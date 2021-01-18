Жесткие условия: как в России выживали модные ритейлеры

По предварительным итогам 2020 года, коронавирусный кризис обрушил российский fashion-рынок российской моды на 20-25%, говорится в исследовании Fashion Consulting Group (FCG). По пессимистичным прогнозам, российский fashion-рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года.

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«Модный рынок – это отражение не только экономии, но прежде всего социальной динамики, культурных связей, и жизни в «физическом мире», позволяющем свободное перемещение и общение людей», — считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Таким образом, оптимистичный прогноз темпов восстановления рынка — весна-осень 2022 года, считает она. Реалистичный сценарий предполагает восстановление спроса и оборотов рынка к осени 2023 года.

Компаниям пришлось прибегнуть к сокращению своих магазинов. По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, в 2021 году ретейлеры продолжат начатую в 2020 году оптимизацию своих торговых точек, вызванную влиянием антиковидных мер и экономическим кризисом.



То, что арендаторы освобождают помещения, подтверждают и данные CBRE. К концу 2020-го уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы увеличился на 3,7 п.п. к прошлому году и составил 9,3%, рассказали «Газете.Ru» в консалтинговой компании. Наиболее уязвимыми с точки зрения воздействия пандемии оказались небольшие арендаторы — представители малого и среднего бизнеса: их доля в общем числе «закрытий» составила около 80%, уточняет старший аналитик отдела исследований рынка CBRE Екатерина Сизанова.

По ее прогнозу, данный тренд сохранится и в текущем году — то есть, крупные трафикообразующие арендаторы, бренды крупнейших международных компаний, сохранят свои локации в торговых объектах, а закрытия магазинов площадью менее 250 кв. м продолжатся.

Среди заявивших о своем намерении оптимизировать сеть торговых точек за счет сокращения их числа есть как российские, так и зарубежные компании. Но в основном это те магазины, которые еще до пандемии показывали низкие продажи по сравнению с другими точками сети, говорит Екатерина Сизанова. По ее информации, о приостановлении своей деятельности на территории России уже заявили такие международный бренды, как Longchamp, Lefties, а также сеть кинотеатров CJ CGV.

При этом Евгения Хакбердиева из Knight Frank отмечает, что сегмент fashion столкнулся со сложностями гораздо раньше коронакризиса – еще в 2017 году, когда на спрос сильное влияние оказали нетипичные климатические условия (холодное лето, теплые зимы). Это снизило продажи и привело к увеличению стоков, изменению потребительского поведения и росту влияния онлайн-торговли.

«Количество магазинов сокращалось в стрит-ретейле, в ТЦ такого активного закрытия не было. Это связано с резким снижением трафика на улицах города и более жесткой позицией собственников помещений», — объясняет эксперт.

В 2020 году посещение торговых центров закономерно просело и до сих пор не восстановилось. Как рассказали эксперты занимающейся оценкой и анализом потоков посетителей компании Watcom, даже в последние пиковые дни перед Новым годом с 28 по 31 декабря показатель Shopping Index был на 23,5% ниже прошлого года. В начале года восстановления не последовало — в период с 1 по 10 января трафик в торговых центрах в среднем был ниже на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс,

сокращение физических площадей даже у самых крупных игроков неизбежно, так же, как и смещение акцентов в сторону стратегии выхода на новые рынки через онлайн-каналы, минуя расходы на открытие физических магазинов.

Она считает, что Россия будет следовать этому тренду, но возможно, с некоторой задержкой. Традиционная офлайн-торговля будет иметь тенденцию к сокращению, но не такому стремительному как в Европе, США и Китае.

«И уж точно не стоит ожидать роста количества открытий магазинов и выходов новых иностранных брендов в ТЦ», — предупреждает Лебсак-Клейманс.

Гендиректор FCG обращает внимание на тот факт, что акценты развития fashion-ретейла переместились в онлайн. В качестве примера она приводит стратегию компании Inditex: уход целого списка брендов с китайского рынка. Inditex закрывает все физические магазины Bershka, Pull&Bear, Stradivrius в Китае, всего около 100 точек, что означает не полный «уход с рынка», а уход из «физического формата» розничных продаж.

«Так как в Китае уже более 55% продаж одежды происходит в онлайн-каналах, бренды перемещаются в виртуальные пространства вместе с покупателями. Inditex – ведущий мировой холдинг, Китай – лидирующий рынок в темпах развития, и данный факт можно назвать знаковым, обозначающим важнейший тренд 2021 года», — отмечает Анна Лебсак-Клейманс.

Очевидный итог 2020 года, который простимулировала и закрепила пандемия — это усиление роли и доли онлайн-канала продаж, уверены в FCG. Можно отметить тренд опережающего роста маркетплейсов, и сегодня именно на этих площадках в консалтинговой компании видят самые инновационные прорывы.

При этом, не для всех брендов увеличение доли присутствия в онлайне является спасением. Как рассказал «Газете.Ru» президент Baon Илья Ярошенко, рост продаж на маркетплейсах «не так велик, как хотелось бы».

«В 2020 году нам пришлось пережить практически полную перезагрузку. Мы впервые в своей жизни увидели в течение нескольких месяцев выручку офлайна ноль. Конечно, нам пришлось принимать быстрые и неприятные решения, как для нас, так и для торговых центров. Вести долгие переговоры возможности не было, и нам нужно было выжить. Поэтому мы закрыли магазины, в которых не смогли договориться по условиям аренды на период пандемии и после», — говорит Ярошенко.

Президент Finn Flare Ксения Рясова рассказала, что в 2020 году сеть сократилась примерно на 10% — 10 магазинов.

«В 2019 году доля онлайна в выручке была уже довольно высокой — 27%. В 2020 году рост в онлайне был, но замедлился», — отмечает Рясова. По ее словам, в этом сегменте хорошо растут те, кто раньше никогда не торговал на интернет-площадках, а для «бывалых» маркетплейсы дают незначительный рост.

Собеседница «Газеты.Ru» также отметила, что онлайн-продажи сети могли упасть из-за жестких условий сотрудничества, которые выставляли маркетплейсы. И в ситуациях, когда компанию вынуждали существенно снижать цены в рамках распродаж маркетплейса, Finn Flare приходилось временно снимать товары с продажи, чтобы держаться в рамках своих цен.

В крупнейшем маркетплейсе страны Wildberries пояснили, что участие в распродажах для продавцов является добровольным решением — продавец может не участвовать в акции и не предоставлять скидку. Но подавляющее большинство селлеров ждут распродаж и принимают в них участие, так как это возможность значительно нарастить обороты в период высокого спроса, отметили в пресс-службе.

«Конечно, для оценки снижения объемов продаж нужно понимать специфику конкретного бренда: возможно, его продукция не соответствовала каким-либо ожиданиям покупателей, не пользовалась спросом из-за пандемии (в частности, мы фиксировали снижение интереса к офисной одежде), была слишком дорогостоящей или представлена в высококонкурентном сегменте», — полагают в Wildberries, добавляя, что несмотря на снижение общего спроса в fashion-сегменте на фоне пандемии, по итогам 2020 года продажи одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсе выросли на 45% год к году, до 217,7 млрд рублей, а в штуках рост составил 72% год к году.