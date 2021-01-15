«Северный поток — 2» достроят летом

В распоряжении Bloomberg оказался график работ компании Nord Stream 2 AG по укладке труб «Северного потока — 2». Ссылаясь на документ, агентство сообщает, что оператор готовится завершить технические работы на дне моря уже в июне. Предполагается, что баржа трубоукладчик «Фортуна» выполнит свое задание на морской территории Дании в последнюю неделю мая, следом ее отбуксируют в территориальные воды Германии, где она должна закончить с работой в июне.

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Агентству не удалось получить подтверждение этой информации у исполнительно-надзорных органов Германии и Дании, они не ответили на запрос журналистов. Компания Nord Stream 2 AG также не смогла предоставить официальные комментарии. Ранее датское морское управление уведомило, что баржа «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман» будут укладывать трубы в исключительной экономической зоне Дании, начиная с 15 января.

В то же время газета Handelsblatt, ссылаясь на представителя оператора, утверждает, что Nord Stream 2 AG решила отложить работы по завершению строительства из-за необходимости проверить техническое оснащение. Дату возобновления строительства в компании пока не назвали.

«У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января»,— сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Тем не менее, в минувший четверг днем «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где находилась на стоянке в течение двух недель. Корабль снабжения «Балтийский исследователь» 14 января вернулся в зону строительства газопровода.

В четверг 14 января власти США предупредили компании, занятные в строительстве «Северного потока — 2», о риске подвергнуться санкциям, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020) и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток — 2», — цитирует агентство официального представителя Госдепа.

– Как заявил 15 июля на пресс-конференции госсекретарь США [Майкл Помпео], те, кто поддерживает и участвует в этом проекте злонамеренного российского влияния, должны немедленно выйти из него или столкнутся с последствиями».

По информации Reuters, МИД США должен на этой неделе опубликовать информацию о компаниях, принимающих участие в реализации проекта. В сообщении, как ожидается, будут названы строительные фирмы, помогающие оператору Nord Stream 2 AG в прокладке подводного трубопровода, страховщики, а также компании, занятные в обслуживании строительного оборудования.

Угрозы американских властей оказывают воздействие на партнеров проекта. 13 января датская инжиниринговая компания Ramboll приняла решение отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2», ее руководство опасается американских санкций, сообщила газета Politiken со ссылкой на источники в компании. В декабре 2019 года после первого пакета санкций от работ по укладке газопровода отказалась швейцарская компания Allseas, которая вынуждена была отозвать свое судно--трубоукладчик.

В то же время ряд европейских компаний продолжают работать с «Северным потоком — 2», не опасаясь санкций.

Так, немецкий энергетический концерн Uniper не видит для себя санкционных угроз из-за участия в проекте газопровода. Об этом заявил его глава Андреас Ширенбек, заметив, что писем от Госдепартамента он не получал.

«В моем почтовом ящике, который я регулярно «чищу», до сих пор не было ничего. В концерне очень внимательно следят за развитием ситуации в США и находятся в контакте со всеми нужными ведомствами. Мы поддерживаем «Северный поток — 2». И позитивно оцениваем завершение работ на первой линии теперь в Германии и что работы в датских водах возобновятся в ближайшие дни», — приводит высказывание Андреаса Ширенбека Reuters.

Кроме того, еще один партнер Nord Stream 2 AG — австрийская фирма OMV — заявила, что «Северный поток — 2» — это экономически важный проект как энергобезопасности, так и для конкурентоспособности Европы. Вопрос о возможном введении адресных санкций со стороны США в компании оставили без комментариев.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает укладку двух трубопроводов общей мощностью 55 млрд куб. м в год, они тянутся от побережья России через Балтийское море до газораспределительного хаба в ФРГ. Строительство было приостановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas, опасаясь санкций США, отозвала свое судно, выступавшее главным трубоукладчиком. В декабре прошлого года компания Nord Stream 2 AG возобновила работы, уложив 2,6 км труб в исключительной экономической зоне Германии. На данный момент газопровод построен на 94%.