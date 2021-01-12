Дорога в Китай: средства на частную трассу возьмут из бюджета

Правительство ведет оценку общей стоимости проекта платной трассы из Китая в Европу «Меридиан», обсуждается доля участия государства в этом строительстве, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы его [проект «Меридиана»] обсуждаем, считаем по деньгам: сколько будет стоить, какую часть инвестор будет оплачивать, какая сумма может быть государственного участия»,

— приводит ТАСС слова вице-премьера.

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Хуснуллин также не исключил, что для «Меридиана», как и для других российских платных трасс, будет использован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Идея частной автодороги из Китая в Европу появилась еще в 2013 году у бывшего зампреда «Газпрома», а ныне совладельца Русской холдинговой компании Александра Рязанова.

Предполагается, что трасса «Меридиан» будет построена по стандартам европейской магистрали с четырехполосной скоростной дорогой от Белоруссии до Казахстана. Первый этап стройки — это 430 км дороги от границы с Казахстаном в Оренбургской области до Самарской области. Второй отрезок включает транзит по Самарской, Саратовской, Тамбовской областям до трассы М-4 «Дон», протяженность — примерно 1100 км. Заключительный этап (452 км) должен пройти от М-4 до границы с Белоруссией, говорил в мае 2019 года РБК Рязанов.

Таким образом, общая протяженность автодороги из Китая до Западной Европы составит 8445 км, из которых 1982 км пройдут по России.

Он также отметил, что совместно с партнерами уже потратили на «Меридиан» 2,5 млрд рублей. Эти деньги преимущественно ушли на выкуп земельных участков, геологические исследования, согласование и получение технических условий от собственников коммуникаций, проектирование и прочее. По его оценкам, на строительство понадобится около 4-5 лет, после введения в эксплуатацию дорога окупится за десять лет, предварительная стоимость проекта — 630 млрд рублей.

В тоже время «Меридиан» — это второй российский проект транспортного коридора с Китаем.

Сейчас строится автодорога «Европа — Западный Китай» (ЕЗК, входят М-11, ЦКАД и М-12). Эта магистраль ориентирована не столько на транзитное движение грузового транспорта, как «Меридиан», сколько на соединение Запада и Востока России скоростной магистралью.

Платная трасса в Китай, безусловно, нужна, она идет сильно южнее Москвы (в отличие от ЕЗК), такой коридор европейцам будет интересен, полагает член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ Игорь Моржаретто. В тоже время эксперт подчеркивает, что на две дороги в Китай у государства сейчас денег нет. Не удастся привлечь и международное финансирование — из-за санкционных рисков иностранные инвесторы не рискуют вкладываться в строительство дорог в России, отметил он.

«Тогда встает вопрос о приоритетах. На мой взгляд логичнее сейчас делать ставку на трассу ЕЗК, поскольку именно по этому маршруту проходит изначально оговоренный с Китаем транспортный коридор.

Кроме того, в районе Оренбурга казахская сторона уже подвела свою часть участка, только осталось достроить российский этап»,

— поделился мнением с «Газетой.Ru» Игорь Моржаретто.

Деньги, которые сейчас правительство будет искать на «Меридиан», могли бы быть выделены на более приоритетные проекты, такие, как проект «Южный кластер» (должен соединить скоростной трассой черноморское побережье), отмечает Моржаретто. Кроме того, по его словам, в будущем потребуется расширение трассы М-4 «Дон», поскольку летом она с трудом справляется с потоком транспорта.

Дорожное строительство выступает локомотивом экономики, давая мультипликативный эффект (каждый вложенный рубль возвращается в пятикратном размере), но в данном случае необходимо тщательно проанализировать целесообразность строительства второй дороги в Китай, считает лидер движения «Автомобилисты России» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он напомнил, что Турция развивает в обход России свой транспортный коридор в Китай.

В декабре минувшего года первый товарный поезд прибыл из Стамбула в китайский Сиань, преодолев 8693 км. В Турции этот проект назван «Железный шелковый путь/Средний коридор». Пока что состав прошел этот путь за две недели, но Анкара работает над ускорением своего маршрута и строит амбициозные планы по самой быстрой доставке товаров из Китая в Европу.

В этой связи Лысаков считает, что России логичнее делать ставки на морские перевозки, а не автомобильные. Кроме того, протяженность дорожной сети в стране не превышает 1 млн км, в то время, как необходимо, как минимум, 2 млн км.

«Мы имеем половину от необходимой дорожной сети, поэтом, наверное, было бы правильно направить деньги из проекта «Меридиан» на строительство региональных и федеральных дорог, а потому уже думать о каких-то глобальных проектах, — сказал «Газете.Ru» Лысаков. — Автовладельцы за счет налогов, акцизов в бензине и прочего уже давно в нескольких поколениях выплатили государству средства на нормальную дорожную сеть, а мы до сих пор имеем только половину от того, что нужно».