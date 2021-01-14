Борьба с нелегалами: аренду жилья выведут из тени законом

Минстрой разрабатывает законопроект, создающий условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, пишут «Известия» со ссылкой на документы правительства России.

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Как пояснили изданию в «Дом.РФ», инициатива призвана повысить прозрачность рынка аренды жилой недвижимости и обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье». Он также указал, что планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья и обеспечить условия для создания жилищного фонда коммерческого использования — здесь предполагается формирование своего налогового режима.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики»,

— считает Стасишин.

Он уверен, что интеграция цифровой платформы с системами ФНС России упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из серой зоны, что увеличит налоговые поступления.

Как пишут «Известия», ссылаясь на близкий к разработке документа источник, текст законопроекта еще не готов — в данный момент идут обсуждения.

По словам председателя экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, экспертное сообщество не раз обсуждало необходимость такого законопроекта. По оценке управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского,

около 80–90% рынка арендного жилья в стране сегодня находится в тени, и это не только упущенные налоговые сборы, но и потенциальные источники криминогенных ситуаций. Он поясняет, что в квартирах, которые сдаются незаконно, могут проживать нелегальные мигранты и заниматься преступной деятельностью.

Ирина Булгакова предполагает, что в законопроект могут включить типовой договор найма (с целью защиты прав потребителя), а также создать в рамках инициативы реестр наймодателей (цифровая информационная система) и агрегатор — организацию, которой собственники квартир смогут поручать вести отношения с нанимателями. Она будет отвечать перед владельцами жилья за своевременную оплату и проверку нанимателей.

Реестр наймодателей будут передавать налоговым органам. Также будет справедливо ввести административное наказание за неподачу информации и за неуплату налогов, добавила эксперт.

Кроме того, Булгакова полагает, что в рамках законопроекта появится механизм выявления владельцев жилья, скрывающих информацию о нем и не платящих налоги. Так, можно будет проверять собственников нескольких квартир — живут ли они в них, зарегистрирован ли там кто-то временно.

Андрей Колочинский напомнил, что аренда жилья в России регулируется главой 35 ГК о найме жилых помещений, рядом статей Жилищного кодекса и Налоговым кодексом, согласно которому налог на доходы от аренды имущества физических лиц составляет 13%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, что новые правила могут повлиять на стоимость аренды жилья — цена может вырасти сильнее, чем на ставку применяемого налога. Как прогнозирует Андрей Колочинский, цены увеличатся соразмерно налогу — не более чем на 13%.

«Учитывая, что поправки имеют колоссальное воздействие на рынок арендного жилья, то для начала было бы правильно запустить пилотные проекты в нескольких регионах», — заметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Он считает, что инициативу стоит связать с запущенным институтом самозанятых, добавляя, что необходимо ввести более жесткое правовое регулирование к риелторской деятельности, к примеру, через лицензирование.