные инвесторы — крупные хедж-фонды, открывшие по этим акциям короткие позиции.

Хедж-фонд Melvin Capital ранее открыл короткие позиции по акциям GameStop и едва не прогорел после того, как мелкие инвесторы решили организовать скупку «грошовых акций» производителя игр. Эта компания производит консоли, диски с играми и другие товары, они продаются в традиционных офлайн-магазинах. Но в последние годы рынок видеоигр уходит в онлайн, физические консоли становятся менее популярны.

В итоге продажи компании постоянно падали, обрушая котировки ее акций на фондовом рынке. По оценке Bloomberg, компания уже потеряла 90% рыночной стоимости и может стать убыточной если не в этом году, то в 2022-м.

Но скупка от Reddit дала впечатляющий для всего рынка результат — акции Gamestop за пару недель взлетели на 1600%.

Причем самое удивительное, что скупка была организована по типу флешмоба в интернете. Такого механизма на фондовом рынке раньше не наблюдалось.

Торги акциями, которые до этого считались неперспективными, даже пришлось несколько раз останавливать. Рост подогревался не только рядовыми пользователями платформы Reddit (1,735 млрд уникальных посетителей), но и самим Илоном Маском, твитнувшим восторженный отклик по поводу этих «игрищ». Маск написал всего одно слово: «Gamestonk!», в котором stonk (военный жаргон) означает жесткую бомбардировку.

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции Gamestop до начала флэшмоба в соцсетях и в сообществе стоили около $16 за штуку, а теперь — $450. Благодаря массированным инвестициям капитализация этой компании выросла с бросовых позиций до $41 млрд.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 января заявила, что министр финансов Джанет Йеллен внимательно следит, что творится с акциями GameStop и некоторых других компаний.

Взлет стоимости акций на сотни процентов объясняется тем, что флешмоберы вызвали шорт-сквиз, то есть ситуацию, при которой резкий взлет акций заставляет игроков на понижение закрывать короткие позиции и выкупать бумаги. Но это провоцирует еще больший рост котировок акций компании.

Не скрывали злорадства

В начале этого года под управлением фонда Melvin Capital находилось $12,5 млрд, в результате манипуляций игроков Reddit фонд, считающийся одним из самых эффективных, потерял $3,75 млрд.

Участники Reddit в переписке на своем форуме не скрывали злорадства по поводу жадных хедж-фондов, которых стоило наказать, лишив денег.

Азартная игра частных розничных инвесторов против хедж-фондов Wall Street на акциях компании GameStop уже вошла в историю как «великая революция» и породила новый для фондового рынка термин «геймификация», говорит гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Геймификацией эксперт называет «превращение биржевого трейдинга в азартную игру с одновременным вовлечением в нее огромного числа людей через соцсети».

«Рынкам продемонстрировали, как игра на повышение, сочетающая волатильную торговлю, опционы-колл, сжатие коротких позиций и советы из чатов соцсетей, может направлять наличные деньги на фондовый рынок в беспрецедентных темпах и масштабах, что с легкостью выбрасывает за борт хедж-фонды, принося профессионалам рынка миллиардные убытки», — подчеркивает Лосев.

Прокручивали пособия по безработице на фондовом рынке

Рост влияния частных инвесторов во время пандемии связан с антикризисной поддержкой физических лиц, считает ведущий эксперт инвестфонда «Арикапитал» Сергей Суверов. «Люди получили выплаты от правительства, часть которых направили на инвестиции на фондовом рынке. Также увеличился уровень безработицы, в связи с этим безработные граждане стремятся заработать на фондовом рынке, агрессивно играя фактически на пособия по безработице», — поясняет Суверов.

По словам Лосева из «УК Спутник - Управление капиталом», соцсети теперь не только отбирают власть у политиков, что показали президентские выборы в США в 2020 году, но и «получают власть и влияние в мире финансов». «Это может дестабилизировать рынки, вызывая бешенную волатильность в самых непредсказуемых сегментах, и заставить регуляторов и парламентариев срочно менять правила. Профессиональным участникам рынка придется срочно адаптироваться к новым реалиям», — заключает Лосев.

За последние дни в цене неожиданно взлетали многие, даже «мертвые» бумаги, которые обращаются на Уолл-стрит.

Сейчас коммьюнити WallStreetBets решило попробовать свои силы на других активах, на серебре и криптовалютах. Акции компаний этого сектора стали стремительно расти.

Из последних привлекших повышенный интерес историй на российском рынке можно отметить IPO Ozon, в ходе которого все пытались любыми средствами получить хорошую аллокацию — долю акций, которая будет доступна клиентам при первичном размещении, напоминает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В России тоже периодически возникают «шорт-сквизы», но они вызваны рыночными мотивами. «Но по мере роста количества розничных инвесторов они будут становиться все большей движущей силой, мы уже видим множество случаев, когда основываясь на сообщениях Telegram-каналов, многие акции взлетают в разы благодаря скупке розничных инвесторов и низкой ликвидности», — отмечает Русецкий.

На российском рынке акций такая ситуация потенциальна возможна в случае «сговора» инвесторов, но нужно помнить, что «голубые фишки» торгуются на миллиарды рублей и чтобы действительно серьезно «подвинуть» цену на акции, например, «Газпрома», потребуются огромные капиталы, которых у «сговорившихся на форуме» просто нет. «Поэтому если и получится «провернуть» подобное тому, что делается в США, то только на акциях второго и третьего эшелона. Но обычно в случае «искусственного» взлета цены она возвращается на прежние уровни после того, как интерес и покупки со стороны инвесторов прекратятся. И те, кто покупал дорого, загоняя цену наверх, могут попасть в ловушку и получить убыток», — предупреждает квалифицированный инвестор, трейдер Дмитрий Слепцов.

Эксперт «Альпари» Александр Разуваев указывает, что шорт, или игра на понижение, — всегда очень рискованная история, так как убытки при такой стратегии неограниченные. «Именно поэтому регулятор иногда запрещает шорты по рынку в целом, обычно это происходит во время кризиса или по конкретным акциям», — заключает Разуваев.

«Массовые ритейл-инвесторы уже не раз доказывали, что умеют обыгрывать крупных традиционных игроков не только массовостью, но и смекалкой: они были правы в случае с биткоином, с Tesla, с угаданным ими позитивным трендом в акциях», — говорит управляющий партнер компании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян. Он считает, что миру инвестиций придется считаться с новой реальностью и ждать прилета несметного количества «маленьких черных лебедей».