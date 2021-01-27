На пожар — в коляске: почему в России горят леса

Федеральный проект «Сохранение лесов» фактически провален — к такому выводу пришли эксперты Счетной палаты по итогам проверки деятельности Федерального агентства лесного хозяйства, а также его региональных подразделений в Якутии, в Хабаровском и Забайкальском краях, в Ленинградской области и на Камчатке.

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«Анализ ситуации с лесными пожарами за пятилетний период (с 2015 по 2019 год) показал, что количество лесных пожаров увеличилось на 20,1%», — говорится в отчете СП (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

За пять лет в этих регионах было зафиксировано 13 602 пожара. Площадь пожаров за это время увеличилась в 3,8 раза и составила 10 млн гектар.

«Ущерб от лесных пожаров в 2015–2019 годах находится в пределах от 13,5 до 56,4 млрд рублей», — подсчитали аудиторы.

Одна из причин такой тенденции — полномочия по тушению лесных пожаров были переданы в 2006 году с федерального на региональный уровень.

Мотоцицикл с коляской, лопата и грабли

Передав регионам заботу о лесе, федеральный центр сэкономил на субсидиях. Это вторая причина провала программы.

С 2006 по 2019 год обновление техники и оборудования производилось только трижды: в 2011, 2012 и 2014 году. Тогда регионам выдали 9 млрд рублей на закупку порядка 9,9 тыс. единиц имущества. На 2019 год было выделено на замену изношенного оборудования и спецтехники еще 6,3 млрд, на 2020 год — всего 3,2 млрд.

В новой госпрограмме по охране лесов, рассчитанной до 2024 года, планируется выделить на оснащение лесхозов пожарной техникой 22,5 млрд рублей. Как надеются в правительстве, за счет обновления автопарка повысится оперативность тушения лесных пожаров и тем самым снизится ущерб от них — до 12,5 млрд рублей.

У экспертов Счетной палаты есть сомнения в том, что этот показатель будет достигнут. Запланированных средств снова может не хватить для эффективного противодействия пожарам. Как показала проверка, в 2019 и 2020 году регионы закупили новую технику и оборудование, которое они смогут использовать только на 16% площади лесного фонда. То есть на весь российский лес противопожарной техники, приобретенной на субсидии от правительства, сейчас не хватает.

Но и это не вся проблема. Поставить заслон на пути огня невозможно при помощи только пожарных машин и тракторов. В большинстве территорий нет нормальных дорог и они относятся «к зонам авиационного обнаружения и тушения» и к зонам «исключительного обнаружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного тушения».

Иными словами, местные власти тушили пожары только там, куда могли доехать.

При этом Рослесхоз до последнего времени заказывал и покупал технику, морально устаревшую или даже снятую с производства. Это следует из распоряжений ведомства. Например, приказом № 167 предусмотрены закупки тяжелых мотоциклов с коляской 22–32 л. с. (в настоящее время заменен на вездеходы (мотовездеходы).

«Но в приказ не включены, например, приборы спутниковой навигации (навигатор), комплексы мониторинга с беспилотным летательным аппаратом и (или) беспилотные авиационные системы», — отметили по итогам проверки аудиторы СП.

В Рослесхозе с критикой аудиторов согласились. Замминистра природных ресурсов и экологии — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко пообещал активизировать работу по сохранению лесов. «К 2024 году мы должны выстроить такую систему лесопользования, чтобы каждый гектар, на котором не стало леса, компенсировался новыми лесными насаждениями», — сказал чиновник на коллегии СП.

По его данным, в этом году на закупку лесопожарной техники и оборудования предусмотрено 4,7 млрд рублей. На эти средства планируется закупать самые современные технические средства обнаружения и тушения пожаров — беспилотники, квадроциклы, системы спутниковой навигации.

Общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов убежден, что в ближайшие годы гореть леса меньше не станут. Слишком много накопилось в этой отрасли проблем, и запланированными миллиардами их никак не решить. «В стране дезорганизована система лесничеств, которые с испокон веков и были хозяевами леса и источником информации о состоянии этого нашего народного достояния. Но сейчас эта информация не открыта и не доступна. Лесничества, как минимум, должны актуализировать в цифровом виде», — говорит «Газете.Ru» Неверов.

Лес сгорел, лесник сбежал

Наличие новых технических и технологических решений позволит лесничим самостоятельно проводить, например, работы по отводу лесосек, добавляет омбудсмен.

«Необходимо, чтобы Минприроды выделяло больше денег на решение проблемы нехватки кадров. Нужна популяризация профессии лесничего в ВУЗах. Будущий специалист лесного комплекса страны должен ощущать государственную поддержку. Нужно увеличить всем лесничим заработную плату, вводить прочие материальные выплаты», — считает Неверов.

А проблему незаконных рубок и несанкционированных свалок лесных отходов следовало бы решать наделением лесничих дополнительными полномочиями — возможностью оперативного оформления штрафов на месте и вооружением лесничих на особо проблемных территориях, заключает бизнес омбудсмен.

Ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова отмечает в беседе с «Газетой.Ru», что в последние годы в федеральном бюджете постоянно возникает проблема неполного расходования бюджетных средств, выделенных на сохранение лесов. «В 2020 году в бюджете «осталось» 1,018 трлн рублей, причем такая «экономия» возникла практически по всем статьям бюджета. По разделу «лесное хозяйство» в федеральном бюджете остались неизрасходованными 229,7 млн рублей. Для отдельных задач, которые приходится решать регионам, это немалые средства», — говорит Кононова.

Завкафедрой региональной экономики и географии экономического факультета РУДН Вероника Холина считает, что нынешняя негативная ситуация является следствием в том числе глобальных изменений климата, экстремальных погодных условий. «Оснований для сокращения лесных пожаров в РФ нет», — согласна эксперт.

Она напоминает, что с 2000 года продолжается реформа лесной отрасли, сопровождающаяся сокращением почти в пять раз численности занятых охраной лесов. Идет превращение леса исключительно в источник добычи древесины.

«Но, как это ни странно, Россия с конца XX — начала XXI в. находится среди стран с постоянным ростом лесопокрытой площади. По данным Всемирного банка, лесопокрытая площадь в России выросла на 59 тыс. кв. км (примерно равно территории, например, Хорватии). Заброшенные земли сельскохозяйственного назначения фактически заросли лесами, которые по документам никому не принадлежат», — резюмирует Холина в разговоре с изданием.