Оптимизм большой «тройки»

Решение оставить без изменений рейтинг «Роснефти» в S&P прояснили устойчивостью российской компании к рискам. «Денежные потоки НК «Роснефть» менее волатильны, чем у многих её конкурентов», — говорится в комментарии аналитиков, распространенном 28 января.

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«Кроме того, российская компания имеет одни из самых низких в отрасли удельные операционные затраты на добычу углеводородов (2,8 долл. / б.н.э в 3 кв. 2020 г.) на фоне больших объёмов добычи», — говорится в отчете.

При этом в S&P подтверждают, что обеспеченность «Роснефти» запасами углеводородов является одной из наиболее длительных в мировой отрасли.

Примечательно, что ранее агентство инициировало процедуры пересмотра с возможностью понижения кредитных рейтингов ряда крупнейших нефтегазовых компаний. Речь идет о Chevron (рейтинг АА, прогноз «негативный»), ExxonMobil (АА, «негативный»), англо-голландской Royal Dutch Shell (АА-, «негативный»), французской Total (А+, «негативный»), а также ряде других.

Более того, S&P ухудшило прогноз по рейтингу британской BP (А-) — до «негативного» со «стабильного».

Ситуацию же с «Роснефтью» аналитики агентства оценивают иначе.

Аналитики также полагают, что российская НК в меньшей степени будет подвержена рискам, связанным с возможным переходом мировой энергетической отрасли к более экологически чистым источникам энергии. Не предвидят в S&P и проблем у «Роснефти» с доступом к капиталу.

Рейтинги Fitch и Moody's

В итоге же к настоящему времени «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через ПАО АНК «Башнефть»), Moody's и S&P).

И это не единственные касающиеся «Роснефти» позитивные сигналы от международных финансовых институтов.

В середине января, например, Bank of America Corporation выпустил отчет по российской экономике, в котором повысил целевую цену ГДР «Роснефти» с $5,9 до $6,8, сохранив рекомендацию «покупать». Более того, BofA поставил акции именно «Роснефти» на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования среди российских компаний.

Аналитики также констатировали, что пандемия не помешала планам российских энергетических гигантов по освоению Арктики, назвав «Роснефть» и «Совкомфлот» главными бенефициарами грядущего углеводородного бума в Арктике.

А в начале года Morgan Stanley также выпустил отчет, в котором отметил в целом возвращающуюся привлекательность нефтегазового сектора, повысив целевую цену ГДР «Роснефти» почти на четверть — с $5,7 до $7,0.

Кроме того, наивысшую оценку кредитоспособности «Роснефть» получила и от крупнейшего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Важным фактором оптимизма международных финансовых институтов в отношении «Роснефти» является и ее лидирующее положение в области этических стандартов ведения бизнеса и устойчивого развития (ESG). Ведь именно эта НК стала первой российской компанией, подготовившей комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

Также «Роснефть» – первая российская компания, подтвердившая стратегическую приверженность целям устойчивого развития ООН.