Крестьянам — прилавок: фермеров пообещали пустить на рынки

Депутаты предлагают внести поправки в статью 17 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В частности предлагается проводить поддержку производителей сельскохозяйственной продукции: граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ) или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов «путем организации и проведения ярмарок» с ноября по март не реже одного раза в три месяца, а с апреля по сентябрь — каждый месяц.

«...плата за предоставление оборудованных мест за продажу сельскохозяйственных товарах на ярмарках, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, не взимается»,

— говорится в тексте законопроекта.

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В пояснительной записке к документу парламентарии уверяют, что «роль личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в продовольственной безопасности страны недооценена». В обоснование этого тезиса депутаты приводят статистику Минсельхоза, согласно которой на начало 2020 года доля сельхозпродукции в ЛПХ занимала 28%, в сельскохозяйственных фирмах — 58%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — около 14%.

«При этом за 20 лет объем продукции, произведенной в ЛПХ, увеличился в денежной выражении более чем в четыре раза. Многие фермеры уходят в сегмент ЛПХ», — говорится в пояснительной части законопроекта.

Из-за пандемии коронавируса у аграриев возникли проблемы с реализацией своей продукции. Депутаты указывают и на другие сложности, которые возникают у фермеров и владельцев личных хозяйств. В частности, преградой для предпринимателей становится получение разрешения для работы на рынке и сама плата за оборудованное место.

В результате фермеры вынуждены сбывать свою продукцию перекупщикам по более низким ценам, последние в свою очередь реализовывают этот товар по завышенной стоимости, подчеркнули в ЛДПР.

Депутаты обращают внимание на то, что поддержка крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в статье 17 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» не упоминается. В условиях развития конкуренции это может привести к снижению цен на такие товары.

«Много обращений из регионов, областей, городов, деревень. Люди просят не убирать прежние «колхозные» рынки, оставить торговые площади тем, кто не перекупщик, кто своей продукцией торгует. Закон нужен. Направили проект в правительство для получения официального заключения», — уточнил депутат Ярослав Нилов.

Любая поддержка крестьянских фермерских хозяйств и ЛПХ вызывает позитив, в то же время говорить о снижение цен и конкуренции их продукции с товарами крупных аграрных или мясозаготовительных компаний не приходится, полагает управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

«Давайте говорить откровенно, что, если мы сейчас пойдем на фермерский рынок, то продукция, которая позиционируется близкой к органике, то она порой существенно дороже, чем так называемый товар категории mass market (популярная бюджетная продукция — «Газета.Ru») от крупных сельскохозяйственных организаций.

Это объясняется тем, что производство для небольших организаций сложнее, объемы небольшие и они не могут продавать дешевле, чем то, что продается массово», — рассказал «Газете.Ru» Илья Березнюк.

Собеседник издания подчеркнул, что фермерские хозяйства, к примеру, в овощеводстве и растениеводстве в принципе закупают те же самые семена и удобрения, что и крупные компании. Однако у последних за счет масштабирования процессов себестоимость на большие партии товаров выходит ниже.

«Безусловно, фермеров и ЛПХ поддерживать надо, но я не верю, что это как-то повлияет на снижение цен», — считает Березнюк.

Вопрос доступа фермеров на рынок лежит не столько в плоскости закона, сколько в неформальных правилах, которые устоялись в том или ином рынке, поделился с «Газетой.Ru» мнением частный предприниматель Сергей Фролов, который реализует свои сельскохозяйственные товары через обычные объявления в классифайдах. Он отмечает, что на московских плодоовощных рынках почти невозможно получить место, если нет связей с администрацией. В регионах же коррупционный порог «взноса» за право торговли на рынке бывает запредельно высок для небогатых крестьян.

«Для того, чтобы это решить, нужно менять кардинально работу рынков. Но только я не верю, что что-то изменится. Тут в принципе система так устроена, что рано или поздно кумовство и поборы берут верх», — заключил бизнесмен.