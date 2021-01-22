Борозды не портит: почему россияне скупают автомобили с пробегом

Вторичный автомобильный рынок показал рост в 2020 году на 1,7% до 5,5 млн автомобилей, говорится в итоговом исследовании аналитического агентства «Автостат». Лидирующие позиции на рынке остаются у продукции отечественного «АвтоВАЗа», на долю которого в прошлом году пришлось 23% от общего объема перепродаж.

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В количественном выражении это составило 1,3 млн штук, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Среди продукции иностранных компаний наибольшей популярностью обладает японская Toyota, чей результат составил 619,7 тыс. проданных экземпляров (увеличение на 3,7%).

В тройке лидеров еще один японский бренд – Nissan (315,5 тыс. шт.; 3,8%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (305,3 тыс. шт.; 7,3%) и Kia (298,9 тыс. шт.; 12,8%).

«Восемь из десяти марок-лидеров рынка показали в прошлом году положительную динамику, причем наибольший рост (свыше 10%) отмечается у уже упомянутой Kia. Максимальный спад произошел у лидера рейтинга — российской Lada (на 4,7%). Кроме того, в «отрицательную» зону попал также Ford (1,4%)», — говорят в исследовании «Автостат».

Самой популярной подержанной моделью прошлого года впервые стал Ford Focus.

Объемы его продаж достигли 130,7 тыс. машин, что на почти на 2% ниже, чем в 2019 году. На второе место опустилась российский «ВАЗ-2114» (124,5 тыс. шт.; сокращение на 9%), которая удерживала первенство в этом сегменте рынка с 2014 года. Третьим стал Hyundai Solaris (117,9 тыс. шт.; рост на 8,2%), следом за которым идет еще одна корейская модель — Kia Rio (117 тыс. шт.; рост на 15,2%). В первую пятерку вошла и Toyota Corolla (105,4 тыс. шт.; рост на 1,6%).

Эксперты автомобильного классифайда «Авито Авто» в свою очередь подчеркивают, что среди главных причин ажиотажа вокруг подержанных машин — подорожание новых автомобилей, которое толкнуло покупателей на вторичный рынок. Кроме того, после периода самоизоляции и падения рубля возникала волна отложенного спроса, которая в свою очередь вызвала дефицит, как новых, так и подержанных машин.

По данным «Автостата», за год средняя цена подержанного автомобиля выросла с 612,5 тыс. рублей до 667 тыс. рублей.

Аналитики «Авито» подсчитали, что самые высокие средние цены на машины с пробегом по итогам года зафиксированы в Московской и Ленинградской областях: 435 тыс. и 380 тыс. рублей соответственно. На третьей позиции Республика Татарстан (315 тыс. рублей), четвертое место поделили Новосибирская область и Красноярский край (по 300 тыс. рублей), а замкнул пятерку регионов с самыми высокими суммами при сделке купли-продаже авто Краснодарский край, где автомобиль на вторичном рынке стоит в среднем 299 тыс. рублей.

И все же на вторичном рынке динамика удорожания автомобилей не такая, как в «шоу-румах», где торгуют новыми авто. Отчасти сдерживать цены помогают дилерские инструменты, убежден генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«Все больше клиентов стали рассматривать автомобиль с пробегом в качестве альтернативы новому. Растет количество сделок по обмену машин с пробегом на более свежие автомобили с пробегом по программе «трейд-ин» (покупка новой машины при одновременной продаже старой — «Газета.Ru»),

— рассказал «Газете.Ru» Петрунин. — Это приводит к тому, что в продажу поступают возрастные автомобили, которые продаются по более низкой цене. За счет этого средние рыночные цены на автомобили с пробегом растут не так интенсивно, как на новые».

В тоже время, отмечает бизнесмен, в кризис появилась третья категория клиентов, которые откладывают покупку нового транспорта и предпочитают не тратить сбережения, поскольку не уверены в завтрашнем дне. Это приводит к увеличению срока владения автомобилем и задает тренд на рост среднего пробега автопарка.

Прошедший пандемический год, отметившийся дефицитом в отрасли из-за остановки ключевых автозаводов в Китае и Европе, сыграл роль катализатора для автосалонов, которые сделали ставку именно на машины с пробегом, знает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он приводит в пример дилера Fresh Auto,

у которого в некоторые пандемические месяцы вместе с одной новой машиной продавалось до 10 подержанных.

«Рынок автомобилей с пробегом — это почти 6 млн сделок ежегодно. И он до сих пор переполнен перекупами и мошенниками. Поэтому цивилизованные компании в этой сфере должны быть островками безопасности для потребителей. К сожалению, не все российские дилеры это понимают и не умеют работать на этом рынке, много нечестных приемов — скручивание пробега, автомобили «с плохой историей» и сокрытие технических проблем», — сказал «Газете.Ru» Ифанов.

В этом году приобретение «из рук в руки» хорошей машины будет не менее сложным предприятием, чем в прошедшем, считает эксперт. Дефицит ходовых «непроблемных» автомобилей велик как никогда, констатировал он.