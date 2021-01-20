Чиновники и налоги: что тянет Украину к дефолту

Украина может быть спасена от неминуемого дефолта, если в стране сократят зарплаты чиновников и введут прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом в своей статье для издания «Главред.ua» написал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что бюджет на 2021 год был принят с большим – 5,5% ВВП — дефицитом. При этом в мире приемлемым считается уровень в 3% дефицита бюджета.

Это показывает, что Украина не может сократить расходы при падающей экономике. По его словам, возникает опасность наращивания госдолга – внешнего и внутреннего — на обслуживание которого придется отдавать львиную долю доходов государства. Сейчас каждая третья гривна бюджета Украины идет на погашение долгов.

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Тем не менее, Киев не повышает налоги для богатых и продолжает платить чиновникам более высокие зарплаты, чем это возможно.

Украина должна вернуть Международному валютному фонду в 2021 году около $1,7 млрд. Рассчитывать страна может на два транша в размере $1,4 млрд. В 2022 году Украина будет должна заплатить МВФ около 2,4 млрд долларов США.

12 января директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин в разговоре с «Главредом» заявил, что в 2021 году Украину ждет финансово-экономическая катастрофа.

По его словам, в 2020 году были подготовлены все условия для дефолта. Среди них, как считает эксперт, «расправа над малым и средним бизнесом», рост государственного долга, неэффективная политика правительства и Нацбанка.

«В 2021 Украину накроет «девятый вал». Тем более, в новом году ей придется вернуть более $25 млрд долгов — почти 70% доходной части бюджета», — отметил Соскин.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов 4 января также заявлял, что страна движется к дефолту. По его словам, это означает, что Украина не смогла сократить расходы в период пандемии. Он добавил, что украинским властям стоит пресечь потоки контрабанды и перейти к протекционизму в экономической политике.

В середине ноября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украине грозит дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

Он рассказал, что сегодня в стране во многом приостановлены платежи казначейства, кроме зарплат и пенсий. Парламентарий указал, что все это преддефолтное состояние.

«Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — сказал Рабинович. По мнению политика, на Украине нужно немедленно сменить правительство, а также списать долги населения за ЖКХ.

Виктор Суслов предрекал Украине дефолт еще в декабре 2019 года. «Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно», — сказал экс-чиновник.

В конце октября 2018 года Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ. «Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович.